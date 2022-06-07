Власти Санкт-Петербурга обвинили подрядчика из Татарстана в неосновательном обогащении

Счет предъявили компании «Апекс», построившей школу в Северной столице

Строительство школы в Санкт-Петербурге, завершенное татарстанским подрядчиком — компанией «Апекс», основанной бывшим депутатом Госдумы Рашидом Исмагиловым, стало предметом спора в арбитраже. После того как ресурсоснабжающая организация выставила круглый счет мэрии Северной столицы за поставку тепла в строящееся учебное заведение, чиновники обвинили подрядчика в неосновательном обогащении. Подробности — в материале «Реального времени».

Заказчик предъявил счет подрядчику

Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал иск к компании «Апекс» о взыскании 9,47 млн рублей неосновательного обогащения и 1,12 млн процентов за пользование чужими денежными средствами. В свою очередь представители ответчика обратили внимание суда на то, что исполком пропустил сроки исковой давности.



Казанская компания «Апекс» достроила школу №492 во Фрунзенском районе Северной столицы. Комитет полагает, что подрядчик неосновательно обогатился, а именно сберег свои деньги за счет истца, с которого была взыскана стоимость потребленной на строящемся объекте тепловой энергии за период с августа 2017 года по июль 2018 года, а также государственная пошлина на общую сумму 9,47 млн рублей. Однако суд рассмотрел представленный ответчиком договор и пришел к выводу, что документ подписан уполномоченными лицами, в нем изложены все существенные условия, определенные сторонами при его заключении, указанный контракт не расторгнут, не оспорен, не признан недействительным, исполнялся до момента подписания соглашения о его расторжении. А оплата коммунальных услуг, по его условиям, ответчику не предъявлялась и не предъявляется. При этом суд выяснил, что до 2022 года истец не обращался к ООО «Апекс» с требованием о проведении оплаты потребленной энергии. В итоге в иске было отказано.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал иск к компании «Апекс» о взыскании 9,47 млн рублей неосновательного обогащения. Фото yandex.ru

В решении также было указано, что условиями заключенного сторонами контракта не предусматривалось возложение обязанностей по оплате тепловой энергии на ответчика, в том числе отсутствие оплат иных коммунальных услуг. Ответчик также заявил, что изменение существенных условий контракта после его исполнения невозможно.

Заказчик выплатил подрядчику 125 миллионов рублей

Школа №492 Фрунзенского района Санкт-Петербурга открылась 14 января 2019 года. Договор на ее строительство был подписан между петербургским ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» и ООО «Апекс-Татарстан» (правопредшественник ООО «Апекс»). Цена контракта составила более 114 миллионов рублей. Подрядчик выполнил работу с учетом дополнительных соглашений и корректировок и получил от заказчика более 125 млн рублей.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Апекс» было зарегистрировано 30 марта 2011 года. Основным видом деятельности предприятия указано строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Однако прописано еще 22 дополнительных вида деятельности — от торговли автотранспортными средствами до каменных и кирпичных работ.

ООО «Апекс Татарстан» выполняло строительно-монтажные работы на станции метро «Дубравная». Фото: Олег Тихонов

Предприятие расположено в Казани на улице Карла Фукса, 11/6. По данным за 2020 год, выручка ООО «Апекс» составила 492,152 млн рублей.

Генеральный директор предприятия — Андрей Анатольевич Пономаренко. Согласно документам, он же в 2020 году учредил ООО «Апекс Татарстан», которое выполняло строительно-монтажные работы на станции метро «Дубравная» по заказу МУП «Метроэлектротранс» Казани.

В реестре компаний можно обнаружить, что Андрей Пономаренко также является учредителем многих организаций со схожими названиями — ООО «Группа Апекс», «Апекс-Альфа-Татарстан», «Апекс-Урал». Основатель группы компаний — Рашид Фаатович Исмагилов.

Рашид Исмагилов является членом Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга, профессором Санкт-Петербургской академии Следкома. Фото marsovopole-law.ru

Основатель компании «Апекс»

Рашид Исмагилов окончил КГУ в 1983 году и уже через 6 лет в Ленинграде основал группу компаний «Апекс». Тогда финансово-промышленная корпорация стала одним из первых акционерных обществ на пространстве бывшего СССР. Руководил Исмагилов ею 4 года, далее в 1993 году оставил пост в связи с тем, что был избран депутатом Госдумы первого созыва Федерального Собрания РФ. Был президентом Института проблем региональной безопасности, председателем правления Ленинградской (Гатчинской) торгово-промышленной палаты. С 2006 по 2012 год исполнял обязанности вице-губернатора Ленинградской области. Является членом Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга, профессором Санкт-Петербургской академии Следкома.

Имеет многочисленные государственные награды РФ, награды и поощрения города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, республик Татарстан и Башкортостан. В 2009 году включен в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. Имеет звания почетного гражданина Гатчины и Малмыжского района.