Гульзада Руденко: «Музеи учат любить историю своей страны»

Получившая награду из рук Путина директор музея-заповедника Елабуги — о новых проектах и больших планах по привлечению туристов

«В перспективе — создание музея современной истории Елабуги. Мы так много говорим о прошлых веках, а ведь современная история не менее интересная, и ее тоже нужно сохранять», — поделилась планами в интервью «Реальному времени» генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко. Несколько дней назад татарстанский деятель культуры получила награду от президента страны Владимира Путина — госпремию за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России. В беседе с нашим изданием она рассказала, благодаря чему музеи стали «третьим местом» для молодежи в городе, какие новые проекты ждут гостей Елабуги, как заповедник преодолел коронакризис и влияние геополитических событий и что нужно делать для привлечения туристов.

«Мы бы показали Путину наши музеи»



— Гульзада Ракиповна, недавно в Кремле вы получили награду из рук президента страны и пригласили его в Елабугу. А что бы вы ему показали в городе, чем надеялись впечатлить?

— Мы бы обязательно показали Владимиру Владимировичу наши музейно-выставочные объекты, в первую очередь — мемориальный Дом-музей И.И. Шишкина и историко-археологический комплекс «Елабужское городище», с которых нужно начинать знакомство с городом всем гостям.

Я рада, что масштабная работа Елабужского государственного музея-заповедника получила такую высокую оценку. Мы — хранители 184 объектов культурного наследия, развиваем 17 музейно-выставочных объектов. При населении Елабуги в 74 тысячи человек ежегодно принимаем около полумиллиона туристов! Помимо проведения проектов международного и всероссийского уровней, мы работаем с нашими елабужскими детьми — почти 3 тысячи из них ежегодно становятся участниками ежемесячных музейных занятий. Ребята буквально растут в музеях, а мы создаем все условия, чтобы им было комфортно и хотелось возвращаться в музей со своими друзьями и родителями. И это лишь малая часть того, что мы делаем с большим удовольствием и любовью каждый день.

Фото: realnoevremya.ru

Мы бы показали Владимиру Владимировичу наши музейно-выставочные объекты, комплекс «Елабужское городище», с которых нужно начинать знакомство с городом всем гостям

«Работаем над созданием музея современной истории Елабуги»

— В Елабуге уже 17 музеев и выставочных комплексов — этого достаточно или есть планы по открытию новых объектов?

— На протяжении нескольких лет мы работаем над созданием Детского музейно-образовательного центра, который станет центром притяжения для детей и подростков всего Нижнего Прикамья. В мае мы открыли один из четырех его модулей — «Интеллект-центр», в котором проводим квизы, лекции, семинары, камерные концерты для молодежи, а еще — встречи с интересными людьми в рамках проекта «Пушкинская карта».

В перспективе — создание музея современной истории Елабуги. Мы так много говорим о прошлых веках, рассказываем и о древних булгарах, и о купцах, и об известных деятелях и событиях XX века, а ведь современная история не менее интересная, и ее тоже нужно сохранять.

— Как пройдут традиционные проекты Елабуги в этом году?

— Мы активно готовимся к музыкальному фестивалю Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге», к Спасской ярмарке, по традиции проведем Фестиваль колокольного звона и организуем Мастеровой двор города Елабуги. В этом году гостей Елабуги ждет новинка — с 22 по 24 июля в нашем городе пройдет всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука.

Фото: пресс-служба Елабужского музея-заповедника

В прошлом году мы приняли 487 тысяч посетителей, что больше чем вдвое превысило цифру пандемийного 2020 года

«Мы видим рост туристического потока»

— Насколько изменился турпоток в Елабугу? Удалось ли оправиться от коронакризиса?

— В прошлом году мы приняли 487 тысяч посетителей, что больше чем вдвое превысило цифру пандемийного 2020 года. В этом году мы видим рост туристического потока — внутренний туризм становится популярнее, люди с удовольствием выбирают культурно-познавательные поездки по российским городам. У нас в музее-заповеднике уже давно действует правило — каждого посетителя мы встречаем, как самого дорогого гостя. Поэтому почти все лето работаем и в выходной день — понедельник: принимаем группы с круизных теплоходов.

— Как сказались события на Украине на вашей деятельности?

— Иностранных туристов у нас было небольшое количество — в этом смысле резкого спада турпотока не будет. Мы перенесли «Бал потомков», который планировали провести в июне, потому что большинство потомков знаменитых елабужан живут за пределами России. В остальном работа продолжается в прежнем формате.

— Насколько музейное дело может быть коммерчески выгодным?

— В 2004 году мы создали туристско-информационный центр как одно из подразделений музея-заповедника. Мы имеем лицензию туроператора, входим в Ассоциацию туроператоров России, а Елабуга — в Ассоциацию малых туристских городов. Не перестаю повторять фразу о том, что каждый турист, приехавший в Елабугу, выстрадан сотрудниками музея-заповедника. Конечно, это выражение несколько утрированно, но к нам действительно едут не просто так, а потому что мы для этого многое делаем. Наши сотрудники ездят на туристические выставки, где представляют весь наш потенциал, сотрудничают с сотнями рекламных и туристических фирм для продвижения, с транспортными компаниями, с многочисленными объектами размещения и питания.

Мы, как подведомственное Министерству культуры Татарстана учреждение, имеем бюджетное финансирование, но в то же время хорошо зарабатываем, а затем и тратим: 50% на заработную плату сотрудников, остальное — на содержание зданий и сооружений (их у нас 32!), усадеб, на приобретение оборудования, техники, реализацию выставочных проектов, закупку предметов в фонды и многое, многое другое.

Фото: пресс-служба Елабужского музея-заповедника

У каждого музея есть своя аудитория, которая с каждым годом становится все больше и заинтересованнее

«Среди наших гостей уже есть те, для кого музей — «третье место»

— Вы не раз говорили, что музей должен стать местом, куда детям хотелось бы приходить. Удается достичь этой цели?

— Большая часть посетителей — это представители старшего поколения. А привлечь молодежь в музеи нам помогла «Пушкинская карта», поэтому и в своей речи на церемонии награждения в Кремле я за нее поблагодарила нашего президента. Мы проводим большое количество ярких проектов для молодых людей, а имеющиеся классические экскурсии и занятия пересмотрели, обновили, сделали более динамичными и интересными для подрастающего поколения.

Среди наших гостей уже есть те, для кого музей — «третье место». Дети каждый месяц ходят к нам на музейные занятия, молодые люди с удовольствием каждую неделю посещают языковые клубы, творческая интеллигенция — литературную гостиную, медицинские работники — клуб «Добрые сердца» и так далее. У каждого музея есть своя аудитория, которая с каждым годом становится все больше и заинтересованнее.

— Многие недооценивают воздействие культуры на жизнь. Как вы для себя оцениваете ее роль?

— Все в нашей жизни начинается с культуры. Внешний облик, поведение человека, порядок в его доме или на рабочем месте, взаимоотношения с окружающими и другое — это все культура внутри отдельно взятого человека. Музеи, театры, библиотеки и другие учреждения несут в широкие массы вечные ценности, учат знать и любить историю своей страны, своего города, семьи, помогают сформировать жизненные интересы. В каждом нашем событии, будь то театрализованная экскурсия по музею или детская сказка, есть познавательный момент. Музей — место, где получают знания, становятся добрее и культурнее, а не просто развлекаются.

Фото: пресс-служба Елабужского музея-заповедника

Как руководителя не просто музея, а музея-заповедника, меня беспокоит вопрос сохранения зданий

«Здесь просто нет инвесторов, готовых вложить большие средства в реставрацию»

— Какие проблемы в музейной отрасли для вас сейчас первостепенны? Удалось ли озвучить некоторые на федеральном уровне?

— Как руководителя не просто музея, а музея-заповедника, меня беспокоит вопрос сохранения зданий — объектов культурного наследия, в частности — бывших многоквартирных домов. В самом законодательстве есть препоны, не позволяющие оперативно решать судьбу этих объектов. А в городах, подобных Елабуге, отдаленных от столицы, существуют еще и другие трудности — здесь просто нет инвесторов, которые готовы вложить большие средства в историко-культурную экспертизу, реставрацию, ремонт этих зданий.

В прошлом году мы провели в Елабуге совместное заседание Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия и Общественной палаты РТ, где обсуждали эти наболевшие вопросы и способы их решения. В этом году заседание ОП РФ планируется в Казани, где мы снова будем поднимать этот вопрос.

Что касается музейной деятельности, на мой взгляд, главное для музея — его фондовая коллекция, и одна из основных задач — ее пополнение, финансирование таких закупок государством.



— У вас непростая работа, как удается не выгореть?

— Нужно очень сильно любить свое дело, чтобы не бояться выгорания. Да, бывает усталость, ведь мы работаем в интенсивном режиме — не только в горячий сезон с мая по сентябрь, но и круглый год. Но это такое счастье каждый день заниматься любимым делом — открывать выставки, встречать гостей и проводить экскурсии, создавать новые экспозиции, видеть горящие глаза детей, которые целыми группами путешествуют по Елабуге и музеям, слышать теплые слова благодарности от туристов со всей России. Я получаю от всего этого колоссальное удовольствие и всегда говорю своим сотрудникам, что глаза должны блестеть, какой бы сложный проект мы ни начинали. Не должно быть потухшего взгляда, когда ты работаешь в культуре, с людьми.

Беседовала Кристина Иванова