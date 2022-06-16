Фирма экс-чиновника мэрии Казани оспаривает цену недостроя на Петербургской

Объектом владела компания «Аризона», подконтрольная бывшему замглавы КЗИО Рустему Хабибуллину, но сооружение продали за долги

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», бывший владелец недостроенного здания на улице Петербургской в Казани — фирма «Аризона» — судится с МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области, судебными приставами, оценщиками и новым собственником своего имущества. В компании уверены, что цену объекта незавершенного строительства и участка на одной из самых дорогих улиц в центре города явно занизили, продав с торгов всего за 437 тысяч рублей. Между тем суд и вовсе засомневался, что предмет торгов можно отнести к недвижимости. «Аризона» контролируется бывшим заместителем главы Комитета земельных и имущественных отношений Казани Рустемом Хабибуллиным, у которого в городе есть еще несколько объектов недвижимости. Подробности — в материале «Реального времени».

Здание продали не по рыночной цене?

Компания «Аризона» под управлением ООО «Астерион», бенефициарами которого являются Рустем Хабибуллин и Тимур Мухаметгалеев, подала иск к МТУ Росимущества в Татарстане и Ульяновской области, Управлению службы судебных приставов по РТ, ООО «Вендер» о признании недействительными торгов по своему бывшему объекту незавершенного строительства на улице Петербургской в Казани.

Экс-владелец здания также требует признать недействительным договор купли-продажи между ООО «Вендер» и новым собственником сооружения и применить последствия недействительности сделки, так как, по мнению истца, объект продали не по рыночной стоимости. Сооружение на одной из самых дорогих улиц города соседствует с отелем «Сулейман Палас», с одной стороны, и новостройкой — гостиницей от «Стройгрупп-М» — с другой. Объект выставили на торги за долги собственников.

Как следует из материалов дела, в 2019 году началось исполнительное производство по взысканию с «Аризоны» более 1,2 млн рублей задолженности. Специалист-оценщик Ю.А. Зайцева определила рыночную стоимость недостроенного объекта в 437 167 рублей. 26 октября 2020 года победителем аукциона был признан Л.А. Погорельцев, и 12 декабря за новым владельцем было зарегистрировано право собственности.

Сооружение на одной из самых дорогих улиц города соседствует с отелем «Сулейман Палас», с одной стороны, и новостройкой — гостиницей от «Стройгрупп-М» (на фото) — с другой. Фото: Ринат Назметдинов

Суд отверг доводы истца

Суд посчитал, что организатор аукциона — ООО «Вендер» — действовало в установленном законом порядке, все необходимые процедуры были соблюдены, интересы участников, должника и взыскателей по исполнительному производству нарушены не были. В удовлетворении требований о признании торгов недействительными было отказано.

Довод о том, что судебный пристав принял неправильную оценку имущества, выставленного на публичные торги в рамках исполнительного производства, суд отмел, поскольку документов, подтверждающих на момент проведения оценки наличия прав на земельный участок, защитники «Аризоны» не представили. Кстати, кадастровая стоимость этой земли составляет 26,8 млн рублей.

По ходатайству истца была проведена дополнительная экспертиза оценки стоимости спорного объекта недвижимости. Специалист ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста А.В. Титов дал ответ, что рыночная стоимость по состоянию на 1 июня 2020 года, с учетом износа, без земельного участка составила 632 698 рублей. Из заключения эксперта Титова и приложенных к нему фотографий суд сделал вывод, что продаваемый объект представляет собой установленные в котловане строительные бетонные блоки по типу ФБС шириной 600 мм по внешним стенам и 400 мм по внутренним, оснащенные строповочными петлями для их захвата при проведении погрузочно-разгрузочных и монтажных операций, продажа которых законом не запрещена, и стоимость их в момент покупки была соразмерна цене уплаченной покупателем.

На самом участке за строительным забором из-за сильно разросшихся деревьев не видно бетонных блоков, которые оценивали как объект незавершенного строительства.

Суд посчитал, что довод о том, что объект недвижимого имущества был продан по заниженной стоимости, не доказан, как и сам факт отнесения предмета торгов к недвижимому имуществу. Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права сами по себе не означают, что сооружение является недвижимым имуществом. Истец пытался доказать суду, что организация, проводившая оценку, была аффилирована с победителем торгов, однако суд посчитал этот довод недоказанным. Доводы об отсутствии ненадлежащей квалификации эксперта, об отсутствии публикации организатором торгов сведений о примерном определении готовности объекта незавершенного строительства и другие были отведены. В итоге суд отказал в иске.

Суд отказал в иске. Фото: Максим Платонов

За прошлый год «Аризона» показала убыток

Фирма «Аризона» находится под управлением компании «Астерион», бенефициарами которой называют Рустема Хабибуллина и Тимура Мухаметгалеева. Хабибуллин работал заместителем председателя Комитета земельных и имущественных отношений Казани. Ранее был учредителем ООО «ТЦ Чистопольская, 69», в собственности у которого были площади в ТЦ «Миллениум», но затем продал свою долю. Впрочем, у него есть еще несколько объектов недвижимости в городе, среди них и отель Art.

Согласно данным из открытых источников, основным видом деятельности ООО «Аризона» указано строительство жилых и нежилых зданий. Среди дополнительных — производство прочих отделочных и завершающих работ, работ строительных специализированных, не включенных в другие группировки, деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах.

Предприятие было зарегистрировано 23 апреля 2004 года. Имеет уставной капитал 3,2 млн рублей. За 2021 год убыток компании составил 319 тысяч рублей. Учредителем ООО «Аризона» и директором ООО «Астерион» является Юрий Борисович Воронин. Связаться с руководителем организации или Рустемом Хабибуллиным «Реальному времени» не удалось — в открытом доступе нет ни контактных номеров телефонов, ни адресов электронной почты их фирм. Но редакция готова предоставить им возможность высказать свою позицию по спору.