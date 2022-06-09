День в истории: Иннополису уже девять лет, а в космосе играют в шахматы

Чем примечательна дата 9 июня?

Фото: из архива Музея космонавтики

Сегодня, 9 июня, международные дни аккредитации, друзей и архивов. 9 июня впервые прозвучала опера «Алтынчәч», Борис Ельцин открыл БКЗ, а Дмитрий Медведев — Иннополис, царь Петр Великий провел территориальную реформу, в СССР ввели смертную казнь за побег из страны. Родились Петр I, один из создателей электрогитары Лес Пол и деятель искусств Луара Шакирзянова. Умерли писатель Чарльз Диккенс, певец Рашид Бейбутов и писатель Владимир Чивилихин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Ельцин открывает концертный зал

9 июня 1941 года в Казани прошла премьера оперы Назиба Жиганова «Алтынчәч» («Златоволосая»), основанной на сюжетах татарских сказок. Либретто написал ответственный секретарь Союза писателей ТАССР Муса Джалиль. Он получил последнее прижизненное чествование на родине. Вскоре Джалиль был призван в Красную Армию и отправился на фронт в звании старшего политрука.

Фото saby.tatarstan.ru

9 июня 1950 года родилась Луара Шакирзянова. Она начинала как артистка разговорного жанра и ведущая — вела концерты Зифы Басыровой. Окончила татарскую студию Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и шесть лет играла в Камаловском театре, однако известна Шакирзянова как заведующая театральным музеем, режиссер концертных программ. Кроме того, она ставила спектакли в Хельсинки для любительского коллектива татарской диаспоры.

9 июня 1996 года Казань посетил Борис Ельцин с супругой Наиной. В частности, в ходе визита президент РФ участвовал в церемонии открытия Государственного концертного зала, который заработал на месте старого стеклянного, построенного в 1967 году.

Фото: Михаил Козловский

9 июня 2012 года в России впервые в XXI веке появился новый город. При участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Верхнеуслонском районе основали Иннополис. Сейчас его население составляет 1 177 человек, из них значительная часть — студенты местного университета.



9 июня 2021 года «Реальное время» писало, что в Свияжске хотят открыть музей на воде, поскольку там получит постоянную прописку исторический дебаркадер 70-х годов. Планировалось, что им займутся волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест», однако пока что объект недавней старины остается местной достопримечательностью.

Фото: аккаунт Павла Тиняева

Петр делит Россию

9 июня 1719 года Петр I провел реформу местного управления, поделив территорию государства сначала на восемь, а потом на десять больших губерний, а их, в свою очередь, на провинции и уезды. К примеру, в Санкт-Петербургской губернии появились 14 провинций, в каждой провинция — пять дистриктов, состоящих из 1500—2000 дворов и управляемых земским комиссаром при помощи подьячего и трех рассыльщиков.

9 июня 1935 года понятие «измена Родине» в СССР было дополнено. Смертная казнь как высшая мера наказания применялась при побеге за границу. Ранее, в апреле того же года, закон стал применяться к несовершеннолетним, достигшим 12-летнего возраста. При этом случаев применения статьи за побег практически не отмечено, к примеру, источники говорят о громком побеге в Японию начальника управления НКВД по Дальнему Востоку Генриха Люшкова. Его судили сами японцы. В 1947-м смертную казнь отменили, а в январе 1950-го — восстановили.

Фото nvgazeta.ru

Матч «Космос — Земля»



9 июня 1915 года родился Лес Пол. С детства интересовался музыкой и радиоаппаратурой, также занимался конферансом. В 1941 году он изобрел электрогитару с цельным корпусом. В дальнейшем его разработки стали фундаментом для личного бренда и основой звучания таких гитаристов, как Джимми Пейдж и Слэш.

9 июня 1970 года экипаж космического корабля «Союз-9» в составе командира Андрияна Николаева и бортинженера и второго пилота Виталия Севастьянова сыграл на орбите в шахматы с «землянами», руководителем подготовки советских космонавтов генерал-полковником авиации Николаем Каманиным и летчиком-космонавтом Виктор Горбатко. Партия шла 6 часов по радио, корабль совершил четыре витка вокруг Земли. Шахматы, приспособленные к условиям невесомости, создал инженер Михаил Клевцов. Итог игры — ничья.