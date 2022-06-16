Гид по Большой Красной: генерал МВД, Шаляпин и основатель школы детской неврологии
Прогулка по тихой исторической Казани, часть четвертая
В прогулках по Большой Красной мы дошли до площади Свободы и двигаемся дальше, все ближе к кремлю. Нас ожидают очень разнообразные здания — от общественной бани до домов, которые стояли на месте Конституционного суда РТ.
«Миру — мир» (Большая Красная, 29а)
Название это, появившееся благодаря гигантской советской надписи на фасаде, стало настолько официальным, что писалось в телефонных книгах. Так же называли и местный продуктовый магазин. Дом построили в 1952 году по проекту Ахмеда Бикчентаева (он же ранее занимался химфаком КГУ, а также строил КИСИ-КГАСУ) для сотрудников завода «Радиоприбор». В процессе проект сократили вдвое, лишился он привычных сталинскому ампиру излишеств. Кстати, также Бикчентаев рисовал акварели. С распадом СССР лозунг пропал, но потом его вернули на место.
КГТУ-КАИ (Карла Маркса, 31)
Еще одно творение Бикчентаева, но тут надо отметить, насколько сильно изначальное здание поменялось с момента первой постройки в начале XIX века. Сначала здесь была небольшая двухэтажная городская почтовая контора, которую в конце века перестроили — тогда появился скошенный угол на Маркса, где располагался вход в дом. В 1930-е годы, после традиционного советского «наращения», это уже КАИ, ныне один из институтов Казанского технического университета имени Туполева.
Баня №3 (Большая Красная, 34)
Здание 1874 года до революции называлось «Даниловскими банями» — как и многие другие помещения на нынешней улице Лобачевского, оно принадлежало купцу Михаилу Данилову. В 30-х годах здание перестроили в стиле модного конструктивизма (обращаем внимание на башню), но функцию не поменяли. Даже сейчас здесь работает баня, правда, в остальном это теперь больше музыкальная история — несколько студий и репетиционных баз, многие из которых спокойно принимают гостей.
Управление ФСБ РФ по Республике Татарстан
Здание стоит на месте нескольких домов менее внушительного вида, но с любопытной историей. В 21-м жил брат друга Пушкина Эраста Перцова — Петр Петрович, депутат городской думы, уездный предводитель дворянства, глава уездной земской управы. В 27-м находились номера Бергмана, где часто жили актеры, приезжавшие на гастроли, вроде Шаляпина. А еще здесь бывал Горький.
Дом, где жил Япеев (Большая Красная, 17)
На улице Япеева находится эта четырехэтажка. Жил в ней в 1954—1978 годах генерал-лейтенант Салих Зелялетдинович, в 1954 году назначенный министром внутренних дел ТАССР. Кроме того, здесь обитал Александр Ратнер, основатель казанской школы детской неврологии.
Дом Депрейс-Лихачева (Большая Красная, 15/19а)
Дом 1834 года помещика Лихачева по проекту Петра Пятницкого — лишь часть владений семейства губернского лесничего, надворного советника Исаи Депрейса в этом квартале. Депрейс был французским гугенотом, его корни — из Нидерландов. Купил он дом в середине XIX века у майора с прекрасной фамилией Никифораки. В начале XX века здесь вновь жили Лихачевы, в данном случае инженер путей сообщения Сергей Петрович Лихачев. А после революции размещались коммунальные квартиры. Кроме того, дом этот примечателен и тем, что здесь проживал начальник Строительного управления Казани Василий Егерев.
Дом Тупицына (Большая Красная, 30)
Здание 1851 года строил Фома Петонди для купца второй гильдии, потом появился двухэтажный пристрой. В 1894 году помещение передали Дворянскому собранию, так что здесь появилась женская дворянская богадельня, которая в 1902 году обрела, благодаря стараниям архитектора Степана Бечко-Друзина, еще один корпус. После революции здесь работала санитарно-эпидемиологическая станция.
Малое здание Адмиралтейской конторы (Большая Красная, 20/6)
Одно из старейших зданий улицы появилось в 1776 году, строил его Василий Кафтырев, в те же годы сделавший первый регулярный план Казани. При этом корабельно-строительные учреждения находились в Адмиралтейской слободе, там, где сейчас проходит старое русло Казанки.
Судя по справочникам, здесь находятся кафе и хостел. Продали его в частные руки еще в 2011 году за 2,2 млн рублей. Главное здание находится по адресу Маркса, 17.
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