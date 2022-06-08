«Глазовскую» птицу не пускают в казанский агропромпарк

Антимонопольщики приостановили результаты первого аукциона на аренду площадей АО «Агропромышленный парк «Казань» по жалобе победителя

«Мы не работаем, а постоянно отбиваемся», — пожаловался «Реальному времени» казанский предприниматель Ринат Габбасов на противодействие со стороны управляющей компании АО «Агропромышленный парк «Казань». По его словам, после победы предпринимателя на торгах за право аренды холодильного склада администрация агропромпарка перестала пропускать его фургоны с замороженной птицей на территорию, а само подписание договора приостановлено УФАС по РТ как минимум до 8 июня. К этому сроку надзорная служба должна дать ответ, обосновано ли было установление на аукционе начальной ставки аренды на 20% выше, чем у остальных арендаторов комплекса.

Казанскому предпринимателю перекрыли доступ

Скандалом управляющей компании агропромпарка с его арендатором завершился аукцион на право аренды площадей. Победитель торгов — казанская компания «ЧБ» сама подала жалобу в антимонопольную службу на многочисленные нарушения в его организации, а управляющая компания АО «Агропромышленный парк «Казань» в ответ запретила ей въезд на свою территорию, где у «строптивого» казанского арендатора действует второй «сухой» склад.

В результате всю прошедшую неделю, начиная с 2 июня, предприниматель Ринат Габбасов не может попасть на территорию склада. По его словам, охрана не пропускает ни его брендированные фургоны с изображением логотипа «Глазовская птица», ни «обезличенные» автомобили с неизвестными ей номерами. Фуры разворачивают в обратную сторону без объяснения причин, хотя у ООО «ЧБ» действует договор аренды складского помещения, по которому агропромпарк не должен препятствовать погрузочно-разгрузочным работам общества в комплексе и не должен блокировать транспорт, заезжающий для этих целей на территорию, отметил он.

Казанский предприниматель убежден, что команда «не пускать» последовала от администрации агропромпарка, обиженной из-за жалобы «ЧБ» в антимонопольные органы на организацию торгов. Как долго продлится негласный запрет на въезд фургонов фирмы на территорию АО «Агропромышленный парк «Казань», остается неизвестным.

По словам предпринимателя, охрана не пропускает ни его брендированные фургоны с изображением логотипа «Глазовская птица», ни «обезличенные» автомобили. Фото tiger-tiger.ru

«Реальное время» направило запрос руководству казанского агропромпарка, но ответ пока не поступил, комментарий будет опубликован по получении. Идти «на штурм» бизнесмен не собирается. По его словам, сейчас нет смысла обострять отношения, так как «нервы и без того» на пределе. Он рассчитывает на мирное урегулирование конфликта с помощью федеральных органов власти.

ЧБ выиграл аукцион с повышением цены почти на 30%

Злополучный аукцион, рассоривший УК комплекса с его постоянным арендатором, стал первым опытом в практике АО «Агропромышленный парк «Казань». До этого предприниматели могли сами выбирать торговую точку, заключая договор аренды без конкурсных процедур. По этому принципу бизнесмены работали на протяжении 10 лет с момента основания агропарка. Однако в этом году здесь резко изменили подходы к размещению арендаторов. По предписанию УФАС по РТ АО «Агропромышленный парк «Казань» лишилось трехлетней преференции на доверительное управление госимуществом, а значит, оно обязано провести через торги всех арендаторов.

5 мая прошел первый аукцион по продаже прав на аренду площадей. На электронной площадке Агентства по госзаказу РТ было вынесено 47 кв. м площадей с холодильными камерами. Начальная цена аренды установлена в 1 040 рублей за 1 кв. м, или 49 192 рубля в месяц с учетом НДС.

— Это на 20% выше прежней ставки, — отметил Ринат Габбасов.

Конкурсная документация подписана гендиректором АО «Агропромышленный парк «Казань» Олегом Власовым.

Заявку на участие в этом аукционе подала компания Габбасова, ООО «РОК-1», ООО «Закрома». В итоге выиграло «ЧБ» с ценой договора — 73 тысячи 788 рублей.

Злополучный аукцион, рассоривший УК комплекса с его постоянным арендатором, стал первым опытом в практике АО «Агропромышленный парк «Казань». Фото: tatarstan.ru

—На торги заявилось три компании — мы, «Закрома», «РОК-1», при том, что «Закрома» не прошли по критерию. Их не пропустили на конкурс из-за непредоставления документов. Основным конкурентом стало ООО «РОК-1». Они занимаются оптовой продажей рыбы, и им также нужны торговые площади с холодильными мощностями. Мы перебили их цену на торгах и дали самую высокую ставку. 6 мая опубликован протокол, при этом договор должен быть предоставлен не позднее 3-х рабочих дней и подписан после 10 календарных дней. Но договор нам передали нарочным и только 26 мая. Хотя документ и датирован 11 мая. На документах я расписался, что вручение произошло не 11, как они написали, а 26 мая, — рассказал предприниматель.

ООО ЧБ сотрудничает с птицефабриками «Глазовская птица», «Юрма». Производственная деятельность компании включает в себя организацию и контроль соответствия забоя стандарту «Халяль» и переработка мяса птицы (второй и третий технологический передел).



— Наши партнеры бояться вступать в конфликт с администрацией агропарка. «Нам позвонил охранник и сказал, что если еще раз пропустят «ЧБ», то у нас будут проблемы. Ринат, нам проблемы не нужны, будь добр, решай проблемы по-другому». Мне прямо говорят, нам проблемы не нужны, но неофициально говорят, что вы молодцы, принципиальны, держитесь. У нас и раньше были жалобы, но партнеры извиняются и говорят: «Руководство ставит нас в такое положение, что мы вынуждены вам отказать», — рассказал Габбасов.



Победитель просит объяснить

Из-за задержки с передачей договора он подал жалобу в УФАС по РТ. В чем ее суть? Во-первых, была нарушена процедура торгов: договор должен быть предоставлен в течение трех дней после подведения итогов, а не так поздно. «В жалобе указали: почему до сих пор нам не предоставляют договор на подпись», — рассказал бизнесмен.

Второе нарушение усмотрели в том, что организаторы торгов не предоставили отчет об оценке, на основе которого была определена стартовая цена.

— Мы попросили отчет об оценке. На основании чего была определена начальная цена, мы должны знать. Они ответили, что это коммерческая тайна. УК агпропромпарка является доверительным управляющим и объясняет коммерческой тайной, какая-то несуразица получается. По нашим данным, начальная цена оказалась выше, чем ставка у действующих арендодателей площадей с холодильными мощностями. Если у нынешних арендаторов ставка на 1 кв.м составляет 800—900 рублей, то у нас уже 1000 рублей с лишим и плюс коммунальные услуги, — рассказал Ринат Габбасов, то есть, по его словам, выше примерно на 20%.

1 июня УФАС по РТ провело первое заседание по разбирательству, а затем объявило перерыв. Фото: Роман Хасаев

Перерыв до 8 июня

1 июня УФАС по РТ провело первое заседание по разбирательству, а затем объявило перерыв до 8 июня в связи с запросом отчета об оценке.

— Оценка доводам, изложенным в жалобе, будет дана в решении по итогам рассмотрения, — прокомментировали в пресс-службе УФАС по РТ. — Сейчас преждевременно давать какие-то комментарии в этой связи.

После приостановки договора компания «ЧБ» съехала 30 мая, освободив холодильный склад согласно договору. «Но у нас есть в агропарке партнеры, которые предоставляли возможность пользоваться их инфраструктурой. Это не субаренда, она запрещена в агропарке. Мы проводили погрузочно-разгрузочные работы. Им дали негласную инструкцию о том, чтобы не пропускать наш брендированный автомобиль (на боку указан логотип) и с нашими номерами. Заблокировали доступ 2 июня, на следующий день после разбирательства 1 июня. После этого они начали вводить против нас репрессивные меры. Ну ладно площадь, но зачем «кошмарить» и не давать пользоваться другим клиентам. Получается так, как будто санкции против нас ввели», — считает Габбасов.



Существенный момент в том, что всех предпринимателей должны были провести через конкурс после заключения доверительного управления. «Если (сроки действия) доверительного управления закончилось, тогда и договора аренды должны быть расторгнуты, — полагает арендатор, — Но этого не произошло. По сниженным ставкам и каким-то своим отношениям оператор предоставляет торговые площади. А что касается нас, то ровно через год после того как нас выгнали из помещения, оно было нам передано в аренду. Ровно год государственное имущество не было вовлечено в хозяйственный оборот, таким образом республика недополучала доходы в бюджет. В соответствии с федеральным законодательством без конкурсных процедур государственное имущество может быть передано в аренду не более чем на 30 дней, в течение полугода. Именно на этом основании нам было передано имущество, на 30 дней в мае, но опять же по завышенной стоимости с коммунальными услугами — цена была выше, чем у других».

