Как казанцы заблудились в аэропорту и стали контрабандистами

Их отправили под суд за 132 тысячи долларов в рюкзаках, деньги конфисковали

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Уголовными делами обернулась для двух приятелей регистрация на рейс Казань — Стамбул. При прохождении досмотра оба сообщили, что везут с собой крупную сумму в валюте и хотят ее задекларировать. Но услышали: «Вы уже в «зеленом» коридоре — отсюда выхода нет». В Турцию пассажиры так и не улетели — стали обвиняемыми в контрабанде. «Реальному времени» удалось пообщаться с одним из этих контрабандистов в Верховном суде Татарстана.

Шаг не туда



Ильдару Камаеву — 40. Работает заведующим складом у одного из частных предпринимателей. В Верховный суд Татарстана он пришел вместе с адвокатом — обжаловать свой приговор. В апреле Лаишевский райсуд Татарстана признал его виновным в контрабанде наличных, то есть в их незаконном перемещении через таможенную границу ЕврАзЭС в особо крупном размере.

Преступление пассажир международного авиарейса совершил на территории аэропорта «Казань» 29 января 2021 года.

— Рейс у нас был на 11 часов, мы с приятелем приехали за два часа. Его попросили слетать в Турцию, чтобы вернуть долг в 70 тысяч долларов, а я вез 62 тысячи, чтобы отдать их риелтору за покупку квартиры. Деньги были не мои — меня тоже попросил знакомый, — вспоминает тот день Ильдар Камаев.

Со слов осужденного, раньше с крупными суммами летать ему не приходилось, но правила он знал — свыше 10 тысяч долларов нужно декларировать.

«Я им говорю: «Есть деньги. Хочу задекларировать». А сотрудница: «Вы уже в «зеленом» коридоре — отсюда выхода нет». Фото dragon-news.ru

«Мы, как обычно, шли в зону паспортного контроля. Я думал, там паспорт проверят, и мы пойдем заполнять декларации... Но оказалось, что мы заблудились и прошли мимо входа в «красный» коридор, — рассказывает о преступной ошибке турист. — Если честно, он больше был похож на какое-то техническое помещение: ни столиков для оформления, ни персонала вообще не было видно — как в Москве. Мы прошли мимо него и повернули в следующий, где люди были».

Камаев зашел, положил рюкзак на сканер. У него спросили: деньги или что-то запрещенное к провозу есть? «Я им говорю: «Есть деньги. Хочу задекларировать». А сотрудница: «Вы уже в «зеленом» коридоре — отсюда выхода нет». И показывает мне на зеленую линию у входа, которую я переступил...»

Ту же линию успел переступить и приятель Камаева Эдуард Толстов. Деньги у обоих лежали в рюкзаках — без всякой маскировки, у одного 620, у другого 700 стодолларовых купюр. А в рапортах таможенники написали, якобы при сканировании багажа они выявили некое затемнение, характерное для денежных пачек, а затем служебная собака выдала «положительную реакцию» на ручную кладь. Лишь после этого пассажиры якобы сообщили, какие суммы взяли с собой.

На 29 января 2021 года 132 тысячи долларов оценивали в 10,5 млн рублей, сейчас подешевели почти на 3 миллиона.



В Стамбул в тот день Камаев и Толстов не улетели. Получили статус подозреваемых. И через несколько месяцев «приземлились» на скамье подсудимых Лаишевского райсуда.



В Верховный суд Татарстана Камаев пришел обжаловать свой приговор. Фото: Ирина Плотникова

«По первому приговору оставалось два месяца, а тут заново еще год назначают»

Дела обвиненных в контрабанде рассматривали разные судьи, однако приговор им вынесли одинаковый и в один день — 9 июня 2021 года. Каждого наказали годом ограничения свободы с конфискацией предмета преступления. Вернули только по 10 тысяч долларов — столько разрешено провозить без декларации. Суд согласился с версией обвинения, что оба туриста действовали умышленно, изначально задумали контрабанду в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ) и осознанно выбрали «зеленый» коридор, несмотря на обозначения зон и указатели в аэропорту.



Максимальное наказание за данное преступление — до 4 лет принудительных работ либо штраф в 15-кратном размере от суммы незаконно перемещенных средств — в данном случае могло составить почти 45 млн рублей по текущему курсу, год назад он был значительно выше. Забегая вперед, в Лаишевском суде кратные штрафы валютным контрабандистам пока не назначали.

Фигуранты все отрицали, ведь никаких попыток замаскировать либо спрятать наличность не предпринимали. «В зоне прилета в аэропорт эти коридоры обозначены лучше, там стрелочки на полу ведут тебя — красные и зеленые. А при входе таких стрелочек не было. Я потом специально ездил, чтобы убедиться», — рассказывает Ильдар Камаев.

Осужденные оспаривали свои приговоры и в апелляции, и в кассации, однако решение райсуда по делу Толстова эти инстанции признали законным и оставили в силе. А приговор Камаеву в Самаре отменили и вернули дело на пересмотр. Как объяснил адвокат Ильнур Рашитов, основанием для отмены в кассации стал тот факт, что еще до приговора судья фактически признала его клиента виновным и указала на это в постановлении об отказе в прекращении дела с назначением штрафа.

Впрочем, в апреле 2022-го Камаев вновь оказался осужденным к тому же наказанию с конфискацией. С чем снова не согласился.

Как объяснил адвокат Ильнур Рашитов, основанием для отмены в кассации стал тот факт, что еще до приговора судья фактически признала его клиента виновным. Фото: Ирина Плотникова

При вынесении нового приговора суд не учел, что вплоть до отмены приговора осужденный добросовестно исполнял наложенные судом ограничения — не выезжал за пределы Казани, не выходил на улицу в ночное время, не посещал массовые мероприятия и регулярно отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, сообщил на заседании Верховного суда РТ адвокат Рашитов. «До конца наказания по первому приговору оставалось два месяца, а тут мне заново еще один год назначают, — подтвердил сам контрабандист, а еще попросил вернуть конфискованное: — Деньги чужие. Если бы свои, не было бы так страшно».



Защитник поддержал клиента: ссылался на то, что предметом конфискации не могут быть чужие деньги, и Уголовный кодекс содержит норму о возврате незаконно перемещенных денег законному владельцу. Принадлежность изъятого иному лицу судом под сомнение не ставилась — ее доказывали движение средств под счету несостоявшегося покупателя квартиры, снятие средств и передача Камаеву под расписку.

Также адвокат заявлял, что реальный вред в результате ошибки в коридорах никому не причинен, закон отец двоих детей Камаев преступил впервые и попытался загладить вину перед государством добровольным пожертвованием в 18 тысяч рублей на счет Лаишевского дома-интерната. Поэтому суд вполне мог проявить гуманность и ограничиться назначением судебного штрафа, считает Рашитов.

Верховный суд РТ все доводы защиты отклонил. Адвокат с осужденным планируют оспорить это решение.

Верховный суд РТ все доводы защиты отклонил. Фото: realnoevremya.ru

Как наказывают тех, кто путает зеленый с красным

«Реальное время» изучило опубликованные приговоры и апелляционные определения в отношении контрабандистов, пойманных с излишками валюты в казанском аэропорту. Удивительно, но в аэропорту «Бегишево» таковых не было — в базе Нижнекамского суда дела по статье 200.1 УК РФ отсутствуют. Этот факт подтверждают и в Татарстанской таможне. По ее данным, если в аэропорту «Казань» с января по май 2022 года пресечено 88 попыток незаконного перемещения валюты (рост к прошлому году — 2,5 раза), то в «Бегишево» — ни одного. Есть ли отличия в обозначении «красных»/«зеленых» коридоров в двух аэропортах — не сообщается.

В 2007-м на всю страну прогремела комичная история с задержанием при вылете из Казани челнинца, который припрятал 21 тысячу долларов в нижнем белье и при этом заполнил таможенную декларацию на провоз почти 9 тысяч долларов. Все вскрылось при личном досмотре, нарушитель объяснял — взял с собой деньги для прохождения дорогостоящего лечения в Стамбуле. Правда, в подтверждение своих слов не смог предоставить ни одного медицинского документа.



В последние годы о найденных тайниках на теле и в багаже пресс-служба Татарстанской таможни не сообщала. Зато в марте прошлого года обнародовала факт задержания на взятке своего же сотрудника Руслана Зинатова. Его обвинили в получении 300 долларов от пассажирки рейса на Стамбул, которая хотела незаконно провезти $10 тысяч. На аресте взяткополучатель подтверждал получение лишь 100 «баксов», однако силовики нашли еще 200 в «тайнике» за панелью мужского туалета. В качестве наказания таможенник получил штраф в 400 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах власти в течение 3 лет. Первоначально штраф был больше на 200 тысяч, но суд смягчил его с учетом времени ареста фигуранта.

В декабре 2015-го Лаишевский суд наказал штрафом в размере полуторагодовой зарплаты — 159 тысяч — казанского бизнесмена Дмитрия Сычева, у которого по прилету из Турции в «зеленом» коридоре нашли 34,5 тысячи долларов и почти 41 тысячу рублей. Защита указывала, что никакого умысла у пассажира не было, он собирался задекларировать наличность, но стенды, разъясняющие порядок прохождения таможенной границы в аэропорту были расположены в нарушение установленных комиссией Таможенного союза ЕврАзЭС требований к обустройству системы двойного коридора. Эти доводы Верховный суд РТ в апелляции отверг, указав, что ранее Сычев не раз проходил таможенный досмотр и заполнял декларации о провозе ценностей.

В качестве наказания таможенник получил штраф в 400 тысяч рублей. Фото: realnoevremya.ru

В мае 2015-го тот же суд освободил такого же нарушителя от наказания в связи с амнистией. При этом излишки наличных Анвара Гусиева — 20 тысяч долларов и 21,5 тысячи рублей — все же конфисковал в доход государства.

Больше повезло замдиректора санатория «Санта» Самвелу Акопяну, который в 2018-м смог вылететь в Грецию, имея при себе почти 60 тысяч «зеленых». Судом было установлено: преследуя свой умысел, пассажир неоднократно на протяжении 50 минут предоставлял таможенному инспектору декларацию, заполненную с ошибками, в результате чего «инспектор не смог ни зарегистрировать декларацию, ни отказать в регистрации». Как говорится в решении суда, инспектору помешало отсутствие «основного формуляра» — вероятно, в процессе заполнения просто закончились бланки.

Что делал таможенник дальше, суд не указал, зато установил: пассажир Акопян отправился в «зеленый» коридор и заявил другому инспектору об отсутствии товаров для декларации. Ему поверили на слово. А пассажир улетел, потратил валюту в Салониках и лишь по прилету получил статус в уголовном деле. Причем в случае замдиректора санатория дознаватели таможни не стали проявлять принципиальность — ходатайствовали перед судом о прекращении преследования Акопяна с назначением судебного штрафа. Представитель Татарской транспортной прокуратуры на заседании предлагал ограничить сумму такого штрафа 50 тысячами рублей. Однако Лаишевский суд не нашел оснований для такого решения и вернул дело силовикам. Впрочем, по новой в суд оно так и не вернулось...

Заметим, все вышеуказанные дела возбуждались и расследовались до начала спецоперации на Украине и до ответных санкций России. В числе которых — установленный со 2 марта 2022 года запрет на вывоз сумм свыше 10 тысяч долларов. Теперь этого нельзя сделать, даже заполнив декларацию.