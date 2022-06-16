Гид по Большой Красной: генерал МВД, Шаляпин и основатель школы детской неврологии

Прогулка по тихой исторической Казани, часть четвертая

Фото: 1920-е годы, на заднем фоне — будущий КАИ / pastvu.com

В прогулках по Большой Красной мы дошли до площади Свободы и двигаемся дальше, все ближе к кремлю. Нас ожидают очень разнообразные здания — от общественной бани до домов, которые стояли на месте Конституционного суда РТ.

«Миру — мир» (Большая Красная, 29а)

Название это, появившееся благодаря гигантской советской надписи на фасаде, стало настолько официальным, что писалось в телефонных книгах. Так же называли и местный продуктовый магазин. Дом построили в 1952 году по проекту Ахмеда Бикчентаева (он же ранее занимался химфаком КГУ, а также строил КИСИ-КГАСУ) для сотрудников завода «Радиоприбор». В процессе проект сократили вдвое, лишился он привычных сталинскому ампиру излишеств. Кстати, также Бикчентаев рисовал акварели. С распадом СССР лозунг пропал, но потом его вернули на место.

«Миру — мир», 1960-е. Фото pastvu.com

КГТУ-КАИ (Карла Маркса, 31)

Еще одно творение Бикчентаева, но тут надо отметить, насколько сильно изначальное здание поменялось с момента первой постройки в начале XIX века. Сначала здесь была небольшая двухэтажная городская почтовая контора, которую в конце века перестроили — тогда появился скошенный угол на Маркса, где располагался вход в дом. В 1930-е годы, после традиционного советского «наращения», это уже КАИ, ныне один из институтов Казанского технического университета имени Туполева.

Баня, 1984 год. Фото pastvu.com

Баня №3 (Большая Красная, 34)

Здание 1874 года до революции называлось «Даниловскими банями» — как и многие другие помещения на нынешней улице Лобачевского, оно принадлежало купцу Михаилу Данилову. В 30-х годах здание перестроили в стиле модного конструктивизма (обращаем внимание на башню), но функцию не поменяли. Даже сейчас здесь работает баня, правда, в остальном это теперь больше музыкальная история — несколько студий и репетиционных баз, многие из которых спокойно принимают гостей.

Большая Красная, 21. Фото pastvu.com

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Здание стоит на месте нескольких домов менее внушительного вида, но с любопытной историей. В 21-м жил брат друга Пушкина Эраста Перцова — Петр Петрович, депутат городской думы, уездный предводитель дворянства, глава уездной земской управы. В 27-м находились номера Бергмана, где часто жили актеры, приезжавшие на гастроли, вроде Шаляпина. А еще здесь бывал Горький.

Большая Красная, 17. Фото pastvu.com

Дом, где жил Япеев (Большая Красная, 17)

На улице Япеева находится эта четырехэтажка. Жил в ней в 1954—1978 годах генерал-лейтенант Салих Зелялетдинович, в 1954 году назначенный министром внутренних дел ТАССР. Кроме того, здесь обитал Александр Ратнер, основатель казанской школы детской неврологии.

Дом Депрейса. Фото pastvu.com

Дом Депрейс-Лихачева (Большая Красная, 15/19а)

Дом 1834 года помещика Лихачева по проекту Петра Пятницкого — лишь часть владений семейства губернского лесничего, надворного советника Исаи Депрейса в этом квартале. Депрейс был французским гугенотом, его корни — из Нидерландов. Купил он дом в середине XIX века у майора с прекрасной фамилией Никифораки. В начале XX века здесь вновь жили Лихачевы, в данном случае инженер путей сообщения Сергей Петрович Лихачев. А после революции размещались коммунальные квартиры. Кроме того, дом этот примечателен и тем, что здесь проживал начальник Строительного управления Казани Василий Егерев.

Дом Тупицына. Фото 2gis.ru

Дом Тупицына (Большая Красная, 30)

Здание 1851 года строил Фома Петонди для купца второй гильдии, потом появился двухэтажный пристрой. В 1894 году помещение передали Дворянскому собранию, так что здесь появилась женская дворянская богадельня, которая в 1902 году обрела, благодаря стараниям архитектора Степана Бечко-Друзина, еще один корпус. После революции здесь работала санитарно-эпидемиологическая станция.

Контора. 1970-е. Фото pastvu.com

Малое здание Адмиралтейской конторы (Большая Красная, 20/6)

Одно из старейших зданий улицы появилось в 1776 году, строил его Василий Кафтырев, в те же годы сделавший первый регулярный план Казани. При этом корабельно-строительные учреждения находились в Адмиралтейской слободе, там, где сейчас проходит старое русло Казанки.

Судя по справочникам, здесь находятся кафе и хостел. Продали его в частные руки еще в 2011 году за 2,2 млн рублей. Главное здание находится по адресу Маркса, 17.