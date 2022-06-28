День в истории: исчезла Казанская икона Божией Матери, закончилась Первая мировая

Чем примечательна дата 28 июня?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 28 июня, была похищена Казанская икона Божией Матери, Екатерина II распорядилась ввести систему страхования, в республике появился Комитет по охране объектов культурного наследия, в Нижегородской области начали собирать «Победы», актер Жан-Батист Поклен взял себе псевдонимом Мольер, Германия подписала Версальский договор. Родились композитор Борис Трубин, физик, лауреат Нобелевской премии Мария Гёпперт-Майер, танцор Фердинант Гимадеев. Умерли поэт Велимир Хлебников, основатель Государственного симфонического оркестра ТАССР Натан Рахлин, княжна Нина Чавчавадзе. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Икону украли

В ночь с 28 на 29 июня 1904 года была похищена Казанская икона Божией Матери. Образ пропал вместе с ризой, украшенной драгоценными камнями. По некоторым данным, преступление совершил вор по имени Федор Чайкин (псевдоним — Варфоломей Стоян), который сжег икону в печи. Преступник был приговорен к заключению в Шлиссельбургской крепости, где скончался в 1916 году. По другой версии, кражу реликвии совершили купцы-старообрядцы Шамовы.

Фото wikipedia.org

28 июня 1922 года умер поэт и прозаик Велимир Хлебников. Его называют крупнейшим деятелем отечественного авангардизма и основоположником футуризма. Жил в Казани с 1898 по 1908 год, был студентом математического и естественного отделения Казанского университета. В поэме «Хаджи Тархан» были отражены казанские впечатления поэта.

28 июня 1930 года родился композитор, заслуженный деятель искусств РТ Борис Трубин, один из авторов Государственного гимна РТ, преподаватель Казанской консерватории, заведующий музыкальной частью Казанского ТЮЗа и театра имени Качалова.

Фото: пресс-служба министерства культуры РТ

28 июня 2018 года Указом президента РТ был образован Комитет по охране объектов культурного наследия. Его председателем стал Иван Гущин. Комитет, состоящий из 23 сотрудников, уполномочен сохранять, использовать, популяризировать и охранять объекты культурного наследия народов РФ в Татарстане.

28 июня 2021 года «Реальное время» писало, что в Казани завершился процесс по делу о расправе над главой «Водоканала» Григорием Арутюновым в 2004 году. Арутюнов был убит за создание помех бизнесу группировки «27-й квартал». Организатором преступления был признан предприниматель Ирек Ганеев, а исполнителями — члены ОПС, уже отбывающие наказание по другому делу. Согласно судебному решению, преступники получили в совокупности свыше 50 лет колонии строгого режима.

Фото: Ирина Плотникова

Берегите себя

28 июня 1768 года Екатерина II подписала первое правительственное распоряжение о введении системы страхования — «Об учреждении государственного Заемного банка», в котором был учрежден отдел страхования, подвергающий страховке только каменные, крытые железом или черепицею строения в городах. Так было положено начало страхованию имущества от огня в России.

28 июня 1946 года на Горьковском автозаводе собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей ГАЗ под названием «Победа», которая стала первым массовым легковым автомобилем, ведь до этого личным транспортом владели лишь представители элиты СССР.

Фото wikipedia.org

Поклен умер, да здравствует Мольер



28 июня 1644 года актер бродячей труппы Жан-Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер. Поклен был выпускником престижного колледжа, но, избрав профессию актера, создал собственный театр. Профессия лицедея считалась неприличной, а Поклен не хотел порочить фамилию семьи. Он добился больших успехов и даже выступал перед французским королем Людовиком XIV.

28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, который завершил Первую мировую войну. Документ Германии предложили страны-победители: Великобритания, Франция, США и некоторые другие государства. Версальский договор предусматривал военные, экономические и территориальные штрафные санкции. Германии запрещалось иметь ряд вооружений: тяжелые военные корабли, лодки, авиацию. Были наложены ограничения на производство оружия.