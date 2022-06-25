«Шомбай-fest — 2022»: спектакли для всех в Цветочном парке и взрослые сказки о главном

В Татарском государственном театре кукол «Экият» проходит IV Международный фестиваль театров кукол

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани открылся IV Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest». Фестивальная неделя продлится до 28 июня. За это время свое искусство покажут кукольники из Москвы и Перми, Белгорода и Ульяновска, Нижнего Тагила и Ханты-Мансийска, Саратова и Тольятти, Гродно и Белгорода, Рязани и Новосибирска — всего 14 театров. В целом будет сыграно 18 спектаклей для детей и взрослых. Подробнее — в материале «Реального времени».

От «Комедии о Петрушке» до «Повести временных лет»

В день открытия фестиваля в среду празднования проходили исключительно в театре — обычного торжественного шествия во главе с Шомбаем не было. Однако обширная уличная программа все же состоится — участники представляют лучшие постановки рядом с театром, в Цветочном парке. Кроме того, в четверг на открытом воздухе фестиваль открыли для всех казанцев. В последующие дни в формате open air покажут девять спектаклей, посмотреть которые можно совершенно бесплатно.

Важно отметить, что российские театры кукол привезли в Казань не только постановки для детей — «Снежную королеву» и «Снеговика» по Андерсену или «Комедию о Петрушке». Вниманию зрителей будут представлены и глубоко философские спектакли — «Пегий пес, бегущий краем моря» по мотивам повести Чингиза Айтматова, «Кроткая» по Федору Достоевскому, «Демон» Михаила Лермонтова или, например, «Повесть временных лет» по древним летописям.

Кукловоды выведут на сцену планшетных кукол — именно с них и начался фестиваль в работе «Снеговик» знаменитого московского театра имени Сергея Образцова, не обойдется и без марионеток, перчаточных кукол, театра теней, ростовых кукол и самих актеров в главных ролях. По итогам показов экспертному жюри, которое возглавляет театровед, критик, заслуженный работник культуры России Ольга Глазунова, предстоит назвать победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «Лучшее музыкальное оформление спектакля» и «Новация фестиваля».

Интересно отметить, что в этом году в «Экият» решено было учредить особую премию фестиваля, которую вручит спецжюри, состоящее из ведущих культурных обозревателей Казани, в чисто которых входит и культурный обозреватель «Реального времени».

Кукловоды выведут на сцену и планшетных кукол — именно с них и начался фестиваль в работе «Снеговик» знаменитого московского театра имени Сергея Образцова

Все в парк!

Открывая IV «Шомбай-fest», заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова отметила, что с каждым годом география фестиваля расширяется, как и охват аудитории — в этом году задействована и площадка на открытом воздухе:

— В этом году фестиваль вышел за границы театральных стен, теперь спектакли будут идти и в Цветочном парке. Но самое главное, что у «Шомбай-феста» появляются новые друзья — они приезжают в Казань из разных уголков России, чтобы подарить нам свои замечательные спектакли. Растет и профессиональное мастерство — участники смотрят на лучшие образцы работ коллег, учатся на них, дает свои рекомендации и компетентное жюри. Мы же, театр кукол «Экият», как принимающая сторона показываем, что театр кукол — это не только для детей, но и для взрослых. Особенно это стало заметно с приходом нового руководителя театра Ильгиза Зайниева.

Юлия Адгамова отметила, что с каждым годом география фестиваля расширяется, как и охват аудитории

В приветственном слове Ольга Глазунова сказала, что особенно ее радует отступление пандемии.

— Мы выдержали испытание пандемией, мы живы и снова вместе! Началась весенняя волна фестивалей, и Казань — уже третий город, где проходит такое открытие. Я рада, что зрители смогут получить много-много радости от наших работ. С праздником! — порадовалась за казанцев председатель жюри.

На торжественном открытии состоялась презентация журнала театра имени С.В. Образцова «Театр чудес», которую провела заместитель главного редактора, руководитель литературно-драматургической части театра Нина Монова. Ее коллеги, в том числе и казанские театроведы, высоко оценили и уровень издания, и актуальность его тем.

Разумеется, спектаклем-открытием фестиваля стала постановка образцовского театра.

На торжественном открытии состоялась презентация журнала театра имени С.В. Образцова «Театр чудес»

«Моноспектакль — редкость для театра Образцова»

Моноспектакль «Снеговик» по сказке Ганса Христиана Андерсена привез в Казань заслуженный артист России Андрей Нечаев. На сцене он был один, но сразу в нескольких лицах. Примечательно, что в первый день «Шомбай-феста» камерный, грустно-светлый спектакль был сыгран дважды: для юных зрителей до открытия и для участников открытия и жюри сразу после торжественной части.

Казань для Андрея Нечаева — город не чужой. По его словам, дорогу от речного порта до центра города он может пройти вслепую:

— Здесь, на Волге под Казанью, все детство я проводил летние каникулы. Отец работал в речпорту, вернее, на земснаряде, который был приписан к порту. Я помню город моего детства, помню и Каму близ Актаныша, где так часто работал на судне отец. Очень люблю Казань, — признался актер.

Моноспектакль «Снеговик» по сказке Ганса Христиана Андерсена привез в Казань заслуженный артист России Андрей Нечаев

Он рассказал «Реальному времени», что попасть в театр имени Сергея Образцова, конечно, непросто, но именно для него это было неожиданно легко.

— Я просто пришел на просмотр и меня выбрали. Конечно, мне было нелегко осваиваться в театре, ведь я устроился в театр в достаточно зрелом возрасте — в 35 лет, но вот уже двенадцатый год работаю. Хотя в целом свою карьеру в «кукольном» мире я начал 27 лет назад, после того, как окончил Нижегородское театральное училище по специальности «актер театра кукол». Я очень счастлив в этой профессии. Моноспектакли в театре Образцова — явление достаточно редкое, ведь искусство кукловода предполагает коллективный труд. От нас ждут скорее «Необыкновенный концерт». Да, мне очень не хватает на сцене коллег, которыми я очень дорожу, ведь я скорее «командный игрок». «Снеговик» — мой первый и пока единственный опыт работы в моноспектакле. Это постановка Бориса Константинова, главного режиссера нашего театра, художником выступил Евгений Шахотько, а самому спектаклю скоро исполнится 11 лет.

Говоря о «моде» в кукольных театрах, Андрей Нечаев уверен — всегда модно то, что искренно, интересно самим артистам, чем они хотят поделиться со зрителем и что находит отклик в сердце публики.

«Шомбай-fest» продлится до 27 июня.

1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов