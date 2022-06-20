«У кроликов не спрашивают, когда зовут на эксперимент»: предприниматели о новом налоге

В Татарстане с 1 июля стартует налоговый эксперимент для малого бизнеса, но облегчения нагрузки ждать не стоит

Фото: Олег Тихонов

Федеральная налоговая служба России предприняла попытку реинкарнации единого налога на вмененный доход (ЕНВД), отмененного 2 года назад под всеобщий «плач» малого и среднего бизнеса. На смену ему с 1 июля в Татарстане запустят эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), улучшенной «версии» «упрощенки» (УСН). Ставка на уровне 8% от годового дохода, что на 2% выше действующей, но взамен бизнес освободят от уплаты страховых взносов и сдачи бухгалтерской отчетности. Предприниматели cомневаются в эффективности нового режима налогообложения, так как освобождение от уплаты страховых взносов не компенсирует рост налоговой нагрузки. Более того, соседние регионы, Удмуртия и Нижегородская область, предлагают УСН по более привлекательным ставкам в 1% и 3% соответственно.

Татарстан переходит «автоматом»



Татарстан вновь стал пилотной площадкой для обкатки федерального эксперимента по налогообложению предпринимателей. После пробного тестирования налога на профессиональный доход для самозанятых республика подключилась к введению специального налогового режима для малого бизнеса.

Через 2 недели, с 1 июля этого года, ФНС запускает информационную кампанию по переходу на новый вид налогообложения — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). По сути, она воспроизводит действующую сегодня упрощенную систему (УСН), на которой «работает» большая часть малого бизнеса. Но с той лишь разницей, что рассчитывать величину налога будет ФНС на основе операционных данных бизнесменов, а не сами налогоплательщики. Именно по этой причине улучшенную версию УСН назвали автоматизированной, или АУСН.

Наряду с Татарстаном эксперимент пройдет еще в трех регионах — Москве, Московской и Калужской областях (кстати, в этих четырех регионах проходит апробация налога для самозанятых). Он продлится 5 лет — до конца 2027 года.

Рассчитывать величину налога будет ФНС на основе операционных данных бизнесменов. Фото: tatarstan.er.ru

ФНС рассчитает налог за вас

На старте к переходу на автоматизированную упрощенную систему налогообложения допускали лишь новые предприятия малого бизнеса с годовым оборотом не более 60 млн рублей и штатной численностью не более пяти человек, а также индивидуальных предпринимателей (ИП). Но в эти дни глава ФНС России Даниил Егоров заявил, что к ней могут присоединиться любые юридические лица и ИП.

— С 1 июля 2022 года она [АУСН] заработает для вновь зарегистрированных предпринимателей в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан. С 2023 года упрощенное налогообложение распространится на остальные ИП и ЮЛ в этих регионах, — сообщил Егоров.

По его словам, новая система позволит малому бизнесу уменьшить время на подсчет налогов. «Мы видим свою миссию — сделать так, чтобы ни люди, ни компании не тратили время на то, чтобы считать налоги», — отметил он, добавив, что после определения суммы налога ФНС представит ее на подтверждение налогоплательщику. «Если он согласен, если он доверяет, мы видим, что все считают, что он ее предлагает. Если он считает, что неверно, можем ее откорректировать», — пообещал глава ФНС.

Расширение масштаба эксперимента Егоров объяснил тем, что «этот инструмент уже побил все добровольные режимы по численности и отзывам пользователей», а налоговики «поступательно двигаются к автоматизации данной системы».

Даниил Егоров заявил, что к ней могут присоединиться любые юридические лица и ИП. Фото: kremlin.ru

За автоматизированное обслуживание — 8%

Преимущество системы в том, что малый бизнес освобождается от администрирования и уплаты страховых взносов на весь фонд заработной платы, а также от полного ведения и сдачи бухгалтерской отчетности о деятельности, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе УФНС по РТ. Вместо предпринимателей начислением суммы налога будут заниматься сами налоговики на основе данных о продажах контрольно-кассовой техники и операций по банковским счетам.

УФНС по РТ также будет формировать сведения для начисления страховых взносов работников в ФСС. Иначе говоря, малый бизнес сможет полностью высвободить бухгалтерскую службу, которую вынужден был завести после отмены ЕНДВ в 2020 году.

Правда, за автоматизированное обслуживание малому бизнесу придется немного доплатить. Как сообщили в пресс-службе УФНС по РТ, налоговая ставка по АУСН составит 8% на весь годовой доход предпринимателя (т. е. выручки) или 20% по системе «доход минус расход» (т. е. прибыли). Это выше, чем в действующей «упрощенке». Сейчас предприниматели платят либо по ставке 6% от выручки, либо 15% от прибыли. Иначе говоря, налоговая нагрузка окажется на 2% выше при налогообложении выручки или на 5% выше при налогообложении прибыли. При этом базовые условия «упрощенки» сохраняются. Как и прежде, бизнес освобождается от уплаты НДС, налога на прибыль и на имущество.

Налоговая ставка по АУСН составит 8% на весь годовой доход предпринимателя (т. е. выручки) или 20% по системе «доход минус расход». Фото: mpbc.ru

Плюс 2%, или во сколько обойдется «обнуление» страховых взносов

Оценить масштабы перехода на АУСН в Управлении ФНС по Татарстану затруднились.

— Прием заявлений на включение в эксперимент начнется с 1 июля, поэтому трудно оценить будущий интерес, — сообщили в пресс-службе УФНС по РТ.

Зато до его начала налоговые органы проводили регулярные встречи с малым бизнесом, помогая им рассчитывать экономическую эффективность от перехода на новую модель налогообложения, рассказали в ведомстве. Но как пойдет эксперимент на практике, сложно загадывать, признаются налоговики.

Глава комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин призывает не строить прогнозы, так как каждый предприниматель сам будут считать выгоду. «Этот эксперимент добровольный, а не принудительный. Бизнес вправе выбирать», — отметил он.

По его словам, первоначально Минфин Татарстана оценивал, что под критерии АУСН подпадают около 21 тысячи ИП и субъектов малого предпринимательства с оборотом до 60 млн рублей. Доходы от перехода предпринимателей на АУСН будут поступать в республиканский бюджет, но в усеченном виде. По словам Якунина, в казну региона поступит лишь 54%, тогда как от «упрощенки» идут все 100%. Общая сумма налоговых поступлений оценивается в 5—6 млрд рублей. Оценивать возможные потери он не стал.

Один из предпринимателей по просьбе «Реального времени» рассчитал, что повышение ставки на 2% приведет к росту налогового платежа на 1,2 млн рублей в год, тогда как обнуление страховых взносов для штата из пяти человек даст экономию в 300 тысяч рублей. «Цифры говорят сами за себя», — отметил он.

Леонид Якунин призывает не строить прогнозы, так как каждый предприниматель сам будут считать выгоду. Фото: tatarstan.ru

Эксперимент не остановит миграцию бизнеса в другие регионы

Между тем сами организаторы федерального эксперимента полагают, что полное обнуление страховых взносов и административной нагрузки вызовет интерес малого бизнеса к новому налоговому режиму. При этом будет достигнута одна из целей проекта — выведение из тени серых зарплат в сфере малого бизнеса.

По словам предпринимателей, эксперимент может захлебнуться из-за того, что близлежащие регионы — Удмуртия и Нижегородская область — установили более привлекательные налоговые ставки в 1% и 3% на годовой доход, что приводит к миграции. Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин на сессии парламента признал, что идут потоки в обе стороны. «Есть ушедшие, есть — пришедшие», — заявил он.

В Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ заявили, что эксперимент напоминает попытку «оживить» в новом виде единый налог на вмененный доход, который был похоронен 2 года назад.

— Мы единый налог на вмененный доход не смогли сохранить, хотя пытались это сделать, но понимания [у федеральных властей] не нашли, [предприятия, которые работали по ЕНДВ] на патент и УСН уйдут, — объяснял президент Татарстана Рустам Минниханов в ноябре 2020 года.

ТПП Челнов о миграции: «Из нашего круга никто не уехал»

Гендиректор союза «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны РТ» Фарид Башаров сообщил, что об АУСН бизнес республики ничего не знает.

— Вы — первая, кто спросил, — заявил Башаров, — Наши предприниматели им не интересовались, не задавали вопросы, интереса не проявляли. Не было такого разговора, чтобы меня спросили: «Фарид, а что посоветуешь?».

По его словам, эксперименты с участием наших предпринимателей проводят часто: они удобны, так как их ничем не сломать.

— Если государство будет перечислять страховые взносы за людей, это замечательно, так как зарплата — существенная часть экономики любого предприятия. Но пойдет ли челнинский бизнес в этот эксперимент — покажет время. Выгоду вижу в том, что освобождение от страховых взносов немного упростит положение бизнеса. Но в каждом конкретном случае люди будут считать, — заявил глава ТПП автограда.

По его словам, миграция среди челнинского бизнеса незаметна. «Из нашего круга никто не уехал и не перерегистрировался. Почему? Если бизнес связан с производством, то перевести его не так просто», — отметил он.



Теми же наблюдениями делятся другие эксперты — существенной миграции бизнеса из республики не произошло. В Набережных Челнах зарегистрировано 27,5 тысячи предпринимателей, из них 12,5 тысячи ИП, четверть заняты в производстве. Все стараются работать на упрощенке. «Бухгалтерский учет у нас сложный, но налоговая говорит, что это не так. Трудно дать оценку перспективе эксперимента», поделились некоторые предприниматели.

Теми же наблюдениями делятся другие эксперты — существенной миграции бизнеса из республики не произошло. Фото: Максим Платонов

«Без него никуда»: три причины сохранить главбуха

Можно ли на самом деле избавиться от бухгалтера с переходом на АУСН? Индивидуальный предприниматель Лариса Ковальчук, депутат в Совете Ямашинского сельского поселения Набережных Челнов считает, что предпринимателю без него не обойтись.

— С одной стороны анонсируется освобождение от налоговой отчетности. Но как быть с бухгалтерским балансом? Ведь юридические лица по-прежнему должны сдавать бухгалтерский баланс, и никто, кроме бухгалтера, его не способен подготовить. Во-вторых, у всех организаций есть взаимоотношения с контрагентами. Кто-то работает по полной предоплате, у кого-то рассрочка и постоплата. Обычно, взаиморасчеты с ними осуществляет бухгалтер. Конечно, если обороты небольшие, то предприниматель сам справится с этой работой. А если обороты растут, количество документов большое, кто будет это делать? Кроме того, у крупного бизнеса остается обязанность по предоставлению декларации по налогу на прибыль, НДС в налоговую инспекцию, а также сведений СЗВ-ТД и прочего в ПФР, — отметила Ковальчук.

Кроме того, продолжила она, зарплата работникам начисляется по нескольким составляющим: в зависимости от количества рабочих дней, выполненного объема работ и прочего. «Здесь же нам предлагают все эти цифры предоставить в банк, после чего банки станут начислять зарплату. Но основной расчет для банка кто-то же должен сделать. Кто? Снова бухгалтер или предприниматель. Значит, без бухгалтера опять не обойтись», уверена бизнесмен.

По ее словам, среди предпринимателей много сторонников автоматизации, избавления от бухгалтеров, но «АУСН — это про автоматизацию и удобство работы для налоговой, для самих предпринимателей тут мало что меняется в сторону автоматизации».

— На мой взгляд, предпринимателю надо самому подсчитать — выгоден ли новый режим, взяв за основу данные за последние 2-3 года. Нельзя призывать массово переходить на новый режим. Не спорю, кому-то это может быть выгодным. Но не всем — это точно.

При ставке в 8% их сделают убыточными

Член татарстанского отделения партии «Деловая Россия» Максим Федоров считает, что новый эксперимент не облегчит положения предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.

— Миграции бизнеса в региональные анклавы с более выгодными налоговыми режимами мы не видим, так как большая часть «привязана» к месту. Например, общепит не может «убежать», его нельзя взять и перевести. Теоретически можно «перевести» производства запасных частей для автомобилей с одного промпарка в другой. Их стандартная доходность — 7-8% годовых. То есть уплачивая налог в 6% от оборота, они зарабатывают 1-2-3% прибыли в год. При ставке налогообложения в 8%, их сделают убыточными. Для этого вида бизнеса он может быть невыгоден, — считает Федоров.

Для кого подойдет АУСН, эксперт затруднился сказать, но уверен, что такие виды бизнеса есть. Обсуждая инициативу с коллегами, многие, по его словам, высказывали сожаление, что эксперимент проходит только в указанных регионах:



— Не могу однозначно сказать, хорошо или плохо, так как четкого аргументирования обоснования этой инициативы я не увидел. Со стороны выглядит так: мы придумали еще одну фишку, давайте попробуем. Вот если бы сказали, снизим НДС с 20 до 13%, тогда по всей стране прокатилась бы волна оживления. Эффект непонятен, интересно получается. Мы еще не знаем результаты эксперимента, но уже приняли решение, что он хороший и готовимся его распространять.

— У кроликов не спрашивают, когда зовут на эксперимент, — поделился мнением другой предприниматель.

Особую настороженность бизнеса вызывает то, как УФНС будет начислять налоги вместо собственного бухгалтера.

— Эта схема с нюансами. Есть смысл запустить пилотный эксперимент и посмотреть, как поведет себя рынок. Меня волнует, как будет проходить квартальная отчетность, наверняка, все будут автоматизировано, — рассуждает гендиректор компании «Тэмле» Раиль Гатауллин. — Оптимизация по страховым взносам улучшит ситуацию. Это плюс. Минус — малая штатная численность. Механизм есть в теории, но нет практики. Я планирую вступать в эксперимент.

— Трудно оценить, насколько активно бизнес будет участвовать в эксперименте. Могу предположить, что это будет интересно небольшим предприятиям и ИП, которые тратятся на бухгалтерию. В этом смысле будет экономия, — считает глава налогового департамента консалтинговой компании «Кроу Аудэкс» Ильдар Хуснутдинов, — А с точки зрения налоговой эффективности, спорно. С одной стороны, не нужно платить страховые взносы с заработной платы, за работодателя это будут делать ФСС за счет средств федерального бюджета. С другой стороны, ставка на 2% выше обычной. Расчеты показывают, что особой экономии нет, но зато налогоплательщик оказывается под контролем ФНС.

По словам экспертов, отмена ЕНДВ, который действовал более 20 лет, стала болезненным изменением в налоговом законодательстве, а УСН увеличил нагрузку на бизнес.