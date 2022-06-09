Новости спорта

18:32 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Спецолимпиада России: финалы по танцевальному спорту

13:25, 09.06.2022 2
Спецолимпиада России: финалы по танцевальному спорту
Фото: Максим Платонов

Сегодня в КСК «КАИ ОЛИМП» проходят финальные соревнования по танцевальному спорту (соло, пары) Спартакиады Специальной Олимпиады России. В соревнованиях принимают участие атлеты и юнифайд-партнеры в возрасте от 8 лет и старше. Мероприятие проводится в рамках проекта «Спорт — норма жизни». Целью турнира является укрепление здоровья и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом лиц с ментальными особенностями развития.

1/29
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим Платонов
Спорт Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:57
    больно смотреть на это
    Ответить
    Анонимно 14:43
    Да, но молодцы! И дети, и их родители, и организаторы
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости спорта

18:32 МСК Все новости
Новости раздела