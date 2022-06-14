Филателист Альберт Кадыров: «Только 2021 году в России было выпущено около ста почтовых марок»

Как связаны почтовые марки и история ислама?

К череде мероприятий к 1100–летию принятия ислама Волжской Булгарией добавилась и необычное событие — выставка почтовых марок мусульманских стран «Почтовые марки — фрагменты истории», которая открылась в Национальной библиотеке. Кроме того, в программу празднования вошло и официальное погашение в Булгарах почтовой марки, посвященной важной дате. О мероприятиях «Реальному времени рассказал» частный коллекционер марок из Казани Альберт Кадыров.

Почтовая марка — запечатленный на бумаге фрагмент живой истории

— Насколько целесообразно сегодня, в век интернета, электронной почты и мессенджеров, заниматься выпуском почтовых марок?



— Прежде всего следует понимать, что помимо эстетической ценности любая почтовая марка имеет и номинальную стоимость, марка — это также и денежная единица, отражающая сумму, на которую будут оказаны почтовые услуги при ее предъявлении. Ежегодно почтами различных стран выпускаются сотни почтовых марок и конвертов. Например, только 2021 году в России было выпущено около 100 почтовых марок и блоков самой различной тематики. Посредством филателистической продукции страна–эмитент увеличивает свою узнаваемость не только за рубежом, но и повышает культурную грамотность своего собственного населения, ведь на почтовых марках и конвертах отображаются лишь самые значимые в жизни государства события, предметы и персоналии. Именно с целью повышения образованности и культурного уровня населения регулярно проводятся региональные и международные филателистические выставки. Стало быть, почтовые марки, конверты и открытки — это не только визитные карточки стран–эмитентов, но прежде всего приглашение больше узнать о том, что на них изображено.

Фрагмент выставки. Фото: vk.com/kitaphane_tatarstan

— О чем же может рассказать простая почтовая марка?

— Все зависит от того, как вы на нее смотрите. Ведь почтовая марка — это не просто бумажка, а запечатленный на бумаге фрагмент живой истории. Посетив Тадж-Махал, например, вы не сможете отколоть от него на память кусок гранита, как и не сможете собрать у себя дома всю коллекцию персидских ковров или завести у себя на балконе райских птиц, обитающих лишь в Новой Гвинее. Именно поэтому чаще всего коллекционируют марки, посвященные какой-то отдельной тематике, ведь собрать все марки невозможно; разглядывая коллекцию одного коллекционера, вы разглядываете не отдельные изображения, а панно, состоящее из нескольких десятков, сотен отдельных изображений, за которым и скрывается основная идея — замысел.



Глядя, например, на марки и конверты почты СССР, выпущенные в различные годы и посвященные таким известным мусульманским ученым, как Аль-Хорезми, Ибн Сина и Бируни, понимаешь, насколько существенен был вклад этих ученых в мировую науку и насколько сильной была пропаганда науки и ее популяризация в СССР. В то же время, глядя на марки и конверты почты СССР, посвященные тематике арабо–израильского конфликта, понимаешь, насколько принципиальной была позиция страны по данному вопросу... И начинаешь задумываться, искать ответы, анализировать.

Фрагмент выставки. Фото: vk.com/kitaphane_tatarstan

Глядя на марки почты Турции 1957 года, посвященные известному османскому архитектору Мимару Синану и его архитектурным сооружениям, и марки того же года, посвященные великому исламскому богослову Джалялетдину Руми, понимаешь, насколько изменчив мир и насколько некоторые вещи неподвластны времени. Ведь известно, что именно в эти годы, после долгих лет забвения в Турции по всей стране вновь заработали тысячи мечетей и вновь зазвучал азан на арабском языке.

Глядя на серию марок Мальдив 1985 года, посвященную исламскому наследию этого островного государства, узнаешь, что в «раю на земле», оказывается, исповедуют ислам. Начинаешь читать и узнаешь, что на каждом населенном острове этого государства обязательно есть мечеть, где пять раз в день совершаются общественные молитвы.

Марка 1927 года с мечетью Аль-Акса. Фото: islam-today.ru

Самая старая марка — с изображением мечети Аль–Акса в Иерусалиме

— Как давно вы коллекционируете марки и чему посвящена ваша собственная коллекция?

— Марки я собираю со студенчества. Я учился в Юго–Восточной Азии, где и стал собирать красивые марки и открытки с экзотической флорой и фауной. Затем, во время стажировки в арабских странах, я стал собирать марки и открытки, посвященные древним письменам. Но все это нельзя было назвать серьезным коллекционированием, не отражало оно и тему моей нынешней коллекции. Серьезно увлекаться приобретением для своей коллекции марок я стал с появлением интернета, позволившим общаться с коллекционерами из различных регионов и стран, и приобретать на соответствующих аукционах редкие и интересующие меня экземпляры дистанционно. Что касается моей коллекции, то она посвящена исламу и мусульманской культуре. Это марки, выпущенные почтами различных мусульманских стран, посвященные знаменательным историческим событиям, памятникам архитектуры, известным персоналиям, религиозным обрядам и прочему. Самая старая марка в моей коллекции — с изображением мечети Аль–Акса в Иерусалиме, выпущенная почтой Палестины, относится к 1927 году. Самой новой стала марка «Почты России» 2022 года, официальное погашение которой прошло 21 мая в Булгаре.

На сегодняшний день моя коллекция насчитывает более 200 марок, почтовых конвертов и открыток, и она постоянно пополняется. Помимо основной коллекции, у меня также есть и отдельная общая коллекция марок, которую я время от времени пополняю новыми приглянувшимися мне марками различной тематики.

Фрагмент выставки. Фото: vk.com/kitaphane_tatarstan

— Есть ли в Казани общество филателистов и участвуете ли вы со своей коллекцией в филателистических выставках?

— Свое общество филателистов, насколько мне известно, когда-то было и в Казани, но на сегодняшний день казанские коллекционеры собираются в здании Главпочтамта на Кремлевской лишь по субботам. Причиной является уход многих коллекционеров в виртуальную плоскость общения, а также отсутствие у сообщества казанских филателистов неких глобальных целей, способных, в том числе, привлечь средства на содержание офиса и проведение тематических мероприятий и выставок. Вместе с тем в Казани на ул. Баумана есть фирменный магазин «Коллекционер», куда приходит и где представлена вся филателистическая продукция России и стран ближнего зарубежья последних лет.

Что касается моего участия в выставках, то в силу специфики тематики моей коллекции принимать участие получается не везде, к тому же подготовка информационного материала по маркам — процесс довольно трудоемкий, отнимающий много времени, а оно бывает не всегда, и поэтому приходится жертвовать либо им, либо участием. Тем не менее в рамках празднования 1100–летия принятия ислама Волжской Булгарией 10 июня в Казани в Национальной библиотеке прошло открытие выставки марок из моей коллекции под названием «Почтовые марки — фрагменты истории», где представлены марки, выпущенные различными мусульманскими странами в 1950—2014 годах. Проведение выставки в стенах библиотеки, бесспорно, имеет много плюсов, ведь, помимо обозрения марок, посетители также смогут полистать и взять на дом и специально подобранные по этой теме книги. Параллельно с выставкой марок в библиотеке будет проходить и выставка древних Коранов из коллекции библиотеки.

Почтовые открытки с марками к 1000–летию Казани. Почта России, 2013 год. Фото: islam-today.ru

В планах — выставка в аэропорте Джидды во время хаджа



— Вы сказали, что у каждого коллекционера и у каждой коллекции есть какой-то замысел, каков замысел вашей коллекции?

— Здесь все зависит от выкладки марок и сопроводительной информации к ним. Ведь, как уже было сказано, разглядывая предметы искусства, человек может одновременно и получать эстетическое удовольствие, и удовлетворять свои когнитивные потребности. Для этого либо гид должен рассказывать об этих предметах интересные факты, либо человек сам должен читать то, что написано на карточках рядом. Поэтому я, в отличие от многих филателистов, которые предоставляют о своих марках лишь самые базовые сведения, стараюсь рассказать о своих марках и их содержании как можно больше. Но и тут все зависит от аудитории, ведь, выставляя марки, например, в библиотеке, стараешься отобрать для этого лишь те, которые отвечают потребностям посетителей библиотеки и соответствуют их интеллектуальному уровню. Соответственно, тут будут марки разных стран о мусульманских библиотеках, университетах и академиях; о великих мусульманских ученых, преподававших в этих академиях, чьи открытия и изобретения стали достоянием всего человечества; о мусульманских географах, историках, архитекторах и поэтах. В каком-то другом месте будут выставлены другие марки, но и там сопроводительная информация будет соответствовать аудитории.



Марка 1973 года к юбилею узбекского ученого Абу Рейхана Бируни

— Какие еще выставки в задумке?



— Например, если нам удастся договориться с администрацией музея Корана в Болгаре о проведении расширенной выставки у них, то там, помимо сопроводительной информации, я планирую разместить вместе с марками и выдержки из Корана, перекликающиеся либо критикующие содержание представленных марок. Также сейчас я веду переписку с представителями Ассоциации филателистов ОАЭ и Общества филателистов Саудовской Аравии. С целью повышения туристической привлекательности своих стран и повышения уровня культурной грамотности своих граждан эти организации регулярно проводят у себя в аэропортах, торговых центрах, музеях и галереях региональные и международные филателистические выставки. Представители этих организаций уже выразили заинтересованность в использовании моей коллекции для проведения на территории аэропорта Джидды во время сезона хаджа совместной расширенной выставки. Представители Ассоциации филателистов ОАЭ, в свою очередь, выразили заинтересованность в проведении такой же выставки в аэропорту Дубая. Если все получится, то основная идея выставки, как и сопроводительная информация к маркам, будет иметь уже более масштабный — глобальный характер.

Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о смысле коллекционирования почтовых марок и основной идее моей коллекции, хотелось бы подчеркнуть, что простое собирательство еще не является коллекционированием, а коллекционером становится лишь тот, кто из собранных однородных предметов путем их изучения и систематизации способен составить нечто целое. Следовательно, и я, как истинный коллекционер, должен стремиться не пополнять лишь свою коллекцию новыми и недостающими экземплярами, а, складывая из них все новые и новые панно, совершенствовать общую картину мира. В этом и есть основной замысел коллекционирования.