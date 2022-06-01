Россию выгоняют из мирового хоккея

В выигрыше Канада, которая уже провалила проведение МЧМ-2022

Сборные России и Беларуси пропустили один чемпионат мира по хоккею и вслед за этим лишились чемпионата мира следующего года. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин разбирает в ретро-материале историческую «преступность» решения руководства Международной федерации хоккея.

Чего лишилась Россия?

Начнем с того, что решение ИИХФ лишило нашу страну проведения двух чемпионатов мира: среди национальных команд в Санкт-Петербурге, а также молодежного, который должны были принимать на пару Новосибирск и Омск. Взрослые в итоге сыграют в финском Тампере и столице Латвии Риге, а молодежка в очередной раз пройдет в Канаде — Галифаксе и Монктоне.

Канада, если вспоминать, просто провалила в этом году МЧМ-2022, не справившись с лавиной положительных тестов на коронавирус, притом что Токио-2021 и Пекин-2022 сумели провести летнюю и зимнюю Олимпиады и Паралимпиады, которые дались на порядок сложнее, чем сбор десяти молодежных команд в паре канадских городов. Но Канада находится на «правильной» стороне международной политики, а потому будет получать МЧМ едва ли не на постоянной основе. Более того, сборным России и Беларуси всех возрастов грозит опасность оказаться во втором дивизионе мирового хоккея, во всяком случае, такое предложение звучало на конгрессе ИИХФ.

Обсуждать будущее сложнее, чем вспоминать прошлое, поэтому предлагаем нашим читателям погрузиться в спортивные воспоминания и понять, что Международная федерация хоккея не раз, не два и не три раза за свою историю творила натуральную дичь.

По итогам Олимпиады американцев дисквалифицировали, по итогам чемпионата мира — нет, притом что это была одна и та же сборная, игравшая одни и те же матчи. Фото: reddit.com

Олимпиада и чемпионат мира 1948 года в Санкт-Морице, Швейцария

Сам турнир проходил в рамках зимних Олимпийских игр, и по конкретному старту, конечно же, основные вопросы надо задавать в адрес МОК. Во-первых, Международный олимпийский комитет не допустил до Олимпиады сборную СССР, а помимо нее и сборные ФРГ и Японии как страны развязавших Вторую мировую войну. Хотя в страны «Оси», то есть в число прямых союзников нацистской Германии, входили и Италия, и Австрия, собственно, бывшая во времена Второй мировой войны частью Германии, обе эти страны участвовали на Олимпиаде. А СССР, страна-победитель, нет.

В начале турнира вопросы возникли к сборным... США. Американцы просто привезли две команды. Одну прислала АХА (Американская ассоциация хоккея), пользовавшаяся поддержкой международной федерации, которая на тот момент носила аббревиатуру ЛИХГ. А другую сформировал ААЮ (Аматор, то есть любительский атлетический союз), у которого сохранились связи с МОК еще с предыдущей Олимпиады, кстати, проходившей еще до войны в 1936 году в нацистской Германии. На парад открытия Олимпиады вышли представители обеих команд США, и представителей АХА удалось вывести лишь с помощью швейцарских полицейских. Тем не менее президент АХА Уолтер Браун заявил на пресс-конференции, что «в параде участвовала команда ААЮ, а играть будем мы». Пришлось вмешаться президенту Американского олимпийского комитета Эйвери Брендеджу и пролоббировать участие команды, представляющей АХА. В итоге она и играла на Олимпиаде, по итогам которой была дисквалифицирована. Зато у ИИХФ не было ней претензий, и сборная США финишировала в итоге четвертой. Еще раз: по итогам Олимпиады американцев дисквалифицировали, по итогам чемпионата мира — нет, притом что это была одна и та же сборная, игравшая одни и те же матчи.

Чемпионат мира 1953 года, Швейцария

Любопытно, что если у американцев тогда хватало средств на две команды, то Канада через 5 лет не могла привезти ни одной. Случилось это в 1953 году и связано было с демаршем президента Национальной федерации хоккея Уильяма Джорджа, который требовал финансовых гарантий по поводу передвижения по Европе. Будучи по профессии агрономом, в душе он был бухгалтером, справедливо рассуждая, что любой труд должен быть оплачен. МОК и ЛИХГ зарабатывают деньги, но не делятся с участниками. А Канада на то время играла любительскими командами. Но со временем, видимо, решила финансовые вопросы и стала как минимум полупрофессиональной.

Но пока забудем про Канаду, а рассмотрим скандал с Чехословакией, самой невезучей сборной послевоенных лет. В ноябре 1948 года шесть сборников погибли в авиакатастрофе над Ла-Маншем. Далее к власти пришло коммунистическое правительство, и Чехословакию покинули Олдржих Забродский, Мирослав Слама в Швейцарию, Зденек Марек, который стал играть в США за команду Университета Северной Дакоты, и Ярослав Дробный, перебравшийся в Египет и выбравший теннис. На родине он совмещал хоккей и теннис, а в Африке вынужден был забросить хоккей. В 1950 году чехи не участвовали в чемпионате мира из-за решения коммунистического правительства, поскольку хозяйка ЧМ Великобритания отказала в визах чехословацким журналистам. Не согласные с этим решением 11 хоккеистов оказались затем в тюрьме по сфабрикованным обвинениям в измене. Наконец в 1953 году на «минималистическом» ЧМ чехи шли вторыми, после шведов, но в это время умер президент страны Клемент Готтвальд и сборную вызвали на родину. ЛИХГ дисквалифицировала ЧССР, хотя она на тот момент уже забронировала себе второе место. В результате второй была признана сборная ФРГ — 2 очка, одна победа, пять поражений, а третьей Швейцария — 2 очка, одна победа, четыре поражения и не сыгранный матч с Чехословакией. Нелогичность решения ЛИХГ просто феноменальна, и несправедлива как в отношении ЧССР, так и Швейцарии. Причем президентом ЛИХГ был тот самый Уолтер Браун из США, привезший альтернативную сборную на Олимпиаду в Санкт-Мориц. Правда, президент был в прямом смысле без команды, поскольку США по какой-то личной причине не участвовала в ЧМ 1953-го, а затем и 1954 года.

11 чехословацких хоккеистов оказались затем в тюрьме по сфабрикованным обвинениям в измене. Фото: sports.ru

Чемпионат мира 1957 года, Москва

Ввод советских войск в Венгрию годом ранее аукнулся тем, что на советский чемпионат мира не приехали сразу шесть сборных: Италии, Канады, Норвегии, США, ФРГ и Швейцарии. При этом на следующий год Норвегия проводила чемпионат мира без всяких санкций в ее адрес.

Но сейчас не об этом. Увы, 1957 год — это уже хрущевские времена со свойственной им беспринципностью. Несмотря на бойкот канадцами московского ЧМ, осенью того года сборная СССР под флагом сборной Москвы отправилась в первое турне по Канаде, пока что в гости к командам, которые исторически принято относить к любительским. Причем самолет, который должен был сесть в Америке, служащие аэропорта просто-напросто не пустили на посадку, поскольку в графе «профессия» многие хоккеисты как игроки ЦСКА написали «военнослужащий».

Там, кстати, наших приняли, поскольку ждали. И не только коренные канадцы, но и беженцы с Украины. Перед игрой в Китченере полиция изъяла 4 000 листовок подписанных организацией «Китченерские украинцы», в которых говорилось, что в Канаду приехали «глашатаи ужасной системы, которую Москва пытается навязать Канаде. Этим агентам Красной Москвы нужно дать обратные билеты в Советскую Россию, не позволяя играть здесь». Кстати, за местный «Китченер» играл никто иной, как Ковальчук, только канадский. В Виндзоре советскую делегацию встречали члены Ассоциации объединенных украинских канадцев. Цвета «Виндзора» защищал Павлишин.

А за «Уитби Данлопс» отличился Джордж Самоленко. Вот с него-то мы и начнем разоблачение «любительского» хоккея Канады, чьи игроки представляли эту страну на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Итак, Канада 50-х. В отличие от СССР, где даже чемпионат мира 1957 года проводили на открытой арене «Лужников», в Канаде уже были крытые ледовые дворцы на 8 тысяч болельщиков, как в Китченере. Кто бы их строил и содержал ради любительских команд? На матчи «любительских» команд продавали билеты. И, главное, что хоккеисты-«любители» меняли свои команды едва ли не чаще, чем профессионалы. Знаменитый в будущем Гарри Синден сменил семь команд — «Ошава», «Уитби», «Халл-Оттава», и так далее. Расстояние между Ошавой и Оттавой по прямой порядка 300 километров, между Уитби и Оттавой — порядка 370 километров. То есть представить, что Синден ездил в далеко не соседний город в день игры, не вариант. Он явно переезжал в город, где находилась его новая «любительская» команда. А конец карьеры и вовсе провел в США: Кингстон, Провиденс, Оклахома. Можете продолжать верить, что делал он это бесплатно, из любви к хоккею отдал карьере игрока 17 лет. Как и названный Джордж Самоленко: Ошава — Кингстон — Уитби — Китченер. Или же Джек Маккензи, поменявший четыре команды, сыграв за «Китченер» на Олимпиаде-1956 и за «Уитби» на ЧМ-1958.

В 1972 году, перед зимней Олимпиадой в Саппоро, «Нью-Йорк Таймс» писала: «В коммунистических странах подготовка спортсменов финансируется государством через вооруженные силы или промышленные предприятия, принадлежащие государству... Несомненно, каждый советский спортсмен — это профессионал».

Рассмотреть с этой же точки зрения соседей — канадцев — в газете, конечно же, не захотели.

Несмотря на бойкот канадцами московского ЧМ, осенью того года сборная СССР под флагом сборной Москвы отправилась в первое турне по Канаде. Фото: histrf.ru

Чемпионат мира, 1962, Колорадо-Спрингс

В Америку не поехали сразу три сборные, представлявшие социалистический лагерь — СССР, ЧССР и Румыния. Это был акт солидарности с хоккеистами сборной ГДР, не получивших визы от госдепартамента США.

Спортсмены ГДР долгое время были в опале у международных спортивных организаций. МОК не признавал эту страну аж до 1968 года, заставляя выступать на Олимпиадах в составе ОГК, Объединенной германской команды. Первый чемпионат мира по хоккею восточные немцы провели только в 1956 году, через 5 лет с ГДР не захотела играть команда ФРГ, которой было засчитано поражение — 0:5. Без всякого наказания в ее адрес. Напомним, что ранее чехословаков просто дисквалифицировали. Наконец, в год когда Америка признала ГДР, ее хоккеистам просто отказали в визах из-за... строительства Берлинской стены.

Чемпионат мира, 1970 года, Стокгольм

ЧМ-1969 должен был проходить в Праге, следующий — в Виннипеге и Монреале, но оба провел Стокгольм. Чехословакию обделили из-за «Пражской весны — 1968», а вот Канада потеряла чемпионат из-за позиции местной федерации хоккея. Тогдашний президент МОК Эйвери Брендедж, тот самый, которого мы вспоминали по поводу Олимпиады 1948 года, до конца своих дней оставался апологетом «любительской» чистоты олимпийского спорта.

Канадцы не захотели играть на международной арене, пропустив аж шесть чемпионатов с 1970-го по 1976-й и две зимние Олимпиады. Между тем уже в 1976 году ЛИХГ разрешил использовать игроков из НХЛ и ВХА, однако единственный участник того ЧМ из Северной Америки — сборная США — не смогла этим воспользоваться просто потому, что у нее не было свободных игроков, представляющих две профессиональные лиги.

Любопытно, что отказавшихся канадцев в 1970 году заменила сборная Польши, а по возвращении «кленовых листьев» те же самые поляки вылетели из класса А мирового хоккея. И да, Канада вернулась не во вторую лигу, а в элиту. Вообще, Международная федерация хоккея до нынешнего времени отличилась только единственным дисциплинарным наказанием Чехословакии за отказ играть на ЧМ-1953. Ну и отдала прошлогодний чемпионат мира, планировавшийся в Беларуси и Латвии, одним только прибалтам.

Джаудат Абдуллин