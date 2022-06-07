Александр Радулов и Тагил: все о родной команде, тренерах и семье

Ни слова о «казанском колхозе» и прошлом конфликте со Знарком

Александр Радулов — это второй воспитанник тренера-немца Александра Вейнгардта. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин подобрал самые малоизвестные факты из жизни 35-летнего хоккеиста о родном городе и команде новичка «Ак Барса», потому что давно хотел написать о Радуловых, настолько любопытна их судьба. Понятно, что на пике интереса в последние 15 лет «младшенький Саша», но ведь его в смысле карьеры, скорее всего, могло и не быть без отца Валерия и старшего брата Игоря.

Как гагаузы играют в хоккей

Валерий Радулов имеет гагаузские корни, представители этой национальности в основном живут в Приднестровье и придерживаются, кстати, мусульманской религии. Буджак, Комрат — это их места скопления, знакомые автору по студенческой молодости, когда два года работал в стройотряде, начальником которого был Джавдет Сулейманов, отец нынешнего министра по делам молодежи РТ. Гагаузы даже задержали в сентябре 1991 года наш поезд, который возвращался из Кишинева в Казань. Сулейманов вышел, переговорил, настоял на том, что мы одной религии, гагаузы прониклись и пропустили наш состав, который проехал через их блокаду в единственном (!) числе.

Все это имеет очень опосредованное отношение к Валерию Радулову, который родился в Нижнем Тагиле Свердловской области в далеком 1959 году. На 11 лет позже образования в городе хоккейной команды «Дзержинец». Для сравнения: СК им. Урицкого возник только в 1958-м, уфимский «Салават Юлаев» — в 1961-м. В этом же году «Дзержинец» переименовали в «Спутник».

«Железный конь идет на смену крестьянской лошадке», — говорил персонаж Ильфа и Петрова Остап Бендер, характеризуя эпоху конца двадцатых годов. Так и в случае с Феликсом Дзержинским, чье имя носил «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле, — уступил в 1961 году право на имя команды «Спутнику», после полета в космос Юрия Гагарина. Кстати, в 1965 году в Альметьевске появился еще один «Спутник», нынешний «Нефтяник», и на этом история ХК с таким названием прекратилась.

Нижний Тагил. Конец 50-х. Фото historyntagil.ru

Второй-третий город в Свердловской области

Касаемо «Спутника», то он поначалу был второй командой Свердловской области после «Автомобилиста». К примеру, в 1966 году оба представителя Свердловской области играли в первой лиге чемпионата СССР, но в предпоследней игре «Спутник» проиграл... СК им. Урицкого и вылетел во вторую лигу. Далее, в 1972 году, в Свердловскую область из Чебаркуля была переведена армейская команда «Звезда», получившая здесь название СКА, и Нижний Тагил опустился на третью ступень в городской иерархии. И это неплохая диспозиция, если учесть, что Свердловскую область в разное время представляли в хоккее еще и «Старт» из Верхней Салды (Василий Татаринов), Каменск-Уральский (Владислав Бекленищев), Красноуральск (Василий Деженин), Североуральск и Серов (Виктор Пучков, Григорий Велижанин, Аркадий Рудаков). Плюс два секретных города — Новоуральск, носивший тогда название Свердловск-44, и Лесной, бывший Свердловск-45.

Кстати, в самом Нижнем Тагиле было две команды, и «Высокогорец» играл в третьей лиге, чемпионате КФК, коллективов физкультуры, как раз с альметьевским «Спутником». А «Факел» (Свердловск-45) соперничал с нижнекамским «Нефтехимиком».

При этом в Нижнем Тагиле не было искусственного льда, и матчи в начале сезона приходилось проводить в Первоуральске, где существовала команда «Уральский трубник», выступавшая в чемпионате СССР по хоккею с мячом. Однако она добилась права снова сыграть в первой лиге 1975 года, откуда вылетела вместе с омским «Шинником» (ныне «Авангард»). Знаете, кто заменил эти команды в чемпионате СССР 1976 года? СК им. Урицкого и ташкентский «Бинокор».

Хоккей — семейное дело в Тагиле

Если изучать составы «Спутника» советских лет, то складывается впечатление, что хоккей там дело семейное. В футбольном «Уральце» (кстати, напомним, что там работал главным тренером отец Олега Знарка — Валерий Петрович) родственников и не вспомнишь, а тут было братское трио Александр, Владимир и Леонид Старцевы. Кстати, Леонид Старцев с партнером-шайбистом Анатолием Фроловым более известен как мастер хоккея с мячом. Были также братья Владимир и Леонид Коршакевичи, Владимир и Геннадий Субочевы (Геннадий, кстати, поиграл у нас в Казани), Александр и Юрий Балдины, Сергей Владимирович и его знаменитый кузен Сергей Михайлович Шепелевы. Сергей Михайлович, кстати, и является самой большой звездой местного хоккея, хотя там была еще целая россыпь талантов: Владимир Смагин (ЦСКА), Владимир Зубрильчев («Динамо», Москва), Борис Веригин («Химик»), Валерий Ширяев («Сокол» из Киева), Анатолий Лукошин и Борис Тиунов (оба «Кристалл», Саратов), Александр Галкин («Бинокор»), а также Виктор Ардашев, Юрий Глотов, Юрий Столяров, Юрий Федоров (все «Автомобилист»). Кстати, Ардашев, Веригин и Столяров играли вместе еще детьми, за команду «Золотые звездочки» на турнире «Золотая шайба». Еще один воспитанник той команды, Вадим Сапегин, выступал затем за нижнетагильский «Высокогорец». Еще раз: из одной дворовой дружины турнира «Золотая шайба» вышло четыре хоккеиста для команд мастеров.

Вполне возможно, что на боеспособность «Спутника» повлияло и то, что серьезно начали заниматься хоккеем в сибирской Тюмени, и в местном «Рубине» в какое-то время оказалось 13 хоккеистов из Свердловской области, включая воспитанников Нижнего Тагила Михаила Малько и Анатолия Панфилова, серовца Геннадия Шаповалова, а также упомянутых выше Лузгина, красноуральца Деженина.

Было очевидно, что хоккеисты «Спутника» в состоянии побороться за лидирующие позиции в Центральной зоне и попасть в переходный турнир. Но даже в случае успешного выступления в нем путь наверх тагильчанам был бы закрыт: по положению о соревнованиях, команда первой лиги обязана иметь каток с искусственным льдом. И как сообщала газета «Тагильский рабочий», еще одной целью предстоящего сезона являлось подведение холодильного оборудования под каток стадиона «Уралвагонзавода», на котором все эти годы играл «Спутник».

ХК «Спутник», Нижний Тагил. 1969 год. Фото vhl.su

Валерий Радулов, отец хоккейного семейства

Так, спотыкаясь на подробностях и удивляясь деталям, мы добрались до сезона 1982 года, когда 23-летний Валерий Радулов дебютировал в «Спутнике», отслужив в армии. В том составе он застал одного из ветеранов команды — Александр Вейнгардта, который сыграет в жизни Александра Радулова большую роль, и ровесника Константина Одегова, который переехал из Омска. Человек в принципе заслуживает отдельного рассказа, поскольку после большой хоккейной карьеры (только в тюменском «Рубине» он отыграл десять сезонов) Одегов стал кинорежиссером, продюсером и даже киноактером. Начинал с журналистики, будучи спортивным комментатором, а затем ушел поначалу в документальное кино, сняв фильм о знаменитом земляке Костантине Цзю, уроженце Серова, и сразу два художественных фильма по произведениям знаменитого писателя Юрия Полякова. «Игра на вылет» — это экранизация повести «Небо падших», и «Парижская любовь Кости Гуманкова» — по одноименному произведению. Если Радуловы захотят увековечить свой город и семью в кино, они знают, к кому обратиться.

В год дебюта Валерия Радулова его команда сыграла первые шесть международных матчей в своей истории, начав в Первоуральске со «Шкодой из Пльзени — 4:6, и уже в родном городе сыграли пять матчей с различными командами из Румынии. У Валерия Радулова в том году родился сын Игорь.

Что еще любопытного из того времени? Например, соседи из свердловского «Луча» пригласили в свою команду Николая Ельцина из Кургана. Казалось, ничего особенного, в разное время у нас были хоккеист Медведев, есть волейболист Путин, но с появлением Ельцина, «прототип» которого на то время возглавлял Свердловский обком КПСС, состав «Луча» стал напоминать Политбюро КПСС. Плюс Сергей Долгих и Сергей Зайков (в Политбюро заседали Владимир Долгих и Лев Зайков). Долгих, кстати, который хоккеист, в 1986-м переберется в Альметьевск, ровно в тот год, когда команда из «Спутника» станет «Нефтяником». А у Валерия Радулова родится сын Александр.

Построили Ледовый дворец

За время рождения сыновей Валерий Радулов успел переместиться из третьего звена в первое, и на каждый шаг вверх приходился ровно один сезон. Вспоминает он то время тепло: «По советским меркам нам нормально платили. Мне, например, 280—300 рублей. В Первой лиге еще солидней — около 350. Для сравнения, у отца, работавшего на заводе, оклад был 220—250». В целом и город улучшал условия занятия спортом. Сразу после Нового года, 10 января 1987 года, в Нижнем Тагиле произошло знаменательное событие — вступил в строй Ледовый дворец спорта «Уралвагонзавода». Все домашние игры заключительного этапа первенства «Спутник» провел на новой арене.

В те годы Нижний Тагил уже готов был замахнуться на борьбу за первую лигу, как Альметьевск или чувашский «Сокол» из Новочебоксарска, также построивший новую ледовую арену, но им подсуропила Федерация хоккея СССР.

Перед сезоном 1987 года было принято решение о возрастном цензе, когда разрешалось наличие в составе только пяти игроков старше 25. В «Спутник» под лимит попали сразу 13 человек! После домашнего турнира на приз Госкомспорта СССР, в котором «Спутник» проиграл пять матчей из пяти, пришлось расстаться с «первой партией» из четырех человек. Валерий Радулов в итоге остался и даже доиграл до 1991 года, уйдя в из хоккея в возрасте 32 лет, одной из легенд в истории «Спутника»: 471 матч, 45 голов.

Но под конец карьеры его команда уже не претендовала ни на что серьезное. Лимит поднял вверх вторые команды в городах, где хорошо развивался хоккей: ШВСМ (Киев), «Прогресс-ШВСМ» (Гродно), дубль минского «Динамо», уфимский «Авангард», челябинский «Металлург», «Ижорец» из Колпино, дубль ленинградского СКА. Очень хорошо пошло дело у армейских команд, но в Свердловске таковыми были «Луч» как вторая команда и СКА как армейская. Нижний Тагил так и остался внизу.

«Тренировал детей, жена на рынке торговала», — так характеризует девяностые Валерий Радулов. Фото tagil.ws

Тренер Вейнгардт, папа и брат

— Тренировал детей, жена на рынке торговала, — так характеризует девяностые Валерий Радулов.

Увы, добавить к этому особо нечего, хотя данная часть биографии хоккейного семейства, пожалуй, самая интересная. Когда глава семьи остался практически без работы, так легко можно характеризовать деятельность детского тренера в начале 90-х, без накоплений, спасибо нашему тогдашнему правительству, а сам не смог пристроиться в какую-нибудь «заграницу». С двумя детьми — восьмилетним Игорем и пятилетним Сашей, которого в четыре года поставил на коньки. Хоккейные тренировки в начале 90-х — это отдельная песня, когда родители зачастую думали о том, чтобы они скорее закончились, поскольку вся финансовая нагрузка ложилась на их плечи, включая... содержание и приют чужих детей. А вы как думаете, где жили дети из команд других городов, приезжая на матчи? По семьям детей, с чьими командами они играли. В тесноте, да, зато дружба затем крепче была...

На счастье многих команд из российской глубинки, в начале 90-х активно заработали интернаты в Омске и Ярославле, куда желающие уезжали десятками. Игорь Радулов перебрался в Ярославль в 1996 году 13-летним, пока Александр, который тянулся за старшим братом, тренировался у Александра Вейнгардта. Александр Оттович к тому времени уже успел подготовить два выпуска. Первый, 1973 года рождения, это Владимир Бучельников, Илья Столбов, Витали Чувашов. Второй состоял из ребят 1979 года — Евгений Алабужев, Денис Кондратьев, Андрей Корякин. А среди 1986 года рождения подобралась тройка нападения: Александр Радулов — Максим Ражев — Сергей Балбашев, между прочим, сын еще одного тренера, Александра Балбашева. Она считалась одной из лучших в России, пока Александр Радулов также не перебрался в Ярославль.

В 2001 году всепобеждающий тогда тренер Владимир Плющев выигрывает золото юниорского чемпионата мира с казахами Головиным и Пережогиным, украинцем Бабчуком, но без Игоря Радулова. Кстати, Плющев едва не пересекся с Вейнгардтом в свердловском СКА, где оба хоккеиста «служили», но Плющев дембельнулся в год, когда Вейнгардта призвали. Не взял он его и на молодежный чемпионат мира, так Игорь Радулов остался без международной карьеры. Его, кстати, в числе пяти товарищей по команде отправляли спасать утопающий (!) в то время питерский СКА, это для понимания тех, кто считает, что СКА — Санкт-Петербург был хоккейным олигархом на всем протяжении своего существования. В итоге Игорь выбрал для развития Канаду, уехав в Норфолк. Откуда получил приглашение в Чикаго, где работал менеджер Смит, ориентированный на наших воспитанников. Но «Чикаго Блек Хоукс» возглавил Брент Саттер, который махом расстался и с воспитанниками советского (Жамнов, Карповцев, Николишин, Борис Миронов), и с воспитанниками российского (Баркунов, Павел Воробьев, Лучкин, Игорь Радулов, Якубов) хоккея. Игорь Радулов вернулся в Россию, где познакомился с самым звездным воспитанником нижнетагильского хоккея — Сергеем Шепелевым, который пригласил его в московский «Спартак».

Александр Радулов

Младший Радулов не задержался в Ярославле, проведя там всего лишь полтора достаточно напряженных года, и перебрался в систему московского «Динамо».

«Брат — мой главный кумир в хоккее. Я очень пристально слежу за его успехами, успехами его команд, мы часто созваниваемся. Мы редко видимся, и я очень скучаю по нему. Я был бы счастлив, если бы меня выбрали на драфте «Ястребы», — так характеризовал свои мечты юниор Александр Радулов, но оказался в Твери, в фарм-клубе «Динамо». У тренера Николая Ванина, экс-игрока казанского СК им. Урицкого. «Александр все время хочет быть на льду. Он очень быстрый и маневренный, любит и умеет обыгрывать один в один, хорошо читает игру. Я не сомневаюсь в его профессиональном будущем», — говорил Ванин, которого в Казани называли Коя Ваня. Радулова, кстати, прозвали Радик, и он дебютировал в составе юниорской сборной на чемпионате мира в Минске. Тут можно проводить параллели со Знарком, который также выиграл свой старт по юниорам, как и Радулов, и тоже в Минске. Тройка Александра в составе Волошенко — Юньков — Радулов просто разрывала. Михаил Юньков, который затем оказался в «Ак Барсе», рассказывал мне в интервью, что у них с Радуловым похожие ситуации: у обоих есть старшие братья, почти ровесники.

Правда, если Юньков к этому времени был игроком «Ак Барса», то Радулов-младший, как и Игорь, перебрался в 18 лет в юниорскую лигу Канады, выступая за «Квебек Ремпартс» и проживая там в доме у великого голкипера прошлого Патрика Руа, владельца клуба, который затем стал еще и тренировать эту команду.

Так семейство Радуловых разбросало по миру. Игорь — в Москве, отец Валерий — в родном Нижнем Тагиле, подготовил Кирилла Дьякова, ныне «Сочи», Сергея Твердохлебова, игравшего за ХК «Мариуполь», и самого талантливого — Никиту Сошникова, «Авангард». А Александр Радулов постепенно превращался из восходящей звезды в настоящую. В статусе восходящей он стал вторым на чемпионате мира среди молодежи 2005 года. В полуфинале Россия разорвала США — 7:2, но в финале Овечкин, Малкин, Радулов и Ко были сметены Канадой — 1:6. Кстати, в том составе был еще один новичок «Ак Барса» в нынешнем межсезонье — Сергей Широков. И то приглашение пытались объяснить через какую-то взаимосвязь со Знарком. А может, она есть с Радуловым? Который в 2007 году дебютировал на взрослом чемпионате мира на родном льду в Москве, обидно уступив в полуфинале Финляндии и завоевав итоговую бронзу. Далее он попал под такое неусыпное внимание, что знай выбирай сюжеты. И фразы про «наш русский колхоз», касающиеся качества льда в «Татнефть Арене», и разборки с Олегом Знарком, и женитьба (с последующим разводом) на одной из самых красивых гимнасток страны — Дарье Дмитриевой. Сейчас возвращение в КХЛ, в Казань. Тут ранее играл его партнер по звену Михаил Юньков, играл воспитанник его тренера Вейнгардта — Александр Осипов из группы 1989 года рождения, но это не оставило по себе большой памяти. Как-то это будет в отношении Радика из Тагила?



Джаудат Абдуллин