Неудача во Франции: почему россияне никак не могут приспособиться к грунтовым кортам «Ролан Гаррос»

Очередное неудачное выступление наших теннисистов в Париже

Российский теннис, в особенности мужской, сейчас пребывает в статусе главного вида спорта, за которым по-прежнему можно следить и болеть за отечественных спортсменов на международной арене в реалиях санкций и запретов. Завершившийся на днях «Ролан Гаррос» во Франции и стал местом смотра наших спортсменов. Правда, успешным выступление наших теннисистов назвать нельзя. Лучший результат — это полуфинал Дарьи Касаткиной. У мужчин выше остальных забрался Андрей Рублев, но его путь был завершен в четвертьфинале. Финалы на парижских кортах вновь прошли без россиян, а спортивная редакция «Реального времени» постаралась разобраться в причинах неудачного выступления наших спортсменов.

Путь к вылету. Ни одного сильного соперника и проигрыш ветерану мирового тенниса

Недолгий путь россиян в сетке турнира не изобиловал громкими вывесками. По сути, первый же серьезный соперник в лице Марина Чилича и лишил турнир двух наших лучших игроков. Хорват, которому в этом году исполняется уже 34 года, с разным уровнем напряжения разобрался с начала с Медведевым, а затем и с Рублевым. Видимо, после этого силы у Чилича кончились, и он проиграл полуфинал, но сам факт того, что два молодых россиянина проигрывают ветерану тура, причем вторая ракетка мира Медведев делает это в трех сетах без шансов, ситуацию не исправляет. Вообще, опыт на медленных покрытиях играет весомую роль, ведь недаром Надаль в свои годы продолжает выступать на высочайшем уровне и делает это успешно, особенно на своем любимом грунте, где уже становится недостижимым для преследователей по числу титулов.

Женский турнир прошел успешнее мужского, и Дарья Касаткина стала лучшей из всех представителей нашей страны, войдя в четверку сильнейших. Ее путь к полуфиналу тоже не блистал афишами, самой интересной игрой стало противостояние с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, но и там Касаткина выиграла 2:0, правда, пробиться в финал это все равно не помогло. Дарья уступила первой ракетке мира из Польши, причем тоже в двух сетах (2:6,1:6). Но уступить лидеру рейтинга не так обидно, а полуфинал — и без того уже превосходный результат.

Дарья Касаткина стала лучшей из всех представителей нашей страны, войдя в четверку сильнейших. Фото: tennis-russia.ru

Российский теннис не для грунтового покрытия. Медведев и Рублев не могут соперничать с элитой

Даниил Медведев и Андрей Рублев входят в топ лучших теннисистов мира на данный момент, но стадион «Ролан Гаррос» точно не является коронным покрытием для обоих. Достаточно взглянуть на выступления наших спортсменов, и все становится понятно — Медведев лишь один раз смог дойти до четвертьфинала, и это его лучший результат. Собственно, как и для Рублева. Так что можно сказать, что они вновь не смогли прыгнуть выше головы. От двух наших звезд давно ждут очередного прорыва, а именно титулов «Большого шлема», но пока в активе лишь один — у Медведева на US Open.

И Рублев, и Медведев играют в быстрый агрессивный теннис, а на грунте такая игра не всегда работает. Кстати, поэтому Рафаэль Надаль так хорош на этом покрытии и в свои 36 лет продолжает побеждать, а вот триумфа российских игроков, кажется, придется ждать еще долго. Если окунуться в историю, то в мужском разряде у России всего одна победа на «Ролан Гаррос». Одержал ее Евгений Кафельников в далеком 1996 году. У женщин дела обстоят немного лучше — три победы, две у Марии Шараповой и одна у Светланы Кузнецовой. Но женский теннис немного отличается от мужского темпом игры, поэтому девушкам менять покрытия проще.

Возвращаясь к теме нынешнего турнира: основная проблема для российских топ-игроков — вариативность, точнее, ее отсутствие. Рублев играет агрессивно, а Медведев делает ставку на оборону. Как показала практика, ничто из этого результата не принесло. Как и Карену Хачанову с Асланом Карацевым, которые также вылетели на ранних стадиях. Про их игру можно сказать то же самое, но они и не являются звездами мирового тенниса.

Крен в сторону искусственных покрытий не делает из Рублева универсального игрока, и неизвестно, стремится ли он к этому статусу. От Медведева же ожиданий намного больше: он уже вторая ракетка мира, но сейчас наметился спад, который во Франции усилился. Игра с Чиличем это показала, поскольку хорват — любитель широких и мощных атак — обыграл Медведева 3:0 по сетам. И у зрителей того матча вопросов к победе Чилича не было, а вот к игре Даниила были. И если Медведев продолжит так неудачно играть на грунтовых кортах, то могут появиться вопросы и к его позиции в рейтинге и статусу. Финалов на харде уже недостаточно, Даниил борется с Джоковичем за место первой ракетки мира, и подобные выступления точно не прибавят очков россиянину.

Интерес тенниса в том, что разные турниры требуют разной подготовки, и лишь великим удается преуспевать везде. Фото: rolandgarros.com

Универсализм — ключ к победе. Но побед придется подождать

Интерес тенниса в том, что разные турниры требуют разной подготовки, и лишь великим удается преуспевать везде. Упоминание лучших игроков мира напрямую касается Даниила Медведева, ведь именно его в первую очередь считают наследником Надаля, Джоковича и Федерера. Но пока даже не все очные матчи заканчиваются в пользу россиянина, опыт в подобных играх пока не на его стороне. Но мировой, особенно мужской, теннис доказывает, что возраст не помеха для побед. Время еще есть, хотя это не отменяет того факта, что российские игроки не могут бороться на всех покрытиях. А реалии теннисного тура обязывают подстраиваться и выстраивать подготовку должным образом. В этом пока главное упущение наших игроков, и над этим предстоит долгая и кропотливая работа, потому что пока не видно ощутимых результатов на медленных покрытиях. Апогей грунтового сезона миновал, наши игроки не забрали весомых титулов и теперь есть почти целый год на подготовку. Возможны тренерские перестановки, поскольку теннисистам уровня Медведева и Рублева есть что доказывать. Как минимум, что не только хард является их коронным покрытием. Но пока следует думать о травяном сезоне, ведь на очереди именно он.

Предстоящий «Уимблдон» пройдет без участия российских и белорусских теннисистов, но турнир уже потерял статус профессионального и никто не получит рейтинговых очков за участие. «Уимблдон» превращается в выставочный турнир как минимум на один сезон. Протест игроков и федераций получил неожиданный результат и, возможно, самый престижный турнир «Большого шлема» не повлияет на позиции игроков в рейтинге. Это ожесточает борьбу на менее значимых турнирах, их статус неожиданно возрастает. Так что времени на обдумывание результатов и работу над ошибками у игроков почти нет, сезон еще продолжается.