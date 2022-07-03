Как Сталин открывал чемпионат мира в СССР

Из истории волейбольных ЧМ в рамках несостоявшегося мирового первенства в Казани

Из-за решения ФИВБ Россия потеряла право на проведение чемпионата мира по волейболу среди мужских команд и на участие в нем. У нас отняли турнир, но не смогут отнять историю. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные первенства планеты.

Новый суперклуб ВВС МВО

Второй чемпионат мира состоялся в 1952 году в Москве. Это был первый в истории всех игровых видов спорта мировой чемпионат, который приняла страна Советов, и на открытии его выступал Сталин. В чемпионате приняли участие 11 команд, на одну больше, чем в первом ЧМ в Чехословакии. Причем это был уже реальный чемпионат мира, поскольку, помимо европейских команд, в число которых вошел новичок соревнований Финляндия, в Советский Союз приехали спортсмены из Индии, Ливана и Израиля.

В сборную СССР вошли победители прошлого турнира Порфирий Воронин, Сергей Нефедов, Михаил Пименов, Константин Рева, Владимир Ульянов, Владимир Щагин, Алексей Якушев, плюс Гиви Ахвледиани, Владимир Гайлит, Семен Щербаков (все ВВС МВО), Евгений Кошелев («Буревестник», Москва), Герман Смольянинов («Динамо», Москва) и главный тренер Анатолий Чинилин, однорукий фронтовик. И эта команда поехала перед домашним чемпионатом мира в турне по стране, заехав в том числе и в Казань, где сыграла товарищеский матч с местным «Динамо».

В стране Советов появился новый суперклуб — это ВВС МВО, Военно-воздушные силы Московского военного округа, команда Василия Сталина. Туда перешли Нефедов, Рева плюс чемпион мира 1949 года Владимир Саввин. Военные летчики и выиграли чемпионат СССР 1952 года, вторым финишировало московское «Динамо», команда министерства всесильного Лаврентия Берии, на третьем месте оказался киевский «Спартак». Всего в чемпионате страны соревновались 22 коллектива. Это 10 команд и 12 сборных, в основном из союзных республик, в число которых входила и команда Карело-Финской республики. Очень успешно развивался в то время волейбол в Закавказье. Это Грузия, которую представляли и Гиви Ахвледиани, и Анатолий Якушев с Константином Акоповым, перешедшие из тбилисского «Динамо» в московское, плюс Гайказ Хачатуров, который входит в число родоначальников студенческой команды МВТУ из Москвы. В соседнем Азербайджане родились и сформировались как волейболисты Октай Агаев и Анатолий Макагонов. Если говорить о спортивных обществах, то они в основном представляли Вооруженные силы, «Динамо» и студенческий «Буревестник» (помимо МВТУ, это команды под названием «Наука» из Грозного, Днепропетровска, Свердловска, Харькова), а также «Политехнический институт» из Ленинграда, одесский «Медик».



Сборная Израиля. Фото: wikipedia.org

Новички из развивающихся стран

Советское руководство пыталось использовать чемпионат мира в политических целях. Для этого пригласили Израиль, образованный только в 1948 году, и этот турнир стал первым международным стартом в истории Страны Обетованной. В 1953 году Израиль приедет в Москву, но уже для участия в чемпионате Европы по баскетболу. А вот Ливан приехал в СССР на чемпионат мира после того, как в 1949 году дебютировал на чемпионате Европы по баскетболу в Египте (!).

Сборная Индии также дебютировала в международных соревнованиях, приняв приглашение Советского Союза. Памятуя о том, что индусы ранее готовы были сыграть на футбольном чемпионате мира 1950 года в Швейцарии, куда не приехали, сославшись на отсутствие финансов, Советский Союз взял затраты индусов на себя. Готов был дебютировать и Китай, во всяком случае, партийный лидер КНР того времени Чжоу Эньлай находился в Москве в числе почетных гостей. Спустя 13 лет Чжоу Эньлай не погнушается пригласить в сборную коммунистического Китая звездного тренера из капиталистической Японии Хиробунми Даймацу, который многое сделает для того, чтобы в Поднебесной развивался женский волейбол.

Уникальный амбидекстр Нил Фасахов

Первые составы сборной состояли преимущественно из фронтовиков, но к старту второго чемпионата мира начали появляться волейболисты, выросшие уже в послевоенное время. Двукратный олимпийский чемпион Георгий Мондзолевский вспоминал об одном из них, казанце Ниле Фасахове.

«Долетела весть: появился где-то в Татарии волейболист с совершенно необычной техникой, далекой от всяких стандартов манерой игры... У Фасахова было на удивление развито чувство атаки. Он всегда был готов пробить самый неудобный мяч — без подготовки, даже стоя спиной к сетке, в невероятном прыжке, который, казалось, не стоил ему никаких усилий».

Нил Фасахов родился в Чистополе, а начал заниматься волейболом в Казани, и его тренером был легендарный Исаак Брен, человек, стоявший у истоков Казанской школы фехтования, первый ее директор, работавший с 1966 по 1985 годы. Тренер Владимир Житлов, олимпийские чемпионки Наиля Гилязова, Ольга Князева, Валентина Никонова — все они «птенцы гнезда» Исаака Борисовича. Что касается Фасахова, то большое влияние на его карьеру оказал Владимир Саввин, о котором сам Нил вспоминал, что «он нашел меня в Казани и возился словно с родным сыном. Привез в Москву, поселил в своей семье».

Женская и мужская сборные СССР. Фото: wikipedia.org

Дружба с Францией

Из капиталистических стран прибыла лишь Франция. И это связано не только с личностью президента Международной федерации француза Поля Либа, но и с личными отношениями первых лиц обоих государств. Поэтому французы никак не могли отказаться от поездки в СССР, более того, они ни разу не принимали участия в бойкотах наших соревнований, даже Москвы-1980, куда приехал 121 спортсмен из страны трехцветных.

Состав Франции на ЧМ-1952 вызывал вопросы у простых советских граждан, не вовлеченных в секреты большой политики. Дело в том, что французский волейбол поднимался за счет белоэмигрантов, в послевоенное время за сборную Франции зачастую играли выходцы из царской России Андрей Бабин, Андрей Волкофф, Владимир Крачковский, Кирилл Циолкович и Даниэл Эйнгорн. В Москву приехали двое из них — Игор Степанофф и Игор Шишкин, а третьим из их числа был Мишель Константен, урожденный Константин Хохлов. Ленинградский писатель Алексей Самойлов, очевидец противостояния наших сборных, вспоминал, что Константин Рева попал кому-то из французов (Хохлову либо Шишкину) в нос, у того пошла кровь. По словам Самойлова, после этого болельщики хлопали русскому французу, когда судья-информатор объявлял его фамилию.

Забегая вперед, отметим, что и у игрока сборной СССР Марата Шаблыгина, бронзового призера чемпионата мира 1956 года, одноклассником по школе-гимназии в Ленинграде был обрусевший француз Георгий Поль-Мари.

В баскетболе тоже много наших бывших граждан: Том Мешери (Мещеряков) в США, белорус Виктор Миршавка и литовец Вальдемарас Блаткаускас в Бразилии, его земляк Виктор Чеслинскас в Уругвае, а Симон Шмуклер в Израиле.

Эйнгорн: российский дворянин, советский фронтовик

Любопытно, что вторым тренером сборной СССР был Эйнгорн, чемпион мира 1949 года, знаменитый в будущем тренер Анатолий Николаевич — немец по матери, более того, сын дворянина.

Под руководством тренерского штаба сборная СССР катком прошлась по соперникам в группе: Израиль и Ливан были повержены со счетом 3:0. Израиль и Ливан попали в одну группу и категорически не желали друг друга приветствовать, как того требовал спортивный этикет. В результате каждая из команд приветствовала игроков сборной СССР, также выступавших с ними в одной группе. Чем дополнительно порадовали 50 тысяч человек, которые собрались на матч нейтральных для них команд, поскольку это был один из стартовых матчей чемпионата. Далее советская сборная разгромила Румынию, которая дебютировала на международных соревнованиях ранее, чем стартовала на чемпионатах Европы и мира, выступая на чемпионатах Балканских стран, которые успели провести в 1946 и 1947 годах. С таким же счетом, 3:0, были повержены соперники по финальной пульке Венгрия, снова Румыния, Болгария, Франция.

Последним соперником, как и на ЧМ-1949, стала сборная Чехословакии, измотанная в предыдущие дни тяжелейшим матчем с Болгарией — 3:2. Наши испытали наибольшее количество проблем в этой игре, но и ее выиграли со счетом 3:0 на радость 50-тысячной публике, собравшейся на стадионе «Динамо», поскольку чемпионат мира проводился на открытой площадке футбольного стадиона.

Анатолий Эйнгорн. Фото: fvspb.ru

Сборная СССР во второй раз стала чемпионом мира, и это еще и личное достижение Воронина, Нефедова, Пименова, Ревы, Ульянова, Щагина, Якушева. 50-е годы — время многогранно одаренных спортсменов. Тот же Щагин успел поиграть за московский «Локомотив» и в волейбол, и в футбол, Гиви Ахвледиани прибавил победу в волейболе к золотой медали чемпиона СССР 1946 года по баскетболу.

Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. Иван Петров (Краузе), солист Большого театра, исполнитель роли Зеба Стампа в фильме «Всадник без головы». Хенрик Лаш в 1950 году выступал за сборную Польши на чемпионате Европы. Занялся дипломатической деятельностью и работал послом в Иране (1975—1979 годы), затем в Мексике с 1985 года, а с 1987 года одновременно в Коста-Рике, занимая эти должности до 1989 года.

Волейбол на ранних порах развития — вид спорта универсальных спортсменов. К примеру, фронтовик Григорий Гранатуров. Он играл в баскетбол и хоккей с мячом, а по окончании карьеры стал президентом Международной федерации хоккея с мячом, руководил Федерацией хоккея на траве СССР. Поляк Хенрик Ярницки принимал участие в соревнованиях по баскетболу и гандболу, футболу и волейболу. Его соотечественник Адам Пьехура соревновался в легкой атлетике. В румынской сборной был играющий тренер Константин Херолд, который совмещал волейбол с баскетболом и футболом. Правда, их универсальность блекнет перед голландцем Питом Одерландом, единственным, кто сыграл за национальные сборные и в баскетболе. и в футболе.

Волейбол успешно развивался не только в таких признанных центрах, как РСФСР или Украина. В столице Туркмении Ашхабаде родился и вырос Василий Нечай, в будущем тренер сборной Камеруна, и игрок украинских команд Олег Бойко. За команду Душанбе из Таджикистана играл Армон Гулбоев.

Чемпионат мира 1952. СССР. 11 участников. Золото — СССР, серебро - Чехословакия, бронза — Болгария.

(Продолжение следует).



Джаудат Абдуллин