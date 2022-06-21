Казань подняла тарифы: с 1 июля горожане начнут платить больше за воду и стоки

Услуги ЖКХ в столице подорожают сильнее, чем в среднем по Татарстану

Фото: Дмитрий Резнов

Предстоящее с 1 июля повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Татарстане окажется, пожалуй, наиболее значительным за последние 3 года. Предельный рост в среднем по республике — 6,2%, но в Казани плата может вырасти до 13%. Подорожает все, но сильнее всего услуги по водоотведению — на 41%, питьевая вода — на 10,9%, горячая вода — на 7,3%. По мнению заместителя председателя Межотраслевого совета потребителей при президенте РТ Тимура Халикова, тарифная нагрузка на потребителей республики выросла из-за давления инвестиционных программ региональных монополистов на 20,4 млрд рублей, в частности инвестпрограмма МУП «Водоканал» составила 6,9 млрд рублей.

На верхнем пределе

Татарстан опередил остальные российские регионы по ежегодному росту тарифов ЖКХ, которые начнут действовать с 1 июля этого года. Ежегодно ФАС утверждает предельные индексы роста платы граждан в каждом субъекте страны с учетом принятой им инвестиционной программы по модернизации коммунального комплекса. Так, при среднем росте тарифов по стране в 4% в республике предельный индекс подскочил в 1,5 раза и составил 6,2%. По данным ФАС РФ, самый высокий показатель подорожания ЖКУ оказался лишь в Чеченской Республике — на 6,5%. Татарстан оказался вровень с Крымом с критически изношенной коммунальной инфраструктурой и немного уступил Дагестану, который до сих пор не отличался высоким качеством услуг и тоже нуждается в инвестициях (в обоих регионах предельный индекс роста составил 6%).

До этого момента общий рост тарифов ЖКХ в республике укладывался в средние показатели: индекс роста платы в 2019 году составлял 4,7%, в 2020 году — 4%, в 2021 году — 4,4%. Таким образом, в этом году Татарстан впервые вышел за рамки предельного уровня по ограничению роста тарифов на 4%, который регионы до сих пор старались не превышать. При этом самый низкий уровень роста на 3% утвержден в Марий Эл, Удмуртии (3,4 %), на Алтае (3,4%) и в Камчатском крае (3,8%).

Тарифы на коммунальные услуги увеличиваются в стране один раз в год — с 1 июля, поэтому предельные уровни были утверждены правительством России еще 30 октября прошлого года. Это делается прежде всего для защиты интересов потребителей, чтобы энергетики и коммунальщики не «заходили» за «красную» черту при лоббировании своих инвестиционных программ в субъектах России. А вероятность «выпрыгнуть» выше предельного индекса роста платы возникает сразу как только поставщики коммунальных ресурсов подают инвестиционные заявки с большим «чеком». Например, требуют срочно заменить насос или изношенные трубы, предлагая включить эти затраты в тариф в качестве инвестиционной надбавки, а оплачивать их приходится потребителям.

Сдерживать аппетиты ресурсоснабжающих компаний должен механизм ограничения предельного роста платы, который призван сбалансировать интересы потребителей и производителей, «вычищая» из тарифа необоснованные инвестиционные траты. Последнее слово в регулировании остается за ФАС РФ, которая принимает итоговое решение по установлению предельного индекса на основе анализа поступивших документов с обоснованием необходимости реализации инвестиционных программ. По окончании года отчет о реализации инвестпрограммы направляется регулятору за подписью высшего должностного лица субъекта федерации.

Татарстан обогнал остальные российские регионы по ежегодному росту тарифов ЖКХ. Фото: realnoevremya.ru

Санкт-Петербург не дожал до максимума

Но федеральные власти устанавливают предельные индексы на весь набор коммунальных услуг: на холодную и горячую воду, водоотведение, газ, отопление, электричество и вывоз мусора, то есть на весь «котел». А регион вправе в этом люфте «маневрировать» и принять решение достигать «потолка» тарифа или нет. К примеру, в этом году власти Санкт-Петербурга решили не «дожимать» до разрешенного им предела в 6,3%, сообщил на днях жителям северной столицы председатель Комитета по тарифам города Дмитрий Коптев. «С 1 июля 2022 года плата за коммунальные услуги в квитанции увеличится в среднем на 3,5 процента. Город продолжает сдерживать рост тарифов — например, водоснабжение и водоотведение подорожают всего на 1,7%. Такого незначительного увеличения тарифа не было с 2011 года», — отметил он. Правда, тарифы на водоснабжение и водоотведение в мегаполисах успели вырасти раньше. По сравнению с ними, в Казани тарифы остаются ниже.



Для сравнения приведем тарифы, установленные с 1 июля 2022 года:

Казань: вода (24,8 руб./куб. м с НДС), водоотведение (27,6 руб./куб. м с НДС),

Москва: вода (45,88 руб./куб. м с НДС), водоотведение (35,53 руб./куб. м с НДС),

Санкт-Петербург: экономически обоснованный — вода (37,75 руб./куб. м с НДС), водоотведение (44,23 руб./куб. м с НДС); льготный для населения — вода (33,68 руб./куб. м с НДС), водоотведение (33,68 руб./куб. м с НДС); льготный тариф субсидируется из бюджета города,

Уфа: вода (28,25 руб./куб. м с НДС), водоотведение (31,08 руб./куб. м. с НДС).

Осторожно, канализация!

Казань, наоборот, пошла по пути планомерного роста тарифов. С 1 июля в республике подорожают все виды коммунальных услуг, следует из опубликованных данных на портале Госкомитета РТ по тарифам. Наибольший рост затронет канализацию — стоки в среднем подорожают на 9,2%, горячая вода — в среднем на 7,3%, питьевая вода — в среднем на 6,9%. По данным регулятора, средний по Татарстану тариф на водоотведение составит 26 руб./куб. м. Значительно вырос тариф в Казани. В столице услуги канализации подорожают сразу на 41,2% — с 19,55 руб./куб. м до 27,6 руб./куб. м, или на 8 рублей. Зато самая дешевая канализация остается в Набережных Челнах. ООО «Челныводоканал» получил тариф в 19 рублей.

Водные ресурсы в столице становятся дороже, постепенно приближаясь к уровню городов федерального значения. Средний тариф на питьевую воду в Татарстане с 1 июля составит 28,7 руб./куб. м. В Казани, Набережных Челнах и Зеленодольске она подорожала в среднем чуть выше 10%, прибавив 2 рубля за куб. Если быть точнее, то в Казани рост составил 10,9%, или на 2,43 рубля из-за инвестпрограммы МУП «Водоканал», в Набережных Челнах повышение составит 2,8%, или на 68 копеек, а в Зеленодольске на 1,32 рубля (поставщику ЗВКС проиндексировали тариф на 6%).

Средний тариф на питьевую воду в РТ с 1 июля составит 28,7 руб./куб. м Фото: realnoevremya.ru

Впрочем, это не приведет к заметному росту общего платежа в счет-фактуре, так как доля платы за услуги водоснабжения и водоотведения в ее структуре занимает 3—5% от всех коммунальных услуг. По подсчетам экспертов, плата за водоснабжение и водоотведение увеличится на 20—40 рублей в пересчете на одного проживающего в зависимости от потребления. Для сравнения цена бутилированной воды стоит порядка 30—50 руб. за поллитра).



По-прежнему остается сильно дорогой вода на юго-востоке. Жителям Альметьевска она обходится вдвое дороже — до 43,9 руб./куб. м с учетом НДС. Это больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

— Причина дорогой воды в Альметьевске — отсутствие своего источника воды, — пояснили в пресс-службе Госкомитета РТ по тарифам.

Дело в том, что вода в город по-прежнему поступает из Камского водозабора Набережных Челнов, из-за чего жителям приходится доплачивать за транспортировку в город, а расстояние — немаленькое.

— В структуре тарифа на водоснабжение в Альметьевске содержатся расходы на производство воды: источником водоснабжения является Камский водозабор УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть», откуда по водоводам протяженностью 120 км вода подается в Альметьевск на Бигашевские водоочистные сооружения, — отметили в пресс-службе регулятора.

Горячая вода в цене вообще «золотая» из-за дорогого тепла. Средний тариф в Татарстане с 1 июля составит 171 руб./куб. м А само тепло (это ближе к осени) в среднем обойдется в 2 тысячи руб./Гкал, или с ростом на 6,7%.

Наиболее высокие тарифы на тепло, воду и горячую воду действуют в Елабуге. Основным поставщиком тепла для населения Елабуги является АО «Елабужское предприятие тепловых сетей», для которого тариф с 1 июля установлен 2 334,38 руб./Гкал с НДС (рост 5,5%). Тариф АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», которое работает на условиях концессии, принят на уровне 2021 года, то есть с 1 июля 2022 года не повысится. Дороже в республике нет.

На 4% подорожают «мусорные» тарифы. Фото: Олег Тихонов

На мусор — не больше 4%

Наименьший рост тарифов на газ: кубометр голубого топлива подорожает на 3%. Стоимость электроэнергии повысится с 4,11 до 4,3 рубля за кВт·ч. Исключение — жители с электроплитой: для них тариф на электроэнергию вырастет до 3,2 рубля вместо 2,95 руб./ кВт·ч. В сельской местности тарифы вырастут с 2,88 до 3 рублей.

Чуть больше — на 4% — подорожают «мусорные» тарифы. Так, плата на сбор и утилизацию мусора в многоквартирных домах вырастет с 96,09 до 99,93 рубля, а в индивидуальных домах с 104,2 до 108,4 рубля. Для региональных операторов УК «ПЖКХ» и «Гринта» установили равные тарифы в 508 руб./куб. м с НДС.



Как пояснили в Госкомитете РТ по тарифам, расчет тарифа производится на основе общих затрат поставщиков на производство, которые делятся на объем ресурса. Иначе говоря, чем больше потребители получат коммунальных ресурсов, тем меньше тариф. Однако в этом году выросло лишь потребление электроэнергии на 10,7%, тогда как объемы расходования воды и тепла немного уменьшились. Основополагающими факторами являются прогноз социально-экономического развития, отраслевое тарифное соглашение и амортизация.

«Сейчас не лучший момент, чтобы бухнуть деньги в трубу»

«6,2% — это достаточно высокий предельный уровень, — считает заместитель председателя Межотраслевого совета потребителей при президенте РТ Тимур Халиков. — Нынешнее время не самое лучшее, чтобы просто бухнуть деньги в трубу естественных монополий без оценки эффективности затрат». Он пояснил, что оплачивая воду, электричество, тепло, потребители платят и за модернизацию инженерных коммуникаций в виде инвестиционной составляющей, которая обязательно присутствует в тарифе. Эта инвестиционная надбавка, а также так называемые экономически обоснованные недополученные расходы прошлых лет как раз могут «раздуть» и сам тариф. А в этом году региональные монополисты добились утверждения инвестиционных программ в 20,4 млрд рублей, которые полностью были включены в тарифы для населения. По его словам, профильным ведомствам необходимо четко оценивать эффективность включаемых в тариф затрат, так как их придется оплачивать потребителям из своего кармана.

Действительно, в прошлом году инвестиционные программы региональных монополистов были утверждены на сумму 13,07 млрд. Но в этом году к ним прибавилась новая инвестиционная программа МУП «Водоканал» на 6,9 млрд рублей. В декабре прошлого года депутаты Казгордумы проголосовали за продление срока ее реализации до 2028 года, увеличив дополнительно еще на 5 лет. При этом остальные монополисты — АО «Татэнерго», АО «Татэнергосбыт», АО «Сетевая компания», видимо, не захотели уступать свое место на тарифной «скамейке». По крайней мере, никто из них не захотел сокращать свои расходы в инвестиционной составляющей тарифа, чтобы оставить ее в прежней стройной форме. В результате инвестнадбавка сильно увеличилась, а нагрузка на потребителей выросла до 20,4 млрд рублей.

Что это значит? Если в прошлом году расходы на обновление системы водоснабжения составляли 532,4 млн рублей, то с этого года вырастут до 4,269 млрд рублей. Аналогично на водоотведение: в 2021 г.— 914,05 млн руб., а с 2022 года — 4,246 млрд руб. Эти траты и были включены в тарифы для населения, которые покрывают порядка 50% необходимых расходов на модернизацию. Так, в этом году за счет платежей жителей Казани почти 400 млн будет направлено на ремонт сетей и капитальное строительство «Водоканала». В будущем году на реконструкцию будет направлено еще больше — 800 млн из тарифной выручки, а в 2024 году — почти 1 млрд рублей. В результате тарифы на воду и водоотведение в Казани продолжат расти как минимум в течение последующих двух лет. В 2024 году канализация подорожает до 39 руб./куб. м, а вода — до 29,4 руб./куб. м.

Как «разбухают» тарифы

Большая инвестиционная составляющая есть в тарифе «Татэнерго», «Татэнергосбыта», отмечает Тимур Халиков.

— Они всегда бьются за то, чтобы она сохранялась в тарифе. Более того, в тарифе «Татэнергосбыта» заложено два вида прибыли: есть расчетная предпринимательская прибыль и инвестиционная составляющая, которая тратится на обновление счетчиков. Разумеется, это естественное желание компаний — сохранить в тарифе инвестиционную составляющую. До сих пор было так, что не все инвестиционные затраты попадали в тариф. Но в этом году работа привела к тому, что в тариф попало все, поэтому и процент такой, — пояснил он.

Программа установки интеллектуальных приборов учета «Татэнергосбыта» в прошлом году «распухла» в 2,5 раза. Фото: «Татэнергосбыт»

«Реальное время» изучило инвестиционную программу на установку интеллектуальных приборов учета «Татэнергосбыта», рассчитанную на 2022—2024 годы. Оказалось, что в прошлом году компания добилась ее пересмотра. Она выросла в цене в 2,5 раза — с 1,2 млрд до 3 млрд рублей. Если прежде по программе планировалось потратить в этом году 305 млн рублей, то сейчас расходы почти удвоились, до 553,4 млн рублей. В перспективе — рост расходов, который будут возмещен из кармана потребителей. Причина роста расходов — в отсутствии внешнего независимого аудита. «Раньше в «Татэнергосбыте» действовал инвестиционной комитет с нашим участием, мы могли анализировать инвестиционные расходы из тарифа, но его компания ликвидировала», — рассказывает Тимур Халиков.

Кто еще «сидит» на «тарифной» скамейке потребителя?

Значительно усилилась тарифная нагрузка на потребителей с связи с включением в тариф прибыли на развитие «Татэнерго». «Если первоначально при утверждении инвестпрограммы Госкомитет по тарифам не планировал на 2022 год давать прибыль, то в конце 2021 года пересмотрел решение, и с нуля скакнули до 800 млн рублей», — отметил Тимур Халиков.



Зато слегка «подрезали» инвестиционные расходы ОАО «Сетевая компания». «Крупным игроком получившим в тарифе на 2022 год меньше инвестиционной составляющей, чем определено в действующей инвестпрограмме, стала «Сетевая компания», — продолжает он. Зато Госкомитет по тарифам решил в тарифах на 2022 год скомпенсировать порядка 1,5 млрд рублей расходов ранее не учтенных в тарифе и недополученных не по вине энергетиков доходов», — заметил Тимур Халиков.

«Конечно серьезная проблема с размывов инвестиционных ресурсов, несмотря на рост тарифов, из-за деятельности так называемых транзитных сетевых организаций, это касается и передачи электроэнергии, и сфер теплоснабжения и водоснабжения. Здесь Госкомитету по тарифам и Минпрому республики однозначно над усиливать работу,» — считает Тимур Халиков.

Госкомитет по тарифам решил в тарифах на 2022 год скомпенсировать порядка 1,5 млрд рублей расходов ранее не учтенных в тарифе, заметил Тимур Халиков. Фото: kt.tatarstan.ru

Нельзя ли укротить аппетиты региональных монополистов. По мнению Тимура Халикова, поставщики подчас шантажируют уполномоченные республиканские ведомства, мешая действовать более решительно. «Когда происходит ЧП, монополия кричит — а у нас нет денег. Мы ограничены в тарифе», — объясняет Халиков. — И крайними становятся те, кто «порезал» инвестиционную программу. Оказывается, что не организация виновата в том, что неправильно расставила приоритеты в расходовании денег, а сами регуляторы, а это не так».



Нельзя ли укротить аппетиты региональных монополистов? По мнению Тимура Халикова, поставщики подчас шантажируют регулятора, мешая действовать более решительно.

— Когда происходит ЧП, монополия кричит — а у нас нет денег! Мы ограничены в тарифе, — объясняет Халиков, — И крайними становятся те, кто «порезал» инвестиционную программу. То есть не организация виновата в том, что неправильно расставила приоритеты в расходовании денег, а регуляторы, на которых вешают всех собак.

«Татэнергосбыт»: рост тарифа для населения с 1 июля составит 4,6%

В ответе на запрос «Реального времени» в «Татэнергосбыте» отметили, что показатель среднего роста тарифов на услуги ЖКХ для населения — это совокупное изменение ряда тарифов: тарифа на теплоснабжение, на электроэнергию, на горячую и холодную воду, на водоотведение, на вывоз мусора, жилищные услуги (текущий ремонт и содержание общего имущества, на уборку во дворах, уборку в подъездах, содержание и ремонт лифтов и т. д). При этом ежегодное увеличение каждого из них неодинаково, соообщили в компании:

«В соответствии с Постановлением ГКРТТ от 17.12.2021 №680-32/э-2021 одноставочный тариф на электроэнергию для населения в 2022 году составляет:

— в первом полугодии — 4,11 руб./кВт·ч с НДС;

— с 01.07.2022 — 4,30 руб./кВт·ч с НДС.

Таким образом, рост тарифа на электроэнергию для населения с 01.07.2022 составляет 4,6%.

Необходимо отметить, что рост конечного тарифа на электроэнергию для группы «Население и приравненным к нему категориям потребителей» ограничивается предельным уровнем, утверждаемым Федеральной антимонопольной службой России. Сами предельные уровни тарифов рассчитываются исходя из прогноза Министерства экономического развития РФ. Соответственно на 2022 год, согласно указанному прогнозу от 30.09.2021, максимальный рост конечного тарифа для группы «Население и приравненным к нему категориям потребителей» составлял 5%.



В «Татэнергосбыте» отметили, что показатель среднего роста тарифов на услуги ЖКХ для населения — это совокупное изменение ряда тарифов. Фото: Максим Платонов

Таким образом, рост конечного тарифа на электроэнергию для населения с 01.07.2022 (4,6%) ниже максимального уровня, установленного государством (5%), и в пределах увеличения в среднем по стране, заявили в «Татэнергосбыте».



Если рассмотреть структуру конечного тарифа на электроэнергию для населения, то он состоит из нескольких составляющих: стоимость выработки электроэнергии генерирующими предприятиями, стоимость передачи электроэнергии по электрическим сетям сетевых организаций и сбытовая надбавка АО «Татэнергосбыт». Тарифы на указанные составляющие по отдельности не применяются при расчете с населением, добавили в компании.

«Ежегодное увеличение затрат по каждой из указанных составляющих регулируется Государственным комитетом РТ по тарифам таким образом, чтобы конечный тариф для населения не превышал предельный установленный уровень.

Соответственно, расходы на инвестпрограмму АО «Татэнергосбыт» по созданию и эксплуатации интеллектуальной системы учета также не приводят к росту конечного тарифа на электроэнергию для населения выше предельного уровня.

Согласно п. 5 Статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 №35 «Закон об электроэнергетике» с 2020 года за гарантирующими поставщиками (в Республике Татарстан — АО «Татэнергосбыт») закреплена обязанность по созданию и эксплуатации интеллектуальной системы учета в многоквартирных домах. Замена на интеллектуальные приборы учета должна осуществляться по мере выхода из строя приборов учета, истечения срока их эксплуатации и интервала между поверками, то есть программа замены приборов учета будет ежегодной (с цикличностью 16 лет — это максимальный срок эксплуатации прибора учета без поверки). В связи с тем, что данное требование к порядку замены приборов учета установлено законодательством, расходы на эти цели не могут быть пересмотрены АО «Татэнергосбыт» самостоятельно. Соответственно инвестиционная программа ежегодно формируется исходя из количества приборов учета электроэнергии, у которых истекает срок поверки или эксплуатации.

С учетом выше изложенного, инвестпрограмма АО «Татэнергосбыт» ежегодно пересматривается Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан на трехлетний срок с учетом текущих параметров», — заключили в компании.

«В основном народ у нас очень «темный»

— Ну с какой стати канализация так сильно подорожала, — недоумевает юрист-консультант «Регионального центра в сфере общественного контроля в сфере ЖКУ РТ» Зоя Куклина, — Народ пока не замечает, так как платежки получат в августе.

По ее словам, казанцы плохо разбираются в тарифах и не могут оспорить излишние суммы.



— В основном, народ у нас очень темный, — добавила она, — Они прибегают за защитой, когда долги «прилетают». А так ничего не понимают, как им сформировали платежи. Они даже не видят, что в верхнем правом углу счет-фактуры написано: «подтверждаю», итоговые суммы прошу перечислить. Если соглашаешься с этими с суммами, тогда ты должен их выплатить. Но не надо соглашаться, надо требовать счет-фактуру от УК или ТСЖ, с кем заключен договор на управление дома. Вообще, надо сразу реагировать на сомнительную платежку, — советует она.



В исполкоме Казани, комментируя ситуация с ростом тарифом, сообщили следующее: «В декабре прошлого года Госкомитет РТ по тарифам утвердил изменение тарифов на водоснабжение и водоотведение для МУП «Водоканал» г.Казани, которые на сегодня являются одними из самых низких среди городов-миллионников. С 1 июля тарифы увеличатся соответственно на 2,43 руб./куб.м и на 8 руб./куб.м».



По данным городских чиновников, перед изменением тарифов был проведён подробный анализ ситуации. Так, подтверждённые Госкомитетом расчёты показывают, что при среднем нормативном потреблении услуг водоснабжения и водоотведения ежемесячная плата в расчёте на одного человека вырастет на 107 рублей по отношению к 2021 году. Однако, исходя из практики, прогнозируется по факту меньший рост: при среднем потреблении воды по приборам учёта в объёме 6 кубов рост ежемесячной платы на одного человека составит 62 рубля, пояснили в мэрии.



— Привлечённые за счёт увеличения тарифов средства будут иметь строго целевой характер и позволят ежегодно реконструировать наиболее изношенные сети «Водоканала». Сегодня предприятие обслуживает 3 тыс. км сетей, из которых 70% ветхие и аварийные, срок их эксплуатации истек 10 и более лет назад. Эти сети были проложены в 50-70-х годах прошлого века, запас их прочности давно исчерпан. За последние 10 лет выявлено и принято на баланс «Водоканала» более 1300 км бесхозных сетей с износом более 90%. За период с 2010 года на сетях водоснабжения города по причине износа произошло более 14 тысяч аварийных ситуаций, — заявили в исполкоме.

По данным городских чиновников, перед изменением тарифов был проведён подробный анализ ситуации. Фото: Роман Хасаев

Капитальный ремонт магистральных сетей, построенных в советское время, комплексно не проводился. Кроме того, сегодня свою разрушительную роль оказывает огромный объём используемой агрессивной бытовой химии. Напомним, что инвестнадбавка к тарифам, позволявшая проводить реконструкцию и капремонт сетей, была упразднена федеральным законодательством в 2014 году. Дополнительных бюджетных средств на эти цели не предусмотрено, добавили в мэрии.



«В целях обеспечения бесперебойного и надлежащего водоснабжения и водоотведения, ликвидации хронического недоремонта сетей «Водоканалом» подготовлен перечень первоочередных мероприятий, насчитывающий 60 объектов реконструкции наиболее проблемных, аварийных участков трубопроводов, охватывающих более 2 тыс. многоквартирных и 20 тыс. частных домов. Таким образом улучшения затронут почти каждый третий многоквартирный дом в городе. Реализация мероприятий рассчитана до 2028 года.



Добавим, что Казань неоднократно заостряла проблемы отрасли ЖКХ, в том числе на федеральном уровне. Решение актуальной для многих городов проблемы — износа коммунальной инфраструктуры — требует значительных капиталовложений и поддержки со стороны государства. Однако сейчас принята только программа для городов с численностью до 500 тыс. человек и износом сетей более 60%.



В прошлую пятницу на ПМЭФ президент РФ В.В.Путин заявил о необходимости запустить комплексную программу модернизации отрасли ЖКХ. Это вселяет надежду на то, что будут приняты новые решения» — заключили в мэрии Казани.