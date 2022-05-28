День в истории: первые трамваи в Казани, праздник пограничников и самолет на Красной площади

Чем примечательна дата 28 мая

Сегодня, 28 мая, День пограничных войск в России. И именно в этот день более 30 лет назад воздушную границу страны нарушил и приземлился на Красной площади на спортивном самолете гражданин ФРГ Матиас Руст. В Татарстане сегодня вспоминают главного театрального старика из деревни Альдермеш и исполнителя его роли Шауката Биктимирова. Краеведы ностальгируют по временам, когда по улице Кремлевской в Казани ходили трамваи, а жители Челнов — когда автоград стал «полумиллионником». 28 мая родились на свет французский врач, изобретатель идеи гильотины Жозеф Гильотен, ирландский поэт Томас Мур и русский поэт, художник, литературный критик и искусствовед Максимилиан Волошин, английский писатель, создатель Джеймса Бонда — Ян Флеминг и другие. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Нур Баян, первые трамваи в Казани и полумиллионный челнинец



28 мая 1905 года родился татарский поэт Нур Баян. Поначалу он работал в Перми чернорабочим, затем приехал в Казань для получения образования в Татаро-башкирской военной школе. С 1925 года начал публиковаться в различных изданиях. В 1930 году его назначили редактором челнинской районной газеты. Через 8 лет он полностью посвятил себя литературе. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт, где продолжил деятельность литературоведа. Погиб в боях за освобождение Австрии в возрасте 39 лет.

Фото: sptatar.com

В это трудно поверить, но в 1905 году 28 мая в Казани трамваи начали ходить по улице Воскресенской (так она тогда называлась в честь снесенной в 1930-е годы церкви, на месте которой сейчас стоит химфак КГУ). Электротранспорт двигался от Кремля к улице Волкова.



28 мая 1988 года в Набережных Челнах родился 500-тысячный житель. С развалом СССР через 3 года население в автограде начало сокращаться, потом взлетело в середине 1990-х до 531 тысячи человек. Еще 10 с лишним лет падало до перестроечных показателей, а сейчас в Челнах живет около 533 тысяч граждан.



Фото: tretyakovgallery.ru

НЭП и возвращение Горького

28 мая 1893 года в Москве Третьяковская художественная галерея стала первым общедоступным музеем России, открывшись для всеобщего обозрения. При этом ее история началась в 1856-м, когда предприниматель-меценат Павел Третьяков начал покупать работы русских художников. Скопившуюся коллекцию (а также собрание картин брата Сергея Михайловича) он передал в августе 1892 года в дар Москве.



В 1928 году 28 мая на лето в СССР вернулся советский писатель и поэт Максим Горький. С 1928 по 1933 годы он жил на два дома, как утверждает автор его биографии П.В. Басинский. Причиной его эмиграции были разногласия с большевистской властью, однако в 1933 году писатель окончательно вернулся в СССР.

Фото: wikipedia.org

В 1921 году в этот день РКП(б) приняла курс на новую экономическую политику (НЭП). Причиной проведения такого курса стали разруха страны после Гражданской войны, недовольство крестьян, выступления рабочих в городах и необходимость поднятия экономики для последующей индустриализации. Из-за конфликтов внутри партии и противоречий идеологии через некоторое время НЭП был свернут, породив за собой новую культуру «нэпманов» и кратковременное появление новой аристократии.

28 мая Россия, страна с самыми протяженными границами в мире, отмечает День пограничных войск. О первых защитниках границ Руси упоминают летописи 1412 года. В 1571 году пограничную службу несли драгунские полки, в 1782 году Екатерина II учредила специальный институт «таможенной цепи и стражи». В большевистской России декрет об учреждении Пограничной охраны РСФСР подписал в мае 1918 года Ленин. Защитой рубежей вскоре стал заниматься Особый отдел ВЧК под ведомством Дзержинского. Официально День пограничника в СССР был установлен в 1958 году. Тогда появилось Главное управление пограничной охраны (после распада СССР оно стало называться Федеральной пограничной службой), которое перешло в ведение ФСБ и стало называться Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Фото: Topwar.ru

Любопытно, что именно в этот день в 1987 году, прорвавшись сквозь границы, Матиас Руст, 19-летний пилот-любитель из ФРГ, приземлился на Красной площади. Руст вылетел из аэропорта города Ютерзен на арендованном самолете, посетил Шетландские и Фарерские острова, приземлился в Исландии, где ранее встречались Рейган и Горбачев, потом в Бергене, Хельсинки, а далее, вместо Стокгольма, на небольшой высоте перелетев советскую границу, взял курс на Москву. Руст заявил, что его полет был «призывом к миру». Он провел в предварительном заключении и тюрьме в общей сложности 432 дня и освободился по амнистии. А Михаил Горбачев уволил тогда политических противников — министра обороны Сергея Соколова и командующего ПВО Александра Колдунова.

Изобретение гильотины и «Международная амнистия»

В 1595 году 28 мая между Россией и Швецией был заключен Тявзинский мир, завершивший русско-шведскую войну 1590—1595 годов. Хотя Россия и возвращала себе часть земель, в выигрыше осталась Швеция, которая блокировала выход русского государства к балтийскому морю, что позже станет одним из оснований для начала Петром I Северной войны.

Фото: wikipedia.org

28 мая 1738 года родился Жозеф Гильотен — французский врач и политический деятель. Его именем названа гильотина, хотя сам он был против смертной казни, предлагая использовать гильотину как более гуманное орудие для умертвления. В то время гильотиной казнили только привилегированные особ. Семья Гильотена после его смерти просила правительство изменить название гильотины, но, получив отказ, сменила собственную фамилию.

В 1961 году в этот день в Великобритании была основана независимая правозащитная организация «Международная амнистия». Ее задачами стали защита прав человека на физическую и психологическую неприкосновенность, свобода выражения и мысли и слова человека.