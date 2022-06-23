«Рубин» и задачник с 17 неизвестными

Чемпионат Татарстана состоится, но это неглавное

Опубликован проект календаря следующего сезона ФНЛ, и уже в первом туре «Нефтехимик» и «КАМАЗ» сойдутся в очном поединке в Нижнекамске. Предполагается, что один дебютант ФНЛ «Рубин» сыграет с другим — «Родиной», правда, тут надо учитывать что команды попали в «лучшую футбольную лигу мира» разными путями. «Реальное время» размышляет о готовности участников будущего чемпионата — старт чемпионата намечен на 17 июля.

В Москву, в Москву

Времена меняются, многое, если не все, возвращается на круги своя. Недавно товарищ спрашивал: можно ли отдохнуть в Дагестане, и был крайне удивлен, что там тоже есть море — Каспийское. Другой товарищ — воспитанник таджикистанского футбола Дамир Камалетдинов — сообщил о недавней встрече экс-игроков «Памира» в Хосте и тоже порадовал, поскольку место это с советских времен намоленное, когда многие команды и высшей, и первой лиги проводили там предсезонные сборы. Сейчас выезд в дальнее зарубежье осложняется, вот уже и «Рубин» провел первый матч предсезонья в Казани, и «Нефтехимик» планирует продолжить подготовку к сезону в Москве, после сбора в Нижнекамске.

Наши соседи по Нижнекамску, самая опытная команда ФНЛ из всех трех ее татарстанских представителей, подписала трех новичков — Руслана Безрукова, Богдана Зорина и Максима Лайкина, сказать про которых сходу очень сложно. Лайкин арендован из «Спартака», выступая ранее во второй команде красно-белых, ныне ликвидированной. Зорин был в составе «Динамо-2», про него Новиков наверняка имеет собственное мнение, поскольку сам работал в «Динамо», откуда и ранее приглашал футболистов в Нижнекамск. Безруков — выпускник академии Ростова-на-Дону, и прошлый сезон провел в составе местного СКА в ФНЛ-2. Понятно, что это первые приобретения, поскольку даже количественно они не восполняют потери. Павел Баранов, ушедший в «Велес», Денис Талалай, перебравшийся в «Волгарь», а также Максим Данилин, Ильмир Нурисов, Егор Пруцев, Кирилл Родионов и хорват Ариан Мршуля покинули Нижнекамск. Большинство из этих футболистов поиграли за «Нефтехимик» не более сезона, так что разлука будет без печали.

В это межсезонье СКА сменил не только полкоманды. Но и весь тренерский штаб. Фото: vk.com/fcska

Неплохое пополнение для Шаронова на фоне огромных потерь

Нынешнее межсезонье, с одной стороны только началось, с другой — уже заметно уступает предыдущим. Все-таки переговоры о переходах начинаются не по завершении чемпионата. К примеру, исход тех же Баранова и Талалая был предрешен явно не в нынешнем июне, а раньше. Поэтому многие команды ФНЛ уже приучили к тому, что даже первые дни межсезонья взрывают так называемое информационное поле. Сейчас же все выглядят относительно скромно, за исключением Хабаровска.

Армейская команда существует в Хабаровске аж с 1946 года и еще в советские времена привыкла к тому, что «кавалергардов век недолог». Иными словами, состав в команду набирался на год-два, после чего футболисты демобилизовывались и уезжали восвояси, а оставались в Хабаровске только местные воспитанники. В это межсезонье СКА переплюнул себя в исторической ретроспективе, поскольку сменил не только полкоманды, но и весь тренерский штаб. Давид Караев, перебрался в «Торпедо», чтобы поиграть в Премьер-Лиге, с той же целью ушел в «Ростов» Дзамболат Цаллагов, не будет игрока сборной Грузии Ираклия Квеквескири и российского грузина Георгия Гонгадзе (оба представляют «Факел»), Максима Мартусевича, сына Андрея Тихонова — Михаила, Эмерсона Иллой-Айета. Последний будет выступать за «Урал», и российским болельщикам будет любопытно познакомиться с игроком сборной Конго, прекрасно владеющим русским языком и украинской мовой, поскольку 27-летний футболист родился в Одессе, а затем играл на Западной Украине во Львове и Тернополе.

Дальневосточные армейцы уже играли в стыковых матчах, и, судя по пополнению в межсезонье, готовы пережить потери максимально безболезненно. Игрок сборной Армении Ишхан Гелоян перебрался в Хабаровск с другого конца страны — калининградской Балтики, два футболиста в прошлом сезоне успешно спасали краснодарскую «Кубань» от возможности вылета в ФНЛ-2 — это Василий Алейников и Илья Петров, хорошо знакомый болельщикам за несколько сезонов выступлений в «Нефтехимике». Плюс два бывших игрока «Твери» из второго дивизиона и однофамильцы Сухомлиновы: Максим — воспитанник ростовского футбола, Данила взят в аренду из ФК «Ростов», хотя начинал в Воронеже. Руководить хабаровской командой будет хорошо знакомый казанцам Роман Шаронов, и это вызов для него, поскольку Хабаровск обладает неплохим подбором игроков, даже с учетом потери форварда. У Хабары есть еще поддержка губернатора Михаила Дегтярева. Он один из самых вовлеченных в спорт губернаторов на уровне первого дивизиона, поскольку отвечал за это направление, будучи депутатом Госдумы РФ, где возглавлял комитет по спорту. Ну и не стоит забывать о волнениях в Крае, связанных с вынужденной отставкой его предшественника Сергея Фургала. Местные болельщики уже недовольны тем, что Хабаровск теряет лидирующие позиции в хоккее с мячом, когда с чемпионской позиции при Фургале команда вначале сползла на 3-е место, а в этом сезоне финишировала четвертой. Поэтому Дегтярев уже анонсировал задачу бороться за Премьер-Лигу и скрепил ее рукопожатием с Шароновым в своем кабинете.

«Акрон» прибавил в свой состав Павла Шкуро из «Енисея», Дмитрия Нагаева из Хабаровска. Фото: vk.com/fcakron

Команда частная — подчас несчастная

В ФНЛ факт такой поддержки дорогого стоит, поскольку часть из команд продолжают оставаться частными. Одна из них — тольяттинский «Акрон», приезжала в начале недели в Казань, еще две московские команды (кстати, у обеих очень большие потери в составах) — «Велес» плюс дебютант «Родина». Еще две покидали ФНЛ в последние два сезона — «Олимп-Долгопрудный» и «Чертаново». И вопрос не в том, что они покидали ФНЛ, а в том, что сталкивались с большими проблемами. «Акрон» прибавил в свой состав Павла Шкуро из «Енисея», Дмитрия Нагаева из Хабаровска, но там он играл на уровне второй команды, также как и новичок «Родины» Виктор Киселев из «Урала».

«Кубань» частично возместила потери — вернувшегося из аренды в «Рубин» Алексея Грицаенко, перешедшего туда же молдаванина Валерия Чуперку, ушедших Алейникова и Петрова — приходом экс-игрока российской молодежки, ранее засветившегося и в «Рубине», а последний год в «Роторе», Георгия Махатадзе. «Кубань», кстати, интересна нашим болельщикам как команда, чей тренерский штаб — Роберт Евдокимов и его помощники Евгений Варламов и Олег Нечаев, представляют татарстанский футбол, и, следовательно, вызывают наш интерес и поддержку. В этом плане любопытно наблюдать, какая волна болельщицкого гнева поднялась против отставки в Нижнем Новгороде Александра Кержакова. Экс-форвард сборной России действительно провел впечатляющий сезон, сумев остаться в Премьер-Лиге напрямую, но год назад точно такую же несуразную отставку из Нижнего пережил Евдокимов. И тогда почему-то никто не педалировал эту тему в СМИ как странность самого факта назначения вместо тренера, который вывел команду в Премьер-Лигу, человека, который со свой командой провалился в ФНЛ-2. А все выглядело именно таким образом, поскольку Кержаков тогда не справился с задачей — удержать «Томь» в ФНЛ.

Но это отступление, необходимое для того, чтобы показать значимость пиара в современном футболе. Евдокимов тем временем после того, как вывел Нижний в Премьер-Лигу, спас «Кубань» практически в безнадежной ситуации, что снова осталось за чертой внимания федеральных СМИ. Нас же будет крайне интересовать сезон, который команда Евдокимова проведет под его началом со старта. Как и сезон красноярского «Енисея», который выглядел очень печально в 2021 году, а в прошлом сезоне буквально расцвел под началом малоизвестного на то время тренера Вадима Гаранина. Именно под его руководством играли в Твери два новичка «Сочи» Даниил Мартовой и Тимофей Шипунов. Кроме них, там выступали Дмитрий Стародуб и Игорь Турсунов, нынешние новички Хабаровска, куда они перешли вслед за спортивным директором Алексеем Панфиловым плюс перешедший в тульский «Арсенал» Илья Сериков.



Джаудат Абдуллин