День в истории: Конный двор в Свияжске, губернская реформа Петра I и падение Константинополя

Чем примечательна дата 29 мая

Сегодня, 29 мая, в России поздравляют с профессиональным праздником военных автомобилистов Вооруженных сил и ветеранов таможенной службы, в мире — День миротворцев ООН. В разные годы и столетия в эту дату пала под ударами турков столица Византийской империи Константинополь, Петр I провел в России одну из своих административных реформ, в США зарегистрировали торговую марку «Эскалатор», в Петербурге открыли Троицкий мост через Неву, впервые покорили высочайшую вершину на Земле — Джомолунгму, в Брюсселе на стадионе «Эйзель» погибли 39 человек. Родились русский поэт Константин Батюшков, английский писатель, журналист Гилберт Честертон, советская киноактриса Янина Жеймо, 35-й президент США Джон Кеннеди, российские актеры Игорь Дмитриев и Александр Абдулов. Скончались российский композитор Милий Балакирев, американский актер Джон Бэрримор, русский театральный режиссер Евгений Вахтангов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Визит Павла I в Казань, Конный двор в Свияжске и майский снег

29 мая 1798 года итогом визита Павла I в Казань стал указ, в котором император распорядился передать в ведение города близлежащие угодья и разрешил построить новый, каменный гостиный двор. Этим же указом он разрешил вновь открыть в городе гимназию с ежегодным содержанием в 17 300 рублей, впоследствии оно возросло до 37 000 рублей. Ее назвали Императорской.

Фото: pastvu.com

29 мая в 2002 году в Татарстане так же, как и сейчас, было необычно прохладно. Поздняя весна в Поволжье протекала в условиях погодных аномалий, температура воздуха во второй половине месяца была на 10—12 градусов ниже нормы. А в Кукморском районе неожиданно выпал снег, высота покрова достигала 30 сантиметров.

29 мая в 2012 году в Свияжске после реконструкции торжественно открыли Конный двор. В церемонии открытия восстановленного памятника архитектуры приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и другие официальные лица. Конный двор представляет собой туристический этнографический комплекс, включающий в себя ремесленную мастерскую с гончарным станком, кузницей и кожевенной мастерской, ресторан и гостевой дом.



В селе Мустафино Оренбургской области на «малой родине» Мусы Джалиля 29 мая 2012 года открылся мемориальный музей поэта. Фото: Яндекс.Карты

В селе Мустафино в Шарлыкском районе Оренбургской области в 150 километрах от областного центра находится «малая родина» Мусы Джалиля, где 29 мая 2012 года открылся мемориальный музей поэта. Джалиль — один из великих представителей татарского народа. Его творчество, общественная деятельность, подвиг в годы Великой Отечественной войны, цикл стихов «Моабитские тетради», созданный поэтом-героем в фашистских застенках, вошли в общенациональную историю России.



Торговый путь с восточными странами, Ельцин — председатель ВС РСФСР

В 1668 году по Волге и Каспийскому морю пролегал очень важный для русского государства водный торговый путь, по которому шла оживленная торговля с восточными странами. Для охраны этого пути пришлось построить собственный флот на Волге и Каспии. 29 мая был сделан первый шаг к созданию русской регулярной военно-морской силы на Каспийском море. На реке Оке в селе Дединово спустили на воду большой парусный корабль «Орел».

Конраад Деккер. Вид города Астрахани и фрегата «Орёл» с флотилией. XVII век. Фото wikipedia.org

29 мая 1719 года начался второй этап административной реформы в России, которую запустил Петр I: между губернией и уездом появилась промежуточная структура — провинция, которой управлял обер-комендант. Вследствие чего в Казанской губернии было выделено четыре провинции: Казанская, Свияжская, Пензенская и Уфимская. Провинции делились не на уезды, а на доли, которые позже переименовали в дистрикты (по-русски — округа). Из-за появления двух новых губерний состав Казанской губернии изменился.



29 мая 1990 года Борис Ельцин стал председателем Верховного Совета РСФСР. Политика избрали на 1-м Съезде народных депутатов. Ельцин победил с перевесом в четыре голоса. Есть мнение, что некоторые делегаты голосовали за него из-за личной неприязни к Михаилу Горбачеву. Через две недели по инициативе Ельцина была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Фото: Михаил Козловский

Падение Константинополя, покорение Эвереста, новая марка «Эскалатор»

29 мая 1453 года столица Византийской империи великий город Константинополь был захвачен османским султаном Мехмедом II и Византия навсегда исчезла с карты мира. Город стал столицей Османской империи и был переименован в Стамбул (Истамбул).



29 мая 1900 года американская компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор», она представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. Патент на производство устройства был получен еще в марте 1892 года изобретателем Ж. Рено, а компания «Отис» начала выпускать и применять эскалаторы.

Фото: telemetr.me

29 мая 1953 года впервые был покорен Эверест (Джомолунгма). Это удалось новозеландскому альпинисту Эдмунду Хиллари совместно с непальским проводником Норгеем Тенцингом. Эверест расположен в Гималаях, в хребте Махалангур-Химал. Южная вершина (8 760 м) лежит на границе Непала и Тибетского автономного района (Китай), Северная (8 848 м) — на территории Китая.