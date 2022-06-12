День в истории: выборы Шаймиева, основание Йошкар-Олы, открытие Панамского канала

Чем примечательна дата 12 июня?

Сегодня, 12 июня, отмечается День России и Всемирный день борьбы с детским трудом. 12 июня в Казани начали показывать первый художественный фильм в истории ТАССР — «Булат-Батыр», Минтимер Шаймиев впервые стал президентом республики, основан город Йошкар-Ола, открылся Панамский канал, а в СССР законом «О печати и других средствах массовой информации» была отменена цензура. Родились: футболист Борис Беляков, журналист Михаил Кольцов, автор знаменитого дневника Анна Франк. Умерли: главный дирижер Фуат Мансуров, ученый-медик Николай Высоцкий, актриса Сильвия Майлз. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

На экранах — грандиозный боевик о Пугачеве

12 июня 1767 года императрица Екатерина II в ходе путешествия по Волге на галере «Тверь» прибыла в Казань, где гостила неделю. Суда флотилии позже были доставлены в Казанское адмиралтейство. Первоначально в Казани хранились четыре галеры. «Волга», «Ярославль» и «Казань» были разобраны, а «Тверь» стала достопримечательностью Адмиралтейского района. Но в 1956 году галера была уничтожена пожаром.

Кадр из фильма «Булат-батыр»

12 июня 1928 года в кинотеатре «Электра» (позже там работал кинотеатр «Татарстан») впервые прошла демонстрация исторического фильма «Булат-Батыр». Это был первый художественный фильм, снятый в республике. Он рассказывал о взятии Казани Емельяном Пугачевым, когда на стороне бунтовщиков и защитников города оказались родные братья. «Грандиозный исторический боевик» успешно шел в Казани еще год.

12 июня 1991 года на выборах президента Татарстана за кандидата Минтимера Шаймиева (он был единственным кандидатом в бюллетене) был подан 1 131 091 голос, что составляло 70,6% от числа принявших участие в голосовании. Против проголосовало 470 670 человек, или 29,3%. В Бугульме на сессии Верховного совета вице-президентом был избран Василий Лихачев. Также проходили выборы президента России. В них приняли участие 36,5% избирателей Татарстана, 45% из них поддержали Бориса Ельцина.

Фото orpheusradio.ru

12 июня 2010 года скончался главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Фуат Мансуров. Он возглавил ГСО в 1989 году, до того долгое время проработал в родном Казахстане, а в 1968-м начал дирижировать в казанском театре оперы и балета. Мансуров — автор новой методики воспитания оркестровых музыкантов и системы упражнений для адаптации к игре в симфоническом оркестре.

12 июня 2021 года «Реальное время» писало о деле семьи Эльвиры Гариповой, которой исполком города 10 лет отказывал в переселении из аварийного деревянного барака у моста «Миллениум». Верховный суд заинтересовался доводами апелляционной жалобы погорельцев, которые не понимали, почему их право на жилье чиновники ставят в зависимость то от пожара, то от региональной программы переселения из аварийных домов, то от наличия недостроенного частного дома (который семья купила в ипотеку, чтобы не остаться бездомными).

Фото: inkazan.ru

В СССР отменили цензуру на полтора года

12 июня 1584 года по приказу царя Федора Иоанновича был основан Царевококшайск (на речке Кокшайке). Город дважды менял свое название: сначала он стал Краснококшайском, а потом — Йошкар-Олой, что в переводе с языка луговых мари означает «Красный город».

12 июня 1990 года Верховным Советом СССР был принят закон «О печати и других средствах массовой информации». Его первые строки гласили: «Печать и другие средства массовой информации свободны. Цензура отменяется». Таким образом, авторы законопроекта заложили юридическую основу формирования в стране свободных СМИ. Сам же закон действовал вплоть до распада СССР — всего полтора года.

Фото wikipedia.org

Горбачев и Коль подписались

12 июня 1920 года состоялось официальное открытие Панамского канала, искусственного водного пути на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающего Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающего Атлантический и Тихий океаны. Его длина — 81,6 км. Среднее время прохода судна по каналу — 9 часов.

12 июня 1989 года Михаил Горбачев посетил Бонн, где встретился с канцлером Западной Германии Гельмутом Колем. Они подписали договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве. Этот документ от лица двух сильнейших держав континента предоставил всем европейским государствам право самим решать, какая политическая система будет определяющей в их странах.