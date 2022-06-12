Сабантуй: праздник плуга и день встречи

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 10-я

Фото: Михаил Козловский

В XX веке в русский язык прочно вошло нарицательное слово «сабантуй», «сабантуйчик». Означало оно вечеринку, неформальный праздник, часто устраиваемый среди коллег или в дружеской компании. Татарский Сабантуй «неформальным» уже не назовешь: это титульный праздник народа, который проводится вполне себе под официальной эгидой, празднуется широко не только по всей республике, но и на федеральном уровне (каждый год в России есть город, назначаемый столицей федерального Сабантуя — в 2022 году это Ульяновск), и за рубежом, где татарские диаспоры развлекаются кто во что горазд. Что же такое сегодня Сабантуй в народном восприятии? Как его вспоминают те, чье детство пришлось на советские и постсоветские времена? Как он трансформировался за много веков существования? «Реальное время» разбирается в очередной части проекта о знаменитых брендах Татарстана, пока республика плавно вплывает в пору празднования Сабантуя.

Сабантуй глазами фольклориста: праздник плуга должен отмечаться в апреле!

Мы уже привыкли к тому, что «праздник плуга» отмечается в республике в июне. И не замечаем противоречий. А если задуматься — и правда: ну какой плуг (сабан) летом? Действительно, многие этнографы по результатам исследований сегодня говорят о том, что Сабантуй — исконно весенний праздник, отмечали его в апреле, когда вспахивали поля. Праздник, как многие считают, уходит корнями еще в булгарское прошлое. По крайней мере, Ибн Фадлан, описывая повседневную жизнь местных племен, говорил о том, что они пашут землю и сеют злаки — то есть свидетельствовал об аграрном характере их цивилизации.

Есть упоминание об этом дне на старинном надгробном камне, относящемся к концу XIII века, в Алькеевском районе: там написано, что человек-де умер в «День Плуга». Позже оседлые татары отмечали этот праздник пышно, громко и весело. Однако не все. Например, в XIX веке этнографы говорили о том, что Сабан Туе (праздник плуга, свадьба плуга) не праздновали мишаре. А вот казанские татары — очень даже праздновали.



Фото: Максим Соколов

Как праздновали? Если верить записям, дошедшим до нас с XIX века, то в большинстве деревень все начиналось ранним утром, когда проходил своеобразный «парад батыров»: будущие участники состязаний проходились по деревне с гармонями и песнями, и в каждом дворе девицы выдавали им подарки в своеобразный «фонд», из которого потом награждались победители. Как и любые другие деревенские гуляния, это был своеобразный смотр невест. Подарки заготавливались заранее: девушки всю зиму вышивали полотенца, рубашки, ткали ткань и пряли шерсть для будущих батыров. Поэтому, отдавая свои изделия в общий «сабантуйный» фонд, потенциальные невесты показывали свое искусство. Впрочем, подарки собирали по всем дворам подряд, а не только там, где были девицы на выданье. Кто пшена насыплет, кто молоком или яйцами поделится — все польза.

При чем тут милитаризм и что лучше — баран или автомобиль

Собрав подарки и спев все положенные песни, всем селом собирались на большую поляну в лесу (в каждой деревне было свое собственное место, майдан для Сабантуя). Там разворачивалась соревновательная часть праздника. Немалая часть соревнований дошла до наших дней в почти неизменном виде. Историки советуют присмотреться к составу состязаний: большая их часть направлена на то, чтобы выявить самых потенциально полезных в войне молодых мужчин. Та же самая битва мешками (а сейчас подушками) на бревне выявляет самых ловких бойцов-наездников, которые удержатся в седле в любой момент. Бег в мешках покажет самого ловкого и быстрого гонца. Скачки, конечно же, демонстрируют, кто лучше всех держится в седле, ну а про куреш говорить не приходится. Физическая сила и ловкость требовалась и для того, чтобы вскарабкаться на густо намазанный бараньим салом столб — скользкий, гладкий, практически неприступный, чтобы снять с его верхушки законную награду (классика жанра — сапоги, но в бедных деревнях вполне можно было обойтись петухом или даже простым платком, важна была не столько материальная, сколько моральная часть победы).

Фото: Олег Тихонов

Скачки на лошадях — фирменная фишка Сабантуя. Без них не обходится ни один «праздник плуга», и это очень красивая и яркая традиция (в Казани в день республиканского Сабантуя на трибунах ипподрома сложно найти свободные места: народ и болеть приходит, и ставки делает).

Абсолютного батыра и тогда, и сейчас выявляли по результатам соревнований в борьбе куреш. Национальная татарская борьба, она сегодня имеет свою собственную ассоциацию. По ней проводятся всероссийские соревнования, но настоящим праздником куреша все равно остается Сабантуй. Нигде так ярко и полно не раскрывается ее дух и правила, как здесь. И ни одно другое соревнование не показывает более полно, кто здесь настоящий батыр.

Батыр получал почет, всеобщее уважение и какой-нибудь дорогой подарок. Чаще всего это был баран. Сегодня в деревнях эта традиция продолжается. В городе с этим сложнее: как минимум, здесь некуда деть живого барана. А кроме того, сегодня чем богаче населенный пункт, тем богаче и подарок. В конце девяностых абсолютный батыр республиканского Сабантуя получал в подарок автомобиль «Ока». В 2021 году в разных городах Татарстана выходили из ситуации по-разному, но, например, в Нижнекамске абсолютному батыру вручили-таки барана и денежный приз в 100 тысяч рублей.

Фото: Михаил Козловский

Как праздник «переехал» на лето и как в нем появилась ловля монетки в катыке и бег с яйцами

Татарский народ всегда любил повеселиться, но все-таки в составе соревнований на Сабантуй изначально были относительно серьезные состязания. Но что было делать малышне, которая тоже очень хотела участвовать в соревнованиях? Историки утверждают: это для детей, а вовсе не для желающих поразвлечься взрослых были придуманы шуточные соревнования: бег наперегонки с яйцами в ложках, поиск монетки в тарелке лицом в катыке, разбивание горшка шестом и прочие шутливые аттракционы.

На лето Сабантуй «переехал» уже при советской власти: в первые годы существования ТАССР этот праздник игнорировался как пережиток религиозного и империалистического прошлого, но потом в нем усмотрели полезные истоки: например, в 1925 году в городах Советской Татарии провели Сабантуй в виде своеобразной спартакиады. Только еще и перенесли на июнь — чтобы уж окончательно перевести из разряда реакционных в категорию культурно-спортивных.

Фото: Олег Тихонов

Кстати, так Сабантуй пришел в город и обрел официальный статус. С тех пор статус этот укреплялся, в спортивный праздник вплетали элементы смотра художественной самодеятельности — и уже годах в семидесятых Сабантуй выглядел практически так же, как сейчас (разве только победнее): майдан, торговля пирожками и мороженым, спортивные соревнования, речи официальных лиц со сцены и, конечно, концерт мастеров культуры. А еще в районах в этот день проводили смотры сельскохозяйственной техники (особенно они выручали, когда была напряженка с лошадьми). Кстати, в некоторых районах Татарстана они до сих пор проводятся — так, парадом сельхозтехники отмечает прямо сегодня Сабантуй Менделеевск.

Почетные гости Сабантуя

После того, как распался Советский Союз, Сабантуй, разумеется, никуда не делся из памяти татарского народа. Бренд этот, наоборот, укреплялся, а татарские диаспоры по всей России и по всему миру стали его праздновать по месту своего жительства (и до сих пор продолжают это делать). Отмечают Сабантуй в Канаде и Финляндии, в Австралии и на Кипре, не обходятся без него в Турции и в США — в общем, кажется, Сабантуй самозарождается везде, где появляются татары. К примеру, в Турции, где он пройдет сегодня в старинной деревне Корыхоек, признаются, что о празднике узнали только от казанских гостей из республики.

Фото: Михаил Козловский

А еще у главного татарского праздника появился политический вес. Еще бы — два из трех президентов Российской Федерации приезжали в Казань на Сабантуй и лично принимали участие в народных гуляниях. Борис Ельцин с повязкой на глазах в 1996 году собственноручно разбил шестом горшок (правда, злые языки утверждают, что повязка была полупрозрачная, и Борис Николаевич прекрасно видел, по чему надо бить). А в 2000 году Владимир Путин доставал монетку из катыка (история умалчивает, стерилизовали ли монетку перед этим), танцевал в подаренной тюбетейке, смотрел на скачки на ипподроме. Именно тогда Минтимер Шаймиев сказал: «Каждый, кто участвует в Сабантуе, становится настоящим другом народа Татарстана».

А значит, многочисленные участники и болельщики Универсиады и чемпионата мира по футболу тоже стали друзьями народа Татарстана. Под эти мероприятия Сабантуй специально сдвигали — чтобы показать многочисленным туристам не только уникальное гостеприимство, но еще и этнические традиции республики. Фокус удался: например, в 2018 году гостями казанского Сабантуя стали огромные толпы колумбийских болельщиков.

Фото: Михаил Козловский

Воспоминания о Сабантуях 1990-х — 2000-х

Но о главной, о самой, пожалуй, «этносберегающей» сути Сабантуя, мы пока не говорили. А главное, пожалуй, вот в чем: это праздник, на который старается съехаться вся семья. На Сабантуе есть шансы встретить в родной деревне своих родственников из самых дальних уголков республики или даже страны: сегодня для старшего поколения это день, когда нужно вспомнить о своих корнях (и по возможности припасть к ним). По традиции «Реальное время» собрало народные впечатления о Сабантуе. Вот каким он выглядит в рассказах наших читателей.



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Анна Аверкиева вспоминает о том, как в ее родной деревне в Удмуртии праздновала Сабантуй татарская диаспора:

— Дело было в удмуртском селе, у нас там жило много людей разных национальностей. Удмурты, русские, азербайджанцы и очень много татар. В 2010 году татарская диаспора впервые организовала Сабантуй. Надели национальные костюмы, это было очень красиво. Я впервые в жизни видела все эти тюбетейки и калфаки, впервые наблюдала специфические деревенские конкурсы. Мне запомнилось, как мы с яйцами бегали: ложку с яйцом в зубы — и бежишь. Я там то ли выиграла, то ли в финал вышла — сейчас уже и не помню, еще школьницей была. Еще помню татарскую музыку. Эти специфические конкурсы тогда запали мне в душу. Я на этот праздник потом ходила, когда еще была студенткой. Потому что этот праздник был намного лучше, чем те, которые устраивала районная администрация. Потому что он был душевный, не пресный, и по нему было хорошо видно, кто живет в твоем районе.



Фото: Михаил Козловский

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Екатерина Ахатова тоже говорит об особенной душевности деревенского Сабантуя:

— Я не люблю городские Сабантуи — там толпы и нет ощущения праздника. Но однажды я попала на Сабантуй в село Шугурово, откуда родом мой папа. Это было очень приятное мероприятие, где для каждого нашлось место в первом ряду, а во всех состязаниях, включая борьбу, принимали участие не профессионалы, а односельчане. Это был искренний праздник людей, которые закончили посевную и собрались, чтобы отметить это дело в кругу друзей и соседей.

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Лейла Хамидуллина тоже вспоминает поездку в деревню — тот самый «бабушкин» Сабантуй нашего детства, когда долгом каждого ребенка было съесть максимальное количество пирожков и улыбнуться как можно большему количеству родственников:

— Для меня Сабантуй — это всегда поездка в деревню, пироги, еда до отвала, поездка до майдана. А там — игра в волейбол и настольный теннис (ага, вот так вот внезапно). В далеком детстве помню, как стишок какой-то рассказывала и за него что-то даже получила. Еще помню, как разбивали горшки палками и прыгали в мешках. Ну и еще для меня Сабантуй — когда ты приезжаешь в место, где что-то говорят, что-то происходит — и совершенно непонятно что. Потому что говорят в деревне на татарском, а я вся из себя из города и по-татарски научиться говорить мне как-то не довелось. В общем, тут подушками дерутся, здесь мужик ползет на столб, комментатор весело шпарит по-татарски, люди смеются, а ты стоишь у края праздника и ничего не понимаешь. А еще скачки. Скачки на Сабантуе — одна из самых красивых частей. Кони с грудой мышц, наездники статные. Батыры, одним словом.

Единственное, что менялось для меня в этом всем — мой возраст. А еще с недавних пор в нашей деревне Сабантуй открывает не председатель колхоза, а мулла. В остальном это все та же возможность постоять с краю, поиграть в волейбол и теннис, встретиться с родственниками и вдоволь поесть пирогов…



Фото: Михаил Козловский

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Но не для всех Сабантуй был праздником — всегда и везде были те, кто на нем работает. Ксения Лукичева рассказывает:

— С 1996 по 2005 годы я работала на телевидении в Нижнекамске. И каждый год мы всем рабочим коллективом корреспондентов, операторов, редакторов и директоров выезжали в деревню Ильинка на нижнекамский Сабантуй — работать. Отмазаться не получалось даже у семейных и огородовладельцев. Монтажеры оставались в студии и ждали кассеты с отснятым материалом.

В Ильинке на большой-большой поляне был устроен здоровенный амфитеатр с навесом для зрителей, площадки для самых разных развлечений для взрослых и детей, спортивные площадки, и я почему-то помню, что территория с едой была самой огромной.

В развлечениях мы никогда не участвовали, за спортивные соревнования как зрители не болели, есть тоже не особо получалось — только нюхать, потому что носились по этой поляне по жаре как наскипидаренные с микрофонами и камерами, приставали к отдыхающим и соревнующимся с глупыми вопросами, отправляли с водителями кассеты на монтаж и мечтали, чтобы батыры наконец уже выяснили, кто из них самый батыристый, лошади добежали, а столболазатели сняли бы с верхушки столба пару ичигов. Очень уж есть хотелось и тишины.



Фото: Михаил Козловский

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Праздновали Сабантуй и, так сказать, в местах временного пребывания населения. Например, в санаториях и детских лагерях. Рената Авазова вспоминает, как «праздник плуга» отмечали в пионерском лагере под Казанью в конце 1990-х годов:

— Мне было 11 (ну почти), все радовались, с интересом разглядывали подарки, и почему-то у всех детей была заветная мечта выиграть мыльницу. Подарки в виде книжки или ручки даже не рассматривались и считались скорее за проигрыш.

Сначала мне удалось попрыгать в мешках. Мои соперники упрыгали далеко вперед, а я, мгновенно запутавшись, рухнула вниз и погребла под собой надежду заполучить заветную мыльницу. Еще получилось пробежать целых три шага с ложкой во рту, в которой находилось яйцо. Яйцо ляпнулось мне на светло-голубые брюки из батиста, сшитые мне специально в поездку в лагерь моей тетей. Сказать, что я была сконфужена — ничего не сказать. Все усугублялось тем, что на меня смотрел мальчик, который предложил мне накануне дружить (тогда это называлось «ходить») после дискотеки. Разумеется, я немедленно стала переживать, что моему светлому образу, как и моим брюкам, нанесен непоправимый урон. Не говоря уже о все более несбыточной месте в виде мыльницы. В роли рыцаря-спасителя выступил вожатый. Очень, очень взрослый, ему было лет, наверное, 18, а то и 19! Он подскочил ко мне, взял за руку, сунул себе в рот ложку с новым яйцом и побежал со мной к стулу, до которого надо было добраться, обежать его и вернуться на место. И мы бежали!! Бежали, как могли! А яйцо все не падало и не падало!

Конечно, кто-то там нас обогнал (и пользовался запрещенным приемом — придерживал яйцо рукой). Но мы смогли не уронить яйцо, и мне полагался утешительный приз. Меня спросили, что я хочу. И я, решившись — или сейчас, или никогда — попросила мыльницу!

Решив, что на этом с меня хватит, я стала наблюдателем. Вот болеть у меня получалось отлично! Я кричала «давай-давай», и подпрыгивала, и подбадривала, и в результате получила блокнот с кошкой. Это был чудесный сабантуй! Чудесные воспоминания! Чудесное детское лето…