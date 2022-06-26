Курбан Бердыев, Станислав Черчесов и все-все-все

Наши футбольные наставники работали на всех пяти континентах

Переход Курбана Бердыева в иранский «Трактор» стал одной из самых громких новостей нынешнего футбольного межсезонья. И очень показательно, что во времена, когда часть мирового сообщества шарахается от всего, что связано с Россией, есть страны, которые демонстративно выражают нам поддержку. Мир снова перестает быть однополярным, о чем напоминает ретроматериал «Реального времени».

Азия

Переезд Курбана Бердыева на азиатский континент — достаточно редкий в нынешние времена. Среди его предшественников можно вспомнить таких авторитетов тренерского цеха, как Бориса Игнатьева (во времена СССР работал в Ираке, после его развала в Саудовской Аравии и Китае), Анатолия Бышовца, который выиграл со сборной СССР Олимпиаду 1988 года в Сеуле и затем получил приглашение поработать с местной национальной и олимпийской сборными. Его помощник по тренерскому штабу в Сеуле Гаджи Гаджиев работал в клубном чемпионате Японии. Запоминающийся успех Валерия Непомнящего со сборной Камеруна на ЧМ-1990 позволил ему поработать затем в Южной Корее и Китае.

Но наиболее востребованным был Юрий Севастьяненко. Будучи гражданином СССР, Юрий Севастьяненко был в Марокко, а после развала Союза — в Алжире, Ливии, а также на азиатском континенте — в Катаре, Омане, Саудовской Аравии. Эти страны представляют разные континенты, но единый арабский мир. Сейчас один из известных выходцев Советского Союза на Азиатском континенте — это воспитанник молдавской команды «Нистру» Юрий Аркан. Он играл в чемпионате СССР в молдавских командах и «отслужил» 2 года в брестском «Динамо». Потом принимал участие в работе на чемпионате по футболу в Индонезии, где женился на местной гражданке и принял ислам. Последняя страна, где он работал, Восточный Тимор.



Сейчас Андрей Чернышов осваивает Индию. Фото: sport24.ru

Нельзя не упомянуть еще об одном футбольном путешественнике — Андрее Чернышове, благо у него в карьере есть даже один матч в составе казанского «Рубина». В его тренерской карьере были Саудовская Аравия, Кувейт, сейчас специалист осваивает Индию. Там же с местной сборной поработали советские футболисты, в бытность тренерами представлявшие Узбекистан, — Рустам Акрамов и Ислам Ахмедов.

Что касается истории советского футбола, то первопроходцем выступал обрусевший кореец из Казахстана Андрей Чен Ир Сон, который в 1958 году стал работать со сборной КНДР. Любопытен будет и такой исторический факт, что еще в период выступлений в алма-атинском «Динамо» Чен Ир Сона тренировал Аркадий Хохман, уроженец и гражданин Румынии, ставший гражданином СССР после присоединения Буковины.

Остальные места работы советских тренеров связаны с политическими изменениями в их странах, падением там колониального строя. Михаил Бозененков и Герман Зонин работали в Бирме (ныне Мьянма), правда, в отношении уроженца Казани Зонина это был некий побег от обстоятельств, сложившихся на родине. Сам Герман Семенович припоминал, что в Ворошиловграде начались посадки его коллег по волейболу (в тюрьму сели тренеры мужской и женской команд Ворошиловграда) и разгон местного спорта. Так что Зонин решил переждать, поработав в Азии. Николай Ефимов и казахстанец Тимур Сегизбаев работали в Народной Демократической Республике Йемен, после чего Ефимов переехал в Афганистан, за полгода до введения туда советских войск.

Герман Зонин работал в Бирме (ныне Мьянма). Фото: ФК «Зенит»

Падение колониального режима в Индонезии позволило поработать там олимпийскому чемпиону Анатолию Исаеву и армянину из Грузии Саркису Овивяну. Они работали в тандеме. Вообще, Советский Союз активно контролировал процесс антиколониальной борьбы, когда названная Бирма ушла из-под протектората Англии, Индонезия — от Голландии.

А вот появление наших специалистов в Сирии связано, скорее всего, с двумя обстоятельствами. Сотрудничество с СССР началось с 1956 года, когда было подписано соответствующее соглашение, и в Сирию поехало большое количество специалистов из СССР, включая военных. Но футболисты приехали только в середине 80-х, а именно украинец Валерий Яремченко, а затем — белорус Анатолий Азаренков. Рискнем предположить, что вызвано это было тем, что зарубежная командировка стала рассматриваться в то время как дополнительный плюс при приглашении на работу. Анатолий Исаев, вернувшись из Индонезии, возглавил ивановский «Текстильщик» и вывел его в первую лигу, затем был востребован в волгоградском «Роторе», как и Петр Шубин, поработавший в Алжире.

Африка

С помощью Шубина мы перекинем своеобразный мостик на африканский континент, и конкретно в Алжир, где работало наибольшее количество тренеров из СССР. И упомянутый Шубин, и советский испанец Руперто Сагасти, и многие другие.

Алжир — это, безусловно, самый главный успех советской дипломатии. 5 июля 1962 года Алжир объявил о своей независимости от Франции. Касаемо спорта, можно вспомнить, что разрыв привел к тому, что в 1961 году волейбольный чемпионат Франции разбился надвое, когда на континентальной ее части победил «Стад Франсе», а в Алжире чемпионом стал клуб «Оран». Именно волейбол сильнее всего развивался в Алжире. Настолько, что в чемпионате Франции 1959 года два первых места заняли команды CAS BNCI Alger и GSA Hydra Alger из города Гидра. CAS BNCI Alger даже успел поучаствовать в турнире на первом Кубке европейских чемпионов. У команды был спонсор в лице федерального банка коммерции и индустрии, который сейчас превратился в BNP Paribas, банк, спонсирующий теннисный турнир Ролан Гаррос.

Отборочный турнир ЧМ-1982. Тренер сборной Алжира Евгений Рогов (слева). Фото: fclm.ru

Даже при условии серьезной отсталости африканского футбола в период 1960—80-х годов советские специалисты не казались очевидным вариантом для достижения прогресса. Тем более что Алжир не терял связи с метрополией и французские тренеры, и уроженцы Франции с успехом работали и играли в стране. Для СССР эту страну открыл Евгений Рогов, ранее поработавший в Центральной Африканской Республике. Рогов вывел сборную Алжира в финал Кубка Африки 1979 года, и эта сборная затем успешно играла целое десятилетие. На волне успеха там работали кыргызстанец Борис Подкорытов, ленинградец Станислав Завидонов.

Знаменитого киевского динамовца Владимира Мунтяна отпустили в Мадагаскар, несмотря на то, что на родине на него ранее было заведено уголовное дело. Григорий Вьюн и армянин Николай Казарян работали в Эфиопии, Анзор Кавазашвили — в Чаде. Николай Ефимов после Азии поработал в Бурунди, Григорий Горностаев — в Гвинея-Бисау. Но это все страны-аутсайдеры Африки во всех отношениях, включая футбол. А вот олимпийский чемпион Алексей Парамонов дважды за десятилетие поработал в Тунисе, что, конечно, можно считать предметом гордости. Как и тот факт, что посольство Туниса располагается в Москве в бывших апартаментах Лаврентия Берии.

Виктор Бондаренко, самый известный из тренеров, своей карьерой связавший Советский Союз и Россию, когда во времена СССР он работал в Мозамбике, а в российские времена был востребован в Анголе и ЮАР. Но в целом африканский континент сейчас потерян для тренеров из бывшего СССР, хотя Рогов, Непомнящий и Бондаренко входили бы в топ-рейтинг иностранных наставников африканского континента.

В российские времена Бондаренко был востребован в Анголе и ЮАР. Фото: futballsznob.blog.hu

Австралия — Америка

Два этих континента практически не были задействованы при распределении советских тренеров на работу. Куба любила бейсбол больше, чем футбол, а в остальных странах Америки мы не были востребованы, пока в 1992 году Виталия Шевченко не пригласили в Боливию, оценив его лекции, с которыми специалист приезжал в Америку, будучи представителем московского «Локомотива». Его бывший наставник Юрий Семин, в свою очередь, поработал в Новой Зеландии с ее олимпийской сборной, но незнание языка служило преградой для советских тренеров, а в дальнейшем сказывался общий уровень деградации нашего футбола.

Европа

Борис Апухтин тренировал сборную Албании, Юрий Кузнецов — варшавскую «Гвардию», Григорий Пинаичев работал в Болгарии с местной командой «Червено Знамя». Туда он переехал, имея опыт работы в ГДР, где ранее тренировал сборную Группы советских войск в Германии (ГСВГ). Там же работали Борис Каверзнев, Владимир Меньшиков, а также Алексей Мамыкин с командой «Эльсталь» и Сергей Морозов, который не ограничивался тренерской работой в команде ГСВГ, попутно играя за команды Хенигсдорфа, Нордхаузена и Людвигсфельде. То есть он еще и менял свои футбольные дружины, что, впрочем, было свойственно практически всем советским футболистам. Александр Пономарев работал с финским клубом «Упон Палло» из Лахти, Игорь Нетто тренировал кипрскую «Омонию», наконец, сразу два специалиста — Юрий Ильичев и Юрий Седов — работали в Исландии. Был еще Норберто Хефлинг, футболист «Динамо» (Черновцы) в первом сезоне выступления этой команды в чемпионате СССР, затем переехавший в Румынию, а уже оттуда в Италию, где играл, и в Бельгию — Голландию, где тренировал сильнейшие команды этих стран.

В плане востребованности Европа стала главным континентом для российских и экс-советских тренеров после распада Союза. Сергей Андреев выигрывал чемпионат Македонии, в Испании работали Дмитрий Галямин и Валерий Карпин, Англию и Голландию пытался покорить нынешний наставник «Рубина» Леонид Слуцкий. Долгое время игравший в Финляндии, Алексей Еременко (отец бывших футболистов «Рубина» Алексея-младшего и Романа Еременко) попробовал свои силы с командами Финляндии, как и Равиль Сабитов. Экс-спартаковец Александр Баранов работал в нескольких командах, включая «Спартак» из Хельсинки, но это уже совсем несерьезно. Но можно ли гордиться тем, что мы работали в Европе и были востребованы?

Англию и Голландию пытался покорить нынешний наставник «Рубина» Леонид Слуцкий. Фото: vitesse.nl

Наверное, надо говорить о таком факте, как протекционизм. Российско-литовский бизнесмен Владимир Романов был владельцем шотландского «Хартса», и только этим фактом можно объяснить, что тренерами его команды были олимпийский чемпион Сеула-1988 Вальдас Иванаускас и бывший тренер сборной СССР Эдуард Малафеев. Как и факт работы Романа Шаронова в тренерском штабе кипрского «Пафоса», это желание владельца команды, гражданина России.

Болгария стала первой страной, клубы которой покупали граждане России. Речь идет о братьях по фамилии Черной и клубе «Левски», в котором поработали Владимир Федотов и Вячеслав Грозный. Ранее, в начале девяностых, была еще команда «Компакт» из Димитровграда, в которой поработал Владимир Юлыгин, первый директор «Академии Рубина». Правда, в его случае это была работа в команде третьей лиги, которую купил его зять. По итогу получается, что собственными усилиями в Болгарии оказался только Александр Тарханов, взявший «Славию».

Одной из немногих, если не единственной сейчас страной, где востребованы наши тренеры, стала Венгрия. Отметив успешную работу там экс-футболиста «Рубина» Сергея Реброва (справедливости ради, воспитанника украинского футбола), венгры рискнули пригласить Станислава Черчесова, ранее работавшего в Австрии, а затем приводившего «Легию» к победе в чемпионате Польши. И не прогадали, поскольку его «Ференцварош» стал чемпионом страны. Президент клуба Габор Кубатов (сын уроженца советского Азербайджана) является членом пропрезидентской партии «Фидес», а позиция президента страны Виктора Орбана по многим вопросам вызывает недовольство Евросоюза.

Джаудат Абдуллин