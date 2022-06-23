«Рубин» и задачник с 17 неизвестными
Чемпионат Татарстана состоится, но это неглавное
Опубликован проект календаря следующего сезона ФНЛ, и уже в первом туре «Нефтехимик» и «КАМАЗ» сойдутся в очном поединке в Нижнекамске. Предполагается, что один дебютант ФНЛ «Рубин» сыграет с другим — «Родиной», правда, тут надо учитывать что команды попали в «лучшую футбольную лигу мира» разными путями. «Реальное время» размышляет о готовности участников будущего чемпионата — старт чемпионата намечен на 17 июля.
В Москву, в Москву
Времена меняются, многое, если не все, возвращается на круги своя. Недавно товарищ спрашивал: можно ли отдохнуть в Дагестане, и был крайне удивлен, что там тоже есть море — Каспийское. Другой товарищ — воспитанник таджикистанского футбола Дамир Камалетдинов — сообщил о недавней встрече экс-игроков «Памира» в Хосте и тоже порадовал, поскольку место это с советских времен намоленное, когда многие команды и высшей, и первой лиги проводили там предсезонные сборы. Сейчас выезд в дальнее зарубежье осложняется, вот уже и «Рубин» провел первый матч предсезонья в Казани, и «Нефтехимик» планирует продолжить подготовку к сезону в Москве, после сбора в Нижнекамске.
Наши соседи по Нижнекамску, самая опытная команда ФНЛ из всех трех ее татарстанских представителей, подписала трех новичков — Руслана Безрукова, Богдана Зорина и Максима Лайкина, сказать про которых сходу очень сложно. Лайкин арендован из «Спартака», выступая ранее во второй команде красно-белых, ныне ликвидированной. Зорин был в составе «Динамо-2», про него Новиков наверняка имеет собственное мнение, поскольку сам работал в «Динамо», откуда и ранее приглашал футболистов в Нижнекамск. Безруков — выпускник академии Ростова-на-Дону, и прошлый сезон провел в составе местного СКА в ФНЛ-2. Понятно, что это первые приобретения, поскольку даже количественно они не восполняют потери. Павел Баранов, ушедший в «Велес», Денис Талалай, перебравшийся в «Волгарь», а также Максим Данилин, Ильмир Нурисов, Егор Пруцев, Кирилл Родионов и хорват Ариан Мршуля покинули Нижнекамск. Большинство из этих футболистов поиграли за «Нефтехимик» не более сезона, так что разлука будет без печали.
Неплохое пополнение для Шаронова на фоне огромных потерь
Нынешнее межсезонье, с одной стороны только началось, с другой — уже заметно уступает предыдущим. Все-таки переговоры о переходах начинаются не по завершении чемпионата. К примеру, исход тех же Баранова и Талалая был предрешен явно не в нынешнем июне, а раньше. Поэтому многие команды ФНЛ уже приучили к тому, что даже первые дни межсезонья взрывают так называемое информационное поле. Сейчас же все выглядят относительно скромно, за исключением Хабаровска.
Армейская команда существует в Хабаровске аж с 1946 года и еще в советские времена привыкла к тому, что «кавалергардов век недолог». Иными словами, состав в команду набирался на год-два, после чего футболисты демобилизовывались и уезжали восвояси, а оставались в Хабаровске только местные воспитанники. В это межсезонье СКА переплюнул себя в исторической ретроспективе, поскольку сменил не только полкоманды, но и весь тренерский штаб. Давид Караев, перебрался в «Торпедо», чтобы поиграть в Премьер-Лиге, с той же целью ушел в «Ростов» Дзамболат Цаллагов, не будет игрока сборной Грузии Ираклия Квеквескири и российского грузина Георгия Гонгадзе (оба представляют «Факел»), Максима Мартусевича, сына Андрея Тихонова — Михаила, Эмерсона Иллой-Айета. Последний будет выступать за «Урал», и российским болельщикам будет любопытно познакомиться с игроком сборной Конго, прекрасно владеющим русским языком и украинской мовой, поскольку 27-летний футболист родился в Одессе, а затем играл на Западной Украине во Львове и Тернополе.
Дальневосточные армейцы уже играли в стыковых матчах, и, судя по пополнению в межсезонье, готовы пережить потери максимально безболезненно. Игрок сборной Армении Ишхан Гелоян перебрался в Хабаровск с другого конца страны — калининградской Балтики, два футболиста в прошлом сезоне успешно спасали краснодарскую «Кубань» от возможности вылета в ФНЛ-2 — это Василий Алейников и Илья Петров, хорошо знакомый болельщикам за несколько сезонов выступлений в «Нефтехимике». Плюс два бывших игрока «Твери» из второго дивизиона и однофамильцы Сухомлиновы: Максим — воспитанник ростовского футбола, Данила взят в аренду из ФК «Ростов», хотя начинал в Воронеже. Руководить хабаровской командой будет хорошо знакомый казанцам Роман Шаронов, и это вызов для него, поскольку Хабаровск обладает неплохим подбором игроков, даже с учетом потери форварда. У Хабары есть еще поддержка губернатора Михаила Дегтярева. Он один из самых вовлеченных в спорт губернаторов на уровне первого дивизиона, поскольку отвечал за это направление, будучи депутатом Госдумы РФ, где возглавлял комитет по спорту. Ну и не стоит забывать о волнениях в Крае, связанных с вынужденной отставкой его предшественника Сергея Фургала. Местные болельщики уже недовольны тем, что Хабаровск теряет лидирующие позиции в хоккее с мячом, когда с чемпионской позиции при Фургале команда вначале сползла на 3-е место, а в этом сезоне финишировала четвертой. Поэтому Дегтярев уже анонсировал задачу бороться за Премьер-Лигу и скрепил ее рукопожатием с Шароновым в своем кабинете.
Команда частная — подчас несчастная
В ФНЛ факт такой поддержки дорогого стоит, поскольку часть из команд продолжают оставаться частными. Одна из них — тольяттинский «Акрон», приезжала в начале недели в Казань, еще две московские команды (кстати, у обеих очень большие потери в составах) — «Велес» плюс дебютант «Родина». Еще две покидали ФНЛ в последние два сезона — «Олимп-Долгопрудный» и «Чертаново». И вопрос не в том, что они покидали ФНЛ, а в том, что сталкивались с большими проблемами. «Акрон» прибавил в свой состав Павла Шкуро из «Енисея», Дмитрия Нагаева из Хабаровска, но там он играл на уровне второй команды, также как и новичок «Родины» Виктор Киселев из «Урала».
«Кубань» частично возместила потери — вернувшегося из аренды в «Рубин» Алексея Грицаенко, перешедшего туда же молдаванина Валерия Чуперку, ушедших Алейникова и Петрова — приходом экс-игрока российской молодежки, ранее засветившегося и в «Рубине», а последний год в «Роторе», Георгия Махатадзе. «Кубань», кстати, интересна нашим болельщикам как команда, чей тренерский штаб — Роберт Евдокимов и его помощники Евгений Варламов и Олег Нечаев, представляют татарстанский футбол, и, следовательно, вызывают наш интерес и поддержку. В этом плане любопытно наблюдать, какая волна болельщицкого гнева поднялась против отставки в Нижнем Новгороде Александра Кержакова. Экс-форвард сборной России действительно провел впечатляющий сезон, сумев остаться в Премьер-Лиге напрямую, но год назад точно такую же несуразную отставку из Нижнего пережил Евдокимов. И тогда почему-то никто не педалировал эту тему в СМИ как странность самого факта назначения вместо тренера, который вывел команду в Премьер-Лигу, человека, который со свой командой провалился в ФНЛ-2. А все выглядело именно таким образом, поскольку Кержаков тогда не справился с задачей — удержать «Томь» в ФНЛ.
Но это отступление, необходимое для того, чтобы показать значимость пиара в современном футболе. Евдокимов тем временем после того, как вывел Нижний в Премьер-Лигу, спас «Кубань» практически в безнадежной ситуации, что снова осталось за чертой внимания федеральных СМИ. Нас же будет крайне интересовать сезон, который команда Евдокимова проведет под его началом со старта. Как и сезон красноярского «Енисея», который выглядел очень печально в 2021 году, а в прошлом сезоне буквально расцвел под началом малоизвестного на то время тренера Вадима Гаранина. Именно под его руководством играли в Твери два новичка «Сочи» Даниил Мартовой и Тимофей Шипунов. Кроме них, там выступали Дмитрий Стародуб и Игорь Турсунов, нынешние новички Хабаровска, куда они перешли вслед за спортивным директором Алексеем Панфиловым плюс перешедший в тульский «Арсенал» Илья Сериков.
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