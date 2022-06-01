День в истории: Казанская женская гимназия, «нобелевка» Шолохову и праздник защиты детей

Чем примечательна дата 1 июня

Сегодня, 1 июня, Международный день защиты детей, в России — это еще праздник Государственной архивной службы, Северного флота ВМФ и военно-транспортной авиации. В разные годы и столетия в этот день в России учредили орден Святого Александра Невского, в Челябинске ввели в строй тракторный завод, в Англии затонула подлодка «Тетис» с 99 членами экипажа, в Америке начал вещание первый круглосуточный телеканал CNN, вступил в силу Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Родились русский композитор Михаил Глинка, художник-передвижник Василий Поленов, американская актриса Мэрилин Монро. Умерли немецкий хирург Вернер Форсман, советский поэт Андрей Вознесенский, французский модельер Ив Сен-Лоран. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Женская гимназия, два новых района Казани, освобождение Агрыза

1 июня 1901 года открылась третья Казанская женская гимназия, которая существовала до 1919 года. Первой в городе открыли Мариинскую женскую гимназию (1859—1918). Второй была Ксенинская (1877—1918). В 1907 открылась четвертая женская частная гимназия В.А. Ряхиной, заведение просуществовало до 1918 года.

Фото: rodnaya-vyatka.ru

1 июня 1919 года части 28-й дивизии под командованием Владимира Азина освободили Агрыз. Кроме того, им удалось полностью изгнать колчаковцев с территории нынешнего Татарстана. Мужественно и храбро сражались в Азинской дивизии: Якуб Абдрашитов — личный ординарец Азина, разведчик И. Костенков, солдаты Хабибуллин, Кабиров, К. Горбунов, Даутов, И. Телятников и многие другие.

1 июня 1921 года историко-филологический факультет Казанского университета, созданный в 1863 году, упразднили распоряжением Главпрофобра. Взамен создали факультет общественных наук. В 1922 году его закрыли, большую часть преподавателей и студентов перевели в Восточно-педагогический институт.



Фото: pastvu.com

1 июня 1942 года в Казани образовали два новых района — Свердловский и Дзержинский. Так, из Сталинского был выделен район с населением более 100 тысяч человек. Жители этих двух районов самоотверженно трудились, оказывая свою помощь действующим частям Советского Армии, а многие из них героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны за свободу и независимость родины. Свердловский район, куда входила юго-восточная часть города — поселок Аметьево, Горки, Борисково и другие, был упразднен в 1956 году. Тогда же исчез с карты и Дзержинский район, который был расположен в северо-восточной части исторического центра Казани, на западе граничил по Ярмарочной улице и Булаку с Бауманским районом, на юге — по улице Камала со Сталинским районом, северо-восточнее находился Кировский район.

Присоединение Чечни, Уголовный кодекс России, Нобелевская премия Шолохову

1 июня 1859 года к России была присоединена Чечня. Это произошло в ходе Кавказской войны 1817—1864 года, когда вместе с Чечней в состав Российской империи влились отдельные районы Горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа. После того как Чечня была окончательно присоединена к России, война продолжалась еще почти пять лет.

Фото: wikipedia.org

1 июня 1922 года вступил в силу Уголовный кодекс России, принятый 26 мая 1922 года на 3-й сессии IX съезда Советов. Документ вступил в силу с изменениями и действовал, пока 1 января 1927 года в силу не вступил принятый 22 ноября 1926 года ВЦИК так называемый Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года.

В этот день в 1933 году в СССР ввели в строй Челябинский тракторный завод. Сначала на нем производили гусеничные тракторы С-60 мощностью 60 лошадиных сил. В 1937 году завод перешел на выпуск более экономичных дизельных тракторов С-65. В годы Второй мировой войны на заводе возник Танкоград, на котором производились танки Т-34, самоходные установки СУ-152, тяжелые танки KB, ИС-1, ИС-2 и ИС-З. Позднее на заводе выпускали тракторы С-80, С-100, Т-100МЗ, ДЭТ-250. В начале 1980-х завод реконструировали и создали условия для производства тракторов нового поколения — Т-130, Т-170 и ДЭТ-350.

Фото: wikipedia.org

1 июня 1965 года русскому писателю Михаилу Шолохову была присуждена Нобелевская премия. Награду в области литературы вручили с формулировкой «за художественную силу и цельность эпоса о Донском казачестве в переломное для России время». Шолохов — единственный советский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе с согласия руководства СССР. В 1965 году писателя выдвигали на премию в одиннадцатый раз.

Китайско-Восточная дорога, советско-американский договор, праздник защиты детей

1 июня 1896 года был подписан русско-китайский договор о строительстве Китайско-Восточной железной дороги. С русской стороны его подписали министр А.Б. Лобанов-Ростовский и С.Ю. Витте. Со стороны Китая — Ли Хунчжан. Важность этого договора для России определялась ее стремлением продолжить начатое в 1891 г. строительство Транссибирской железной дороги. Завершающий ее участок вплоть до Владивостока должен был пройти по территории Северо-Восточного Китая. Для Китая этот договор был выгоден, так как позволял рассчитывать на военную помощь России в случае повторного нападения Японии.

Фото: rzd-expo.ru

1 июня 1950 года впервые отметили Международный день защиты детей, установленный в ноябре 1949 года решением Совета Международной демократической федерации женщин на сессии в Москве. В 1925 году об учреждении праздника объявили в Женеве во время Всемирной конференции по благосостоянию детей. С 1950 года он отмечается ежегодно.

1 июня 1988 года вступил в силу договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Поводом для заключения соглашения стало размещение американских ракет среднего радиуса действия в Европе.

