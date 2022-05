Дискотека 90-х: почему не получилось у группы «Сак-Сок»

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет

Фото: Постер «Сак-Сок». Захир Насыбуллин — крайний слева сверху. Марат Сайфутдинов — второй справа сверху. vk.com/

После публикации списка с комментариями «100 татарских песен XX века» мы тщательно изучаем самый противоречивый период татарстанской музыки — 90-е. Свернем в сторону от эстрадного звука и поищем в той эпохе рок-песни.

Финский рок

Распространено мнение, что татарам не свойственна рок-музыка. То есть в истории СМИ было несколько очень четких заявлений, что на татарском рок не звучит, либо знающие этот язык на нем же слушать его не будут. Казалось бы, любое такое определение, с любыми переменными, звучит довольно вызывающе, однако факты говорят о том, что в Татарстане до 90-х не было ни одной рок-группы. Да и в нулевые они тоже особо не появлялись — ну а сейчас на смену ребятам с гитарами пришли продюсеры с синтезаторами и секвенсорами, а также рэперы с имиджем. А в ТАССР рокерский саунд проявлялся лишь в нескольких минутах ВИА «Сайяр» и одной песне ВИА «Орфей».

За рубежом татары немного играли что-то, напоминающее софт-рок и блюз-рок в духе Эрика Клэптона, и инструментальные зарисовки, как у Shadows. Речь, конечно, идет о Sounds of Tsingiskhan и Başkarma. По сути это одна группа, когда один состав переродился в другой и сменил имя. Более того, о том, что все это не «Башкарма», я сам узнал лишь несколько лет назад: на пластинках Sounds of Tsingiskhan, а их было две в 70-е, нет названия коллектива. У Başkarma есть альбом Kizleu, вышедший в 1991 году, после гастролей в Татарстане — вскоре группа распалась.

Автоград-фолк



А годом ранее в Набережных Челнах появилась группа «Сак-Сок», ведомая гитаристом, клавишником и главным аранжировщиком Маратом Сайфутдиновым, который ранее играл в заводских коллективах, а теперь решил играть татарские народные песни с элементами прог-рока и хард-рока. Группа выступала, в частности, на «Голосе Азии», но каких-то заметных следов их популярности мне обнаружить не удалось. «Сак-Сок» распались к середине 90-х, отчасти потому что Марат Сайфутдинов занялся вместо музыки журналистикой, в частности сайтом «Ислам.Ру» и издательством «Ансар».

Состав группы с Оскаром Акчуриным (крайний слева). Фото spotify.com

У «Сак-Сок» нет официальных релизов на стримингах. Единственное, что вы можете найти — это недавно вышедший сборник Оскара Акчурина, второго вокалиста команды, где он представил треки группы со своими вокалом. Надо сказать, что у многих композиций «Сак-Сок», которые находятся в Сети, разные аранжировки. Есть единственный альбом The First Lesson of Tatar, есть короткометражка 300 Years Later… с английскими версиями, при этом можно послушать записи, похожие на демо — с другими вариантами барабанных партий, более мягким звучанием. При этом на них сняты еще и клипы, которые также несколько лет назад появились в Сети. При этом вся эта музыка, конечно, относится к 80-м. В 1991-м в США гремит грандж, хейр-метал, и прог-рок переходит в разряд музыки для эстетов и бывших школьников. Но «Сак-Сок», выросшие на «Битлз» и хард-роке, выстраивают (при помощи немецких звукорежиссеров, работающих на деньги КАМАЗа в студии CAS Studio) именно звук из прошлого десятилетия. Слушая каждый трек альбома, сходу представляешь, что на сцену нужен вентилятор, чтобы развевать волосы гитариста во время очередного соло. Синтезаторы, которые то играют восточные мелодии, то переходят в разряд ритмических инструментов, порой дают повод, но слушали музыканты еще и Майкла Джексона — к примеру, песня «Әнисә» вполне могла бы попасть к нему в Thriller.

Визуально «Сак-Сок», как можно судить по их концертным записям (причем явно сыгранным под фонограмму), ищут себя где-то между узбекским ВИА «Ялла» и прог-рокерами в духе Yes и Genesis. Огромные халаты, красивые позы... «Сак-Сок» — не просто татарский рок, это мечта о стадионах.

«Где же вы были хотя бы десять лет назад?»

Их основного вокалиста Захира Насыбуллина я видел несколько раз. Первый — когда решил написать курсовую о группе и поехал к нему домой переписывать песни с диска (никакого интернета). Второй — когда на Всетатарском фестивале-конкурсе «Барлау» ему предложили поехать с выступлениями в Рыбную Слободу. Третий — когда он выступал с Ренатом Ибрагимовым и, очевидно, даже писал для него песни.

На фестивале Tat Cult Fest в 2019 году выступали обе возрожденные финско-татарские команды. Кого бы еще позвать в 2020-м? Давайте устроим реюнион «Сак-Сок»! Директор Ибрагимова дает номер Насыбуллина, он радостно отвечает, слушает наши рассуждения, как это могло бы выглядеть (есть готовая группа музыкантов, можно переиграть треки в «ноль» с добавлением современности, есть гонорар, есть сроки). А потом, через несколько минут оправданий, выдает: «Где же вы были хотя бы десять лет назад?» А у него сейчас травма, а еще надо картошку копать. И про современную татарскую музыку, вдохновленную, в частности, и примером «Сак-Сока», он ничего не слышал.

Альбом 1993 года сейчас слушать довольно странно. Он не отражает дух времени. Это складная, порой очень драйвовая и даже чувственная музыка со знакомыми словами и мелодиями. Но ведь в том же году горит завод двигателей, в стране происходит черт-те что. С этим же звуками, но без рокерского подхода, какой-нибудь Айдар Галимов записывает треки, про которые точно можно сказать — они из того времени. С ориентальными мотивами, правда, без жестких гитар и настырного бита, но что-то в духе эпохи. А «Сак-Сок» — это все-таки какой-то параллельный путь, через тропинку, в лес и к светлому будущему. Несбывшаяся мечта.

Наверное, она никогда и не сбудется.