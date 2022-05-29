Путин и Вучич, Трамп об укреплении рубля и еще 10 карточек дня
Сегодня стало известно о завершении расследования дела в отношении отца сестер Хачатурян, экс-президент США Дональд Трамп заявил об укреплении рубля «до исторического максимума», ЕК предложила отсрочить запрет на поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Тем временем первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила о получении Киевом $6,5 млрд от Запада с начала спецоперации, а президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич условились, что РФ будет бесперебойно поставлять газ в Сербию. Эти и другие новости — в карточках «Реального времени».
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