«Нам дают миллион рублей, я с удовольствием потрачу его в Сколково»

Победители конкурса «Лидеры России» из Татарстана поделились впечатлениями об участии в состязании

Три представителя Татарстана (из семи суперфиналистов республики) победили в суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». В число победителей четвертого сезона локомотивного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» вошли татарстанские эксперты в сферах банковской деятельности — Рафаэль Валеев, образования — Тимербулат Самерханов, информационных технологий — Михаил Фокин. Лидеры, отстаивающие честь республики, рассказали «Реальному времени», что сподвигло их на участие в конкурсе, чем для них стала эта победа и каковы их планы на будущее.

«Было интересно попробовать свои силы и испытать себя»

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это состязание для руководителей нового поколения, формирующее сообщество лидеров, которые определят будущее России, — так позиционируют проект организаторы.

На этой неделе в Театре мюзикла в Москве назвали имена победителей суперфинала четвертого сезона конкурса — ими стали 106 управленцев из 32 регионов России и трех иностранных государств. Среди них и трое татарстанцев (всего в суперфинал прошли семь представителей республики). Каждый победитель получает грант на обучение в размере 1 миллиона рублей и попадает в кадровый резерв администрации президента России.

Управляющий директор по информационным технологиям АО ДБ «Альфа-Банк» (Республика Казахстан) Рафаэль Валеев в этом году впервые участвовал в конкурсе, а потому уровень организации и сложность задач его приятно удивили.

— Во-первых, было интересно посмотреть, что это такое, попробовать свои силы и испытать себя. Во-вторых, это люди, общение, нетворкинг, мастер-классы от наставников. И третье, естественно, образовательный грант. Я участвую в этом конкурсе первый сезон, до этого у меня не было попыток, поэтому я ожидал худшего. Очень высокий уровень организации, очень интересные люди приходят пообщаться. По самим кейсам — задания сильно напоминают какие-то реальные обстоятельства, когда есть ряд менеджеров с разным мнением и вы должны прийти к какому-то решению за ограниченное время.

По мнению Рафаэля Валеева, конкурс помогает решать задачи по управлению как в бизнесе, так и на государственной службе. Фото: Максим Платонов

По мнению Рафаэля Валеева, конкурс помогает решать задачи по управлению как в бизнесе, так и на государственной службе. Хотя сам победитель признался, что уходить со своего нынешнего места работы и менять род деятельности не планирует.



— На самом деле, конкурс не только про госслужбу, например, в этом сезоне было много дополнительных треков. Конкретно я вышел в суперфинал из трека информационных технологий. И в первый день у нас за столом из 10 человек только трое были с трека госуправления. А специфика решаемых задач она и про бизнес, и про госуправление, на треке IT с информационными технологиями было связано. Я не ставил себе задач какие-то карьерные возможности на госслужбе получить, так как работаю и буду продолжать работать в банках. Но благодаря участию в конкурсе я приобрел управленческие инструменты, которые у нас были на практике во время решаемых кейсов. Второе — между финалом IT-трека и суперфиналом мы успели пройти программу наставничества, для меня это тоже интересный опыт, который можно и нужно применять в реальной работе. Также в рамках проекта я успел пройти курс управления, основанный на данных от Иннополиса, — отметил он.

«Мы получили вектор развития»



Руководитель НКО, учредитель частной школы АНО образовательная организация «Образовательная культура» Тимербулат Самерханов в конкурсе «Лидеры России», напротив, уже опытный участник. Добиться победы в очередном сезоне для него было одной из главных мотиваций.

— Причин, по которым я принял участие в конкурсе, несколько. Во-первых, многие друзья и знакомые раньше участвовали и побеждали, говорили о том, что это крутая история, прежде всего с точки зрения знакомства с лучшими управленцами в России. Второе — это такая мальчишеская история. Я четвертый год участвую, до этого на разных этапах не удавалось пройти тесты на должном уровне, а в этот раз впервые попал в суперфинал. Еще одна причина — образовательный грант, нам дают миллион рублей, я с удовольствием потрачу его в Сколково, как давно мечтал. Последняя причина — шанс попробовать изменить свой дальнейший карьерный путь, использовать новые возможности.



Тимербулат Самерханов в конкурсе «Лидеры России» уже опытный участник. Фото gossluzhba.tatarstan.ru

Раскрывать детали конкурсных заданий участникам запрещено. Как подчеркивает Тимербулат Самерханов, все кейсы связаны с реальными ситуациями, а их решение может подтолкнуть многих участников перейти на госслужбу.

— Подробности задач не могу раскрывать по условиям конкурса, но в целом они актуальны и сегодня, и будут актуальны в будущем. Это хорошие кейсы из реального сектора. Знакомство с людьми, их опыт и решенные задачи пригодятся даже в повседневной работе. Мы получили вектор развития, пинок в хорошем смысле этого слова. Думаю, что в ходе конкурса почувствовал, что готов работать и на госслужбе. Посмотрим, как сложится дальше жизнь. В любом случае надеюсь, что буду работать достойно. И тем, кто думает, стоит или не стоит идти на конкурс, однозначно отвечу: «Да».

«Возможность посмотреть, как мыслят и принимают решения другие люди»

Начальник центра управления данными ПАО «Таттелеком» Михаил Фокин отмечает, что конкурс позволяет всем участникам получить полезный опыт, общаясь с наставниками и известными спикерами.

— В этом году я участвую уже в третий раз. Сначала было интересно испытать себя, по ходу участия я понял, что есть все шансы на какие-то хорошие результаты, на победу, в первый раз я дошел только до полуфинала. А дальше уже появились азарт и желание победить. Я, несомненно, рекомендовал бы принять участие тем, кто колеблется, потому что участие в подобных проектах — это неоценимый опыт, возможность посмотреть на то, как мыслят и принимают решения другие люди, поделиться своим и перенять чей-то опыт, послушать спикеров. Практически на каждом этапе есть так называемые Дни развития, когда выступают либо известные бизнесмены, либо руководители государственных органов, это тоже очень интересно. Задания были довольно практичные. Оценивалось умение участников принимать решения при дефиците времени и информации, способность систематизировать эту информацию. Кейсы примерно такие же, как и в жизни. Были задания, ориентированные и на госслужбу, и на какие-то коммерческие проекты.

Михаил Фокин отмечает, что конкурс позволяет всем участникам получить полезный опыт, общаясь с наставниками и известными спикерами. Фото: tattelecom.ru

Куда потратить грант и в каком направлении двигаться дальше, Михаил Фокин пока не решил. Тем не менее полученный опыт, по его словам, применим и в повседневной работе.



— По поводу заданного вектора пока говорить сложно, финал завершился буквально на днях. В любом случае все победители получили грант на обучение, это прекрасная возможность. Плюсы ты получаешь уже с этапа подготовки к конкурсу, потому что сложно решить те тестовые задания, которые даются даже на дистанционном этапе, не зная их специфики и каких-то примеров решения кейсов. И уже на этапе подготовки во время прохождения этих тестов начинаешь изучать иногда неизвестную для тебя литературу, какие-то подходы, которые в дальнейшем есть все возможности применять на практике. Поэтому участие полезно на любом этапе.