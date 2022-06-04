ФК «Уфа» на грани. Что случилось с главным футбольным клубом Башкирии?

В Башкортостане может победить лагерь тех, кто выступал за закрытие футбольного клуба

Вылет из Премьер-лиги в ФНЛ может стать судьбоносным для футбольного клуба «Уфа». Генеральный директор и идейный вдохновитель проекта Шамиль Газизов еще в конце сезона предупреждал, что вылет может означать полное прекращение существования команды. Ведь противников больших трат на профессиональный футбол в столице Башкортостана и без того было достаточно. А теперь при неминуемом сокращении бюджета и почти всех «активов» в виде футболистов у «Уфы» складываются совсем не радужные перспективы. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается, что происходит в футбольной Уфе.

«Уфа» может упасть в ФНЛ-2 или исчезнуть вообще. Газизов предупреждал об этом в конце сезона

В уфимском футболе все очень плохо — пациент скорее мертв, чем жив. В Сети уже появилась информация, что с высокой долей вероятности флагман местного футбола ФК «Уфа» начнет новый сезон даже не в Футбольной национальной лиге, куда они вылетели по итогам стыковых матчей, а в ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ) из-за отсутствия должного финансирования.

С этой проблемой уфимцы заходили в Премьер-лигу в 2014 году, с ней же просуществовали в РПЛ почти восемь лет, а когда команда вылетела в ФНЛ, ситуация обострилась до катастрофических масштабов.

Еще до того, как «Уфа» провела свое стыковое сражение с «Оренбургом» и уступила в нем (по иронии судьбы на последних минутах, как и спаслась в последнем туре в игре с «Рубином»), генеральный директор клуба Шамиль Газизов пророчески заявлял:

«Придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет. Вижу ряд причин. Наверно, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займет, я не знаю. Мы пытаемся всеми силами уйти от госфинансирования, но это, к сожалению, можно сделать только в Премьер-лиге».

Шамиль Газизов пророчески заявлял: «Придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет». Фото: twitter.com/UfaFc

Менеджер прав. Спонсоры к ФНЛ не проявляют никакого интереса — не те охваты целевой аудитории, а значит, в любом случае нужно будет обращаться к башкирскому правительству. Если, конечно, в ФК «Уфа» надеются сохранить профессиональный статус.

«Из клуба уходит букмекерская компания, соответственно, название стадиона, носившее имя этого спонсора, станет прежним — «Нефтяник». Для «Уфы» контракт с букмекерами был важным, позволял рассчитывать на финансовую стабильность», — сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

В общем, выбирать не приходится — либо Шамилю Камиловичу придется отказываться от своих амбиций сделать в Башкирии самоокупаемый футбольный клуб, либо брать такие «нежеланные» средства от руководства региона. Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов уже подтвердил, что госфинансирование «Уфы» будет продолжено.

Между тем даже при поддержке от правительства Башкирии речь идет не о суммах, которые бы позволили ФК «Уфа» бороться за возвращение в Премьер-лигу. Вылет из РПЛ наверняка развяжет руководству руки для того, чтобы снизить затраты на футбол. В Уфе даже при «живой-то» команде в РПЛ шла внутренняя борьба между теми, кто хотел бы от футбола избавиться, и теми — кто сохранить. Скорее всего, средства будут выделять только для поддержания профессионального статуса. В таких случаях говорят: «чтобы был». В Уфе уже расписали два сценария, по которым может развиваться судьба местного футбольного клуба.

Первый: бюджет уменьшается в два раза, сотрудники клуба, в том числе и футболисты, соглашаются на сокращение не самых высоких зарплат в РПЛ вдвое.

Второй вариант будет развиваться при отказе сотрудников клуба от снижения зарплат. В этом случае клуб не сможет исполнять финансовые обязательства. Это грозит «Уфе» невозможностью заявиться в ФНЛ и потерей профессионального статуса.

Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов уже подтвердил, что госфинансирование «Уфы» будет продолжено. Фото paralymp.ru

Но даже при худшем развитии событий, судя по всему, участие уфимского клуба в ФНЛ-2 будет скорее формальным, чем направленным на результат. Сохранение профессионального статуса будет сделано ради того, чтобы продолжала существование детская школа «Уфы», в которой занимаются более полутора тысяч детей.

Бюджет ФК «Уфы» в последние сезоны составлял около 800 миллионов рублей. Теперь же он может сократиться либо вдвое (если удастся зацепиться за ФНЛ), либо клуб и вовсе будет получать ровно столько, сколько нужно для существования школы и средней команды ФНЛ-2.

Из «Уфы» уже ушли тренер и несколько ведущих игроков. Плохой знак

Между тем из «Уфы» уже ушли главный тренер и все легионеры.

«Шанс, что я мог остаться, безусловно, был, но сейчас самое главное, чтобы команда осталась, власти Башкортостана поддержали клуб — это самое важное», — сказал Алексей Стукалов после ухода.

При этом из Уфы уже побежали и российские игроки. Что самое интересное, большинство из них перебрались в соседнюю Казань, которую еще пару недель назад в последнем туре отправляли в ФНЛ. Теперь же им предстоит с «Рубином» уже из Футбольной национальной лиги выбираться. Речь идет о двух полузащитниках: Олеге Иванове и Дмитрии Кабутове.

Нет сомнений, что уйдет и Гамид Агаларов. Лучший бомбардир сезона забил в стыках с пенальти в первом матче, но спастись не помог. Он первый в истории лучший бомбардир из вылетевшей команды. При этом у него 72% всех забитых голов ФК «Уфа» в прошедшем сезоне.

Нет сомнений, что уйдет и Гамид Агаларов. Фото vk.com/ufafc

Именно этот трансфер точно может выручить «Уфу» и даже дать возможность остаться в ФНЛ. У лучшего бомбардира РПЛ-2021/22 действующий контракт до июня 2024-го, так что он точно не уйдет свободным агентом. Уже точно в «Спартак» вернется и Остон Урунов — уфимцы при сокращенном бюджете в ФНЛ не смогут ему платить столько, сколько нужно.

Расставание с главным тренером, которое произошло моментально, и всеми ведущими футболистами — плохой знак, который говорит о том, что на положительное развитие событий в Уфе особо не рассчитывают. А учитывая ситуацию в мире, о скором возвращении даже речи быть не может. К сожалению, Премьер-лига, похоже, потеряла уникальный и самобытный клуб.