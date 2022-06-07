Можно ли дочери Тутберидзе выступать за сборную США?

Хотя пока что эти слухи не оправдываются

Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе в Таиланде одобрил постепенное повышение возраста фигуристов: в сезоне 2023/24 его увеличат до 16 лет, а в следующем сезоне — до 17. Россия выступила против этого решения, так как нашим фигуристкам, которые побеждали на последних трех Олимпийских играх, не было 18-ти — Аделина Сотникова и Анна Щербакова выигрывали золото в 17 лет, а Алина Загитова — в 15 лет. Тем временем продлили отстранение российских и белорусских спортсменов от международных стартов — и тут же поползли слухи о переходе российских фигуристов в сборные других стран. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет над новостями нынешнего межсезонья.

…А мы крепчаем

Поскольку следующий сезон мы, очевидно, пропускаем и он нас не волнует, то начинаем изучать изменения с сезона 2023/2024 и видим, что тогда могут стартовать спортсмены с 16 лет, а в предолимпийский сезон — с 17. Российские СМИ уже подсчитали, что наиболее тяжко эти нововведения скажутся на Софье Акатьевой. Можно было бы подробно расписать, как это все осложнит карьеру девочки, но ей 15 лет исполнится только через месяц, 7 июля. Поэтому размышлять на сегодняшний день, что ее взрослый дебют отодвинут до 2025 года, который, собственно, уже можно называть олимпийским, — это просто гадать не на кофейной гуще, а на грязной, после стирки, воде.

Повышение возрастного ценза, возможно, покончит с желанием обсуждать наше будущее, прямо сейчас это Елизавета Берестовская, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, а останется время «на поговорить» о сегодняшнем: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, чем черт не шутит — Елизавета Туктамышева.

Это очередное испытание для «конвейера» тренера Этери Тутберидзе? Ну как бы серебро Пекина-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которое могло бы стать золотом, если бы самая возрастная пара России не конкурировала с Китаем, говорит о том, что Тутберидзе может работать не только с одиночниками, но и с парниками, да еще и возрастными. Сделала же чемпионкой Анну Щербакову и вице-чемпионкой Александру Трусову, несмотря на то, что правила женского одиночного катания поменяли по сравнению с Пхенчханом-2018, где был точно такой же результат.

Анна Щербакова.Фото: olympic.ru

Уйдет ли Диана Дэвис в сборную США?

Впрочем, Тутберидзе, даже если не принимать во внимание повышение возрастного ценза, осталась в числе обсуждаемых. Главный вопрос — уйдет ли ее дочь, Диана Дэвис, с партнером Глебом Смолкиным в федерацию США, поскольку девочка там родилась и имеет американское гражданство. Осталось оформить россиянину спортивное гражданство — и вперед, благо американские танцы сейчас входят в полосу заката. Обе их сильнейшие пары Хаббел — Донохью и Чок — Бейтс не дотерпят до Олимпиады в 2026 году, и там встает вопрос о времени окончания спортивных карьер. И в итоге Дэвис со Смолкиным явно могут попасть в основу звездно-полосатой команды. Мы же с пониманием отнеслись к тому, что на чемпионате мира нынешнего года за нее выступал Илья Малинин, а ранее стартовал танцор Энтони Пономаренко — и все это сыновья наших фигуристов Татьяны Малининой и любимцев конца 80-х Марины Климовой и Сергея Пономаренко.

Более того, с учетом отстранения можно подумать о переходе в сборную Франции, допустим, и ее нового партнера Дэвида Нарижного. Дочь французской фигуристки Каролин Дуарен и российского тренера Николая Морозова тоже родилась в США, ее новый партнер — в украинском Харькове, но там, понятно, нет никаких перспектив. Можно еще чемпионов по юниорам Ирину Хавронину с Дарио Чиризано (при имеющемся желании) отпустить, допустим, в Италию, откуда родом последний.

Аннабель Морозова и ее бывший партнер Андрей Багин. Фото: fsrussia.ru

Нарижный ранее катался с Елизаветой Шанаевой, которая сейчас создала пару с Павлом Дроздом. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, ушедшие из спорта, распад пар Арина Ушакова — Максим Некрасов, Софья Тютюнина — Александр Шустицкий или Софья Шевченко — Игорь Еременко мало что изменит в раскладе российских танцев. Оба лидирующих дуэта Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин, даже возрастные Загорски — Гурейро в строю, и ближайшие год-два мало что изменят в иерархии. А вот к предолимпийскому сезону необходимо будет подходить во всеоружии. Смогла же Россия заявить на Олимпиаду японку Юка Кавагути, англичанку Тиффани Загорски, эстонку Наталью Забияко, украинку Татьяну Волосожар, украинку из сборной Беларуси Татьяну Навку.

В конце концов, есть опыт борца Давида Мусульбеса, который работал в тренерском штабе сборной России, но покинул его ради выступления на Олимпиаде-2008 в Пекине за сборную Словакии, став там третьим. А до этого он обыграл на чемпионате Европы россиянина Бахтияра Ахмедова. Знаете, чем сейчас занимается этот «патриот»-прагматик? С сентября прошлого года он работает в должности советника президента ОКР Станислава Позднякова по работе со спортивными федерациями.

«Татары» распались практически все

Вышеназванная Акатьева, кстати, имеет опосредованное отношение к Татарстану, откуда родом ее мама Альбина, родившаяся в Казани. Но сейчас не о ней, а о ее более старших подругах из мира парного катания. За исключением Тарасовой — Морозова, которые шли к распаду пары и уходу из спорта и, судя по всему, остаются, остальные дружно поменяли партнеров. Быстрее всех нашлась Ясмина Кадырова, которая «променяла» Ивана Бальченко на Валерия Колесова. Ростовчанин Бальченко, конечно, изначально уступал своей куда более именитой партнерше, но со стороны казалось, что у них все нормально, есть пресловутая химия. Колесов меняет расклад в мини-группе, поскольку, катаясь до этого времени со своей первой партнершей Ксенией Ахантьевой, он становился вице-чемпионом мира среди юниоров.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: olympic.ru

Юлия Артемьева больше не будет кататься с Михаилом Назарычевым — есть информация, что теперь ее партнером будет Алексей Брюханов. Его прежняя партнерша Полина Костюкович готовится сменить гражданство, из-за чего распался их дуэт. Ранее вместе с Дмитрием Ялиным они становились серебряными и бронзовыми призерами ЮЧМ, но с Брюхановым не получилось. Назарычев встал в пару с Надеждой Лабазиной, про которую можно сказать то же самое в отношении прошлой карьеры.

«Все сложно», как принято говорить у нынешней молодежи, у Дианы Мухаметзяновой (экс-партнер — Илья Миронов), Елизаветы Осокиной (экс-партнер — Андрей Рудь) с Владиславом Антонышевым, Ильи Спиридонова (партнерша — Лина Кудрявцева, с которой он завоевал серебро Кубка России).

Еще один воспитанник казанского фигурного катания — Константин Милюков пока не заявлял об уходе из спорта, приняв участие в культурно-спортивном празднике «Гарачыня на лёдзе», устроенном федерациями конькобежного спорта и фигурного катания Беларуси. «Лучший пример для меня — Лиза Туктамышева», — говорил Милюков еще нынешней весной. Кстати, нашим соперникам можно побороться в вопросе своего отстранения.

