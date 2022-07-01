«Хроники дефолтного года»: «плач по Чубайсу» в РТ, парку «Лебяжье» не везет, Пугачева теряет деньги в Казани

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь Татарстана до и после первого и единственного экономического дефолта России в 1998 году. Часть 11-я

Фото: «Вечерняя Казань», 13 мая 1998 года

«Горячий май» 1998 года: улицу Баумана начали реконструировать, еще не зная о скрытых в слоях почвы деревянных улочках Средневековья и рассчитывая превратить казанский Арбат в торговый ряд. Лесопарку «Лебяжье» впервые не везет из-за строительства дороги. И потом не повезет — его начнут вырубать под шоссе. Пугачева, кажется, одной из первых теряет в Казани свои вложения в дефолтный год, а на улице оказываются десятки и сотни бывших оперов убойных отделов, которые становятся частными сыщиками. Уход Анатолия Чубайса из правительства РФ спровоцировал властный передел в Татарстане — в конце мая состоялось историческое заседание Госсовета РТ, решившее будущее республики.

Улицу Баумана впервые реконструируют и хотят сделать «торговым рядом»

Как мы уже писали в прошлом дайджесте, основной проблемой исторической части Казани была изношенная инфраструктура, в том числе, настолько «историческая», что многие канализации и трубы даже не были «прописаны» в исполкоме. Так, весной 2022 года частично обрушилась стена на Булаке, и власти неожиданно обнаружили на его дне трубопровод.

Интересны тут временные переклички. В 1998 году, когда шла реконструкция улицы Баумана, строители внезапно обнаружили на Астрономической арочную ливневую канализацию, которой было лет 100, но она оказалась в таком хорошем состоянии, что ее решили только укрепить. И тогда, как и сейчас, реконструкция сразу уперлась в необходимость перекладки инженерных сетей и высокий уровень грунтовых вод.

Четверть века спустя основательница «Парижского дома Д’эЛь» Лариса Шулова рассказывала, что в бывшем здании «Женская одежда» «в подвале было полметра воды». Открытию магазина «предшествовала длительная реконструкция самого здания, «оздоровление» подвального помещения». К слову, в заметке ниже указано, что строители спешили сдать первый участок уже к лету, именно к моменту открытия «Дома французской моды». Сам план сделать из туристической пешеходной улицы выгодный торговый ряд, можно сказать, провалился. Весь серьезный ретейл, рассказывали позднее эксперты «Реального времени», в нулевые ушел в ТЦ, не был реализован и план «подземной улицы».

План этот был разработан в рамках единого проекта реконструкции улицы Баумана еще в конце 90-х годов прошлого века к тысячелетию Казани (проект был даже удостоен Гран-При Всероссийской выставки-конкурса «Дизайн-98» и получил диплом европейской ярмарки сохранения исторических зданий и реконструкции городов в Лейпциге Denkmal-98). Стоил он 150 млн рублей. В конце 1980-х было решено сделать улицу пешеходной, а в конце 1990-х стало известно о решении в ее конце разместить подземную торговую галерею.

Правда, сразу же возникли трудности. В начале 2000-х открыли не просто канализацию, а уже целую деревянную улицу с остатками зданий (сегодня фигурируют как «напластования XVI—XIX вв.»). Проект удалось реализовать к 2006 году, а еще 75 млн рублей потратили на ремонт фасадов к Универсиаде. И лишь в июне 2022 года мэрия Казани объявила о новой реконструкции улицы, ставшей туристической и отчасти отталкивающей тем самым самих казанцев. Первым шагом стало озеленение «скамеечной части». Интересно, что в 1998 году на полном серьезе скамейки из центральной части и другие архитектурные украшения собирались переносить поближе к зданиям, освобождая центр для пожарных машин.

«На улице Баумана продолжается реконструкция. Бывшую Большую Проломную — теперь уже от Астрономической до Мусы Джалиля — вновь заполнила строительная техника, для легковушек перекрыты подъездные пути. А казанца ломают голову: какие новые сюрпризы готовят им строители? По словам заместителя начальника УКС горисполкома Радифа Хакимова, в целом строители будут придерживаться концепции, заложенной в основу первой очереди реконструкции. Работа идет по отлаженной системе. Сейчас интенсивно производится перекладка инженерных сетей. Ведь многие из них служили еще во времена царя Гороха, отсырели и прогнили. Резеда Даутова».*

«Кольцо», 1990-е. Фото: pastvu.com

Как уход Чубайса напугал власти Татарстана и почему

Одним из главных элементов торга «почти суверенного Татарстана» с Москвой были, разумеется, налоги, финансовые потоки и приватизация. С приватизацией местных активов, которые в итоге «не уплыли» в ФПГ и к прочим «олигархам» федерального масштаба, получилось относительно удачно. Благодаря подписанному межправительственному соглашению о разделе собственности «Татэнерго», в том числе, остался в РТ с подачи ушедшего как раз весной 1998 года нелюбимого в народе Анатолия Чубайса.

Другой упомянутый актив, подвисший в преддефолтном воздухе Казанский аэропорт, приватизировали в том же 1998 году, почти сразу же после дефолта, 100% его активов остались у властей РТ. На тот момент Татарстан фактически не получил на его реконструкцию ни копейки — при том что затраты на этот проект оценивались в 9 млрд рублей, и в 2008 году, когда РТ пригласила для его реализации болгарский холдинг «Химимпорт». И довольно неудачно: планировалось, что иностранцы должны будут помочь ныне обанкротившейся авиакомпании «Татарстан» реконструировать аэропорт, вложив в реконструкцию МАКа $50 млн, и инвестировать $20 млн в обновление парка авиакомпании.

Уже год спустя профсоюз аэропорта направил открытое письмо президенту РТ Минтимеру Шаймиеву с жесткой критикой болгарского инвестора, который на тот момент «не вложил в реконструкцию ни рубля». Ни рубля к весне 1998 года не было получено от Москвы и по проекту моста через Каму — для примера, на его вторую очередь в 2016 году потратили 4,5 млрд рублей и только 687 млн рублей из них пришло от федерального центра.

Были и другие межправительственные соглашения между Казанью и федеральным центром, которые также оказались под угрозой после отставки правительства Борисом Ельциным. В частности, ключевое — по налогам и сборам. И как раз по налогам выиграть Казани у Москвы не получилось. Так, согласно исследованию газеты «Реальное время», Татарстан мог бы в одиночку прокормить треть регионов России, при том что большую часть собранных на своей территории налогов (71%) РТ отправляет в Москву. Мало того, процент собранных налогов, которые остаются в регионе, снижается год от года — нефтегазохимический комплекс стал платить больше налогов, которые направляются преимущественно в центр. Налоговая «зависимость» от Москвы, помимо прочего, привела к тому, что у РТ был чуть ли не рекордный госдолг перед центром — почти 100 млрд рублей. Большая часть его образовалась во время подготовки к Универсиаде. О зависимости Казани от Москвы говорит не только заголовок, но и тональность заметки — тогдашние власти РТ прямо опасались, что приход новой команды Сергея Кириенко отрицательно скажется на экономике региона.

«Фарид Мухаметшин однозначно оценил отставку Анатолия Чубайса как «минус» для республики. (Кстати, бывший первый вице-премьер РФ не забыл направить в Правительство республики письмо с благодарностью за слаженную работу). Его новое назначение председателем правления РАО «ЕЭС» Фарид Хайруллович расценивает как положительный момент. По словам Премьера, у Правительства Татарстана и прежде не было больших проблем с энергетической монополией (как известно, «Татэнерго» находится в собственности республики), теперь же, надо полагать, учитывая доброе отношение Чубайса к Татарстану, тоже не возникнет осложнений. Как вспоминает Дамир Бикбов, именно «главный приватизатор» России выступил на стороне делегации республики, когда подписывалось межправительственное соглашение о разделе собственности, и именно Анатолий Чубайс не возражал против передачи «Татэнерго» в собственность Татарстана. Елена Таран».**

Фото: israil-95reg.livejournal.com

Как из-за подстав на работе и низких зарплат в МВД в Казани появились первые частные сыщики

О серьезном кризисе тех лет можно судить и по появлению новых профессий. Например, в Казани появились первые частные сыщики. И большая их часть были выходцами из правоохранительных органов. Так обстоят дела и сегодня: в основном в детективы уходят бывшие работники уголовного розыска, как, например, в ЧОПы. И, судя по всему, причины ухода за четверть века не изменились: это либо «подставы» на службе, из-за того, что сотрудник перешел дорогу влиятельному бизнесмену или чиновнику (яркий пример в заметке ниже), либо невысокие зарплаты, либо приход нового начальства. Сегодня, судя по информации СМИ, в детективы идут и после массовых сокращений в региональных главках. Но главная причина все-таки — невысокие доходы.

Уже в 2012 году МВД из-за кадрового голода готово было набирать сотрудников без юридического образования. На пиковых значениях кадровый голод оказался и на Урале в прошлом году. «Подставы» тоже никуда не ушли, если верить профсоюзу полиции: «У нас сплошь и рядом против сотрудников фабрикуются дела. Человек добросовестно работал, а потом он оказывается на скамье подсудимых. Людей сегодня массово подставляют, и это уже не секрет». «Не отстает» и Татарстан, где недокомплект по отдельным подразделениям доходит до 30%. Особенно остро проблема стоит в Альметьевске, Нижнекамске и Казани. Поэтому, возможно, в той же Казани на рынке частных детективов высокая конкуренция.

«На вопрос, какие дела поручали на первых порах, только рукой махнул: какие дела — повестки разносил. Как говорится, не об этом мечтал: рвался бандитов ловить, а тут... Надоело — решил уволиться. Начальник рапорт не подписал, а поручил дело: в одной из школ пропали у парнишки кроссовки. Однозначно «глухарь»: вы можете себе представить, чтобы угрозыск всерьез такой мелочевкой в наши дни занимался? Но — нашли кроссовки: оказалось, что такие пропажи там были не в редкость, и на самом деле речь шла о вымогательствах, просто пацаны боялись говорить родителям правду». ***

Как лесопарку «Лебяжье» впервые не повезло из-за строительства дороги, и потом не повезет

Лесопарк «Лебяжье» все эти годы постоянно попадал под «распил», и почти всегда — по дорожным причинам. 25 лет назад его корабельные сосны пилили ради строительства первого этапа тогдашнего Горьковского шоссе — трассы шириной около 18 метров. Все это обошлось лесу в вырубку 1,5 тысячи кубометров на площади примерно 6 гектаров. В 2014 году Лебяжье под Казанью вновь превратили в лесоповал: зеленодольскую часть лесопарка вырубали под корень ради того, чтобы на этой зоне разместить «объекты придорожного сервиса».

От лесной растительности освобождали территорию вдоль федеральной трассы М-7 по направлению к мосту через Волгу, у поворота к технополису «Новая Тура». В СМИ тогда отмечали , что будущее 130 гектаров соснового бора, отделенного от основного массива трассой М-7, «повисло на волоске после исключения их из границ Казани и присоединения к Зеленодольскому району» в 2012 году — сразу шесть кварталов городского леса тогда лишились правовой защиты, гарантированной Лесным кодексом РФ.

И, наконец, в последние годы часть лесопарка «Лебяжье» поставили в план под вырубку ради строительства высокоскоростной магистрали «Москва — Казань» стоимостью 1 трлн рублей. Несмотря на желание «переехать» лес через эстакады, часть деревьев не выживет: под вырубку могут попасть 54,7 тысячи деревьев — хотя вместо них и обещают высадить 164 тысяч саженцев в дополнительной отданной лесопарку зоне.

«Езда по этой дороге превращается порой в чистую муку: аварии и огромные «пробки», особенно в выходные. Новая автострада станет гораздо шире, раза в три. Как сказал главный инженер генподрядного СУ-4 треста «Казаньспецстрой» Владимир Шишлов, это будет автотрасса первой категории, но при одном условии: если управление капитального строительства города не внесет никаких изменений в проект. Владимир Музыченко». ****

Ресторан «Нарат» на озере Лебяжье, 1986 год. Фото: pastvu.com

Как Пугачева оказалась бизнес-дилетанткой в Казани

Одной из примет дефолтного года в Татарстане стали «первые звоночки» от столичных бизнесменов. По невыплатам за продажу каких-то казанских заводов и комбинатов, о чем мы уже писали в каком-то из дайджестов. Причина зачастую заключалась в неопытности, как, к примеру, и популярность чековых фондов с финансовыми пирамидами (Пугачева попалась и на последних — отдав 1,5 млн долларов в пирамиду «Властелина»).

Показателен ответ Пугачевой на вопрос, есть ли у нее бизнес в Татарстане: «У меня были какие-то акции. Но я настолько не коммерсант, что даже не знаю, где. Знаю только, что продается какой-то комбинат. Я надеялась получить какие-то деньги. Пока не получила». Можно быть почти уверенным — и вряд ли в итоге получила. При этом Пугачева — яркий образец бизнес-любителя, ставшего для многих примером «бизнес-неудачницы».

Неудачным был проект Пугачевой по выпуску духов «Алла» совместно с французской фирмой — закрытие проекта в 1995 году певица объяснила собственной «юридической безграмотностью». Пять лет продержался проект по выпуску чипсов в Крымске (обанкротился в 2006 году). Единственным проектом, который можно назвать успешным, оказался обувной бизнес Пугачевой: контракт с фирмой «Эконика» Алла Борисовна заключила в 1997 году, и с тех пор обувь под маркой Alla Pugachova продается в магазинах сети, в том числе и в Казани.

«— Вы принимали какое-либо участие в создании книги «Алла, Аллочка, Алла Борисовна»? — Конечно, нет. Когда увидела самый первый сигнальный экземпляр, который мне предоставили на день рождения — просто ужаснулась. Хорошо, что книга попала мне в руки: успела хоть кое-какие фамилии поменять. Это ужасно неприятно, когда пишут, что у моей сестры муж — индус, а он у нее — немец. А по большому счету за ночь книгу не исправишь, тем более что это будет уже моя книга. Оксана Головко». *****

1998 год. Фото: fan-club-alla.ru

Историческое заседание Госсовета, которое привело к власти «молодняк»

Мы уже неоднократно писали о главном событии весны — лета в год дефолта в Татарстане: кадровой революции Шаймиева, в результате чего во власть пришли молодые финансисты-технократы, причем довольно неожиданно для старичков. В истории это закончилось так называемым «путчем глав районов».

В заметке ниже — довольно-таки знаменательного и исторического характера, о чем ее автор и ее читатели на тот момент и не догадывались — результат «путча»: за пост спикера Госсовета РТ в пользу Фарида Мухаметшина (премьер-министра на тот момент) проголосовали 77 депутатов, за мэра Набережных Челнов — лишь 50. Алтынбаев, потеряв пост мэра автограда, вынужден был выключиться из региональной политики и отправился покорять Москву.

В этом случае финальные слова заметки звучат сегодня довольно иронично: «Итоги голосования показали и возросшую в республике популярность мэра Набережных Челнов». Главным минусом перехода Мухаметшина в «законодатели» на тот момент считалось — «пустое кресло премьера, которое в столь непростое время должно быть занято человеком авторитетным, подготовленным к столь серьезной работе, известным в федеральном правительстве». И, как ни странно бы по тем временам это звучало, этот человек нашелся: им оказался молодой министр финансов по имени Рустам Минниханов.

«Рафгат Алтынбаев высказался за необходимость создания общественного идеала, им могла бы стать индустриализация экономики (по старой терминологии) или модернизация (в новом лексиконе). Парламент в этой связи должен принять законы, которые бы обеспечивали «смазку» экономике Татарстана. Госсовет, считает Рафгат Алтынбаев, должен более ответственно подходить к принятию бюджета, при этом максимально изучая возможности не только городов и районов, но и предприятий. Елена Таран». ******

* «Вечерняя Казань, 5 мая 1998 года

** «Республика Татарстан», 7 мая 1998 года

*** «Время и деньги», 9 мая 1998 года

**** «Вечерняя Казань», 13 мая 1998 года

***** «Молодежь Татарстан», 14 мая 1998 года

****** «Республика Татарстан», 28 мая 1998 года

Сергей Афанасьев. Материалы подготовил Радиф Кашапов