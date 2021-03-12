Татарстанский таможенник спрятал «исчезнувшие» $200 взятки в туалете

Отдел по противодействию коррупции Татарстанской таможни уличил подозреваемого в получении взятки 42-летнего инспектора таможенного поста «Аэропорт Казань» во лжи — «пропавшие» $200 нашли в мужском туалете, сообщает служба Татарстанской таможни.



Подозреваемого задержали 7 марта за получение взятки в $300 — ее передала вылетавшая в Стамбул жительница Нижнекамска. Она предложила таможеннику скрыть незаконное перемещение через таможню $10 тысяч. Однако при задержании у обвиняемого находилась только третья часть указанной женщиной суммы. На допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого таможенник так же утверждал, что получил от пассажирки рейса Казань — Стамбул только $100.

Версий было несколько — «у него имелся подельник», «спрятал», «смыл в унитаз», «гражданка оговаривает». Однако отследив перемещения обвиняемого, удалось обнаружить оставшиеся $200 в мужском туалете за панелью кнопки смыва. Серия найденных купюр совпала с серией банкноты в $100, прослеживалась и последовательность номеров. Деньги отправлены на геномную экспертизу.

Фото: pixabay.com

О подозрениях в отношении инспектора в получении взятки сообщалось в начале недели. Татарская транспортная прокуратура проверила законность возбуждения в отношении инспектора уголовного дела и признала его законным. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 290 УК РФ — до 8 лет лишения свободы. Дело находится под контролем Татарского транспортного прокурора.

Маргарита Головатенко