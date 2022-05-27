Об архивном деле в ТАССР: «позорное расхищение» бумаг и прием рукописей у граждан

Казанский историк — о становлении архивного дела в молодой советской республике

Сегодня день рождения ТАССР — более века назад 27 мая был принят Декрет об образовании республики. Судьбоносный для республики документ хранится в Госархиве РТ, и с ним может ознакомиться любой желающий. Хотя именно тогда, в первые годы жизни советской Татарии, постановка архивного дела в регионе заметно хромала: архивы расхищали, уничтожали, бумаги использовали в качестве упаковки, так что многие источники с той поры были утеряны. Об этом, а также о реформе деятельности подробно рассказывает очевидец тех событий, казанский историк-архивист начала прошлого века Евгений Чернышев (1894—1979). «Реальное время» предлагает ознакомиться с его статьей из книги «Народы Среднего Поволжья в XVI — начале XX века», куда вошли его опубликованные работы. Издание выпустил коллектив авторов Института истории им. Марджани*.



Без прошлого нет настоящего! [об архивном деле в ТАССР]

По инициативе Народного Комиссариата Просвещения (Наркомпроса ТССР) в Казани учрежден в конце января мес. 1921 г. Центральный Архив ТССР, который состоит в ведении местного Наркомпроса. Этот факт выдвигает на очередь крупную реформу в постановке архивного дела в Татреспублике. Надо сказать, что последнее до настоящего времени было как бы в тени, не вызывало особых забот и стараний, будучи в непосредственном ведении Главархива. Москва далеко, оттуда не видно всех зияющих прорех в организации и постановке архивного дела в нашем крае, а канцелярская переписка не давала ничего существенного для развития дела; с местной же властью, Совнаркомом ТССР и Наркомпросом, бывший Губархив совершенно не был в контакте, что, конечно, не могло не отразиться на работе учреждения, которая все более и более замирала, хирела и чуть теплилась. Теперь же, с учреждением Центрального Архивного Управления ТССР, можно рассчитывать, что дело не только будет развиваться, но в смысле организации и привлечения широких официальных и общественных кругов вдохнет струю свежего напряжения всех сил, даст широкий размах и инициативу делу охраны и собирания культурных остатков прошлого, всякого рода рукописей, представляющих результат умственного труда наших предков.

Широкие круги населения либо слишком в малой степени, либо совершенно не в состоянии оценить всего значения архивов для науки и общественной жизни. Доказательством этому служит масса случаев, когда расхищались архивы не только разъяренной толпой, не только бессознательными в этом смысле гражданами, темными и малопросвещенными, но и представителями власти, целыми органами и даже организованным путем. За примерами далеко ходить не приходится. В крепости города Казани был сложен архив бывшего Губернского Присутствия по крестьянским делам. По нарядам от высшего начальства, комендант здания, которому вверен был ключ от архива, периодически отпускал по несколько пудов архивных материалов чуть ли не до февраля текущего года! А разве не было дано инструкций комендантам от бывшего Губархива? Сколько хотите. А когда весь архив был расхищен, в Губархивное Управление дано было знать об этом. Раньше же не удосужились, а может быть, и приказа не было? Такие случаи имеют место в таком культурном центре, как Казань! Все заинтересованные могут получить об этом вопиющем факте документальные доказательства в Управлении Центрального Архива ТССР (Казань, Чернышевская ул., д. №20/12).



Архивы в уездных городах совершенно беспризорны. Нет ни средств, ни технического персонала, чтобы следить за их сохранностью. И конечно, ничего нет удивительного, что в Бугульме в парикмахерской можно было найти архивную бумагу 80-х годов прошлого столетия, представляющую отрывок от судебного дела Волостного Суда и употреблявшуюся на нужды предприятия. По словам сотрудников отдела Народного Образования, архивную бумагу мог получить всякий желающий со складов Бугульминского Земотдела, который, можно сказать, монополизировал торговлю архивными материалами, сосредоточив их в том же дворе, где помещался и самый отдел Наробраза.



Лишь небольшая доля сохранилась от Волостных архивов, большая часть уничтожена бесследно; архивы помещичьих усадеб совершенно уничтожены, и ни один Совхоз в настоящее время не дал положительного ответа о существовании или частичной сохранности архива. Картину позорного расхищения архивов может дополнить и небольшая заметка А.Н. в «Казанском музейном вестнике» № 7–8 под заглавием Казанский губернский архивный фонд (с. 25), к которой я и отсылаю заинтересованного читателя впредь до окончательной обработки собранного по краю статистического материала.

Все вышеуказанное в полной мере подтверждает ту мысль, что, разоряя архивы, люди не ведают что творят. Вся практическая жизнь общества строится на наследии прошлого, а о прошлом даст понятие и архивный материал, и культурные остатки прошлого, не только в виде построек, памятников искусства, сооружений, всевозможных орудий производства, но и рукописных данных культурных остатков старины, архивный материал в самом широком смысле этого слова. Если мы живем действительно в век осуществления в жизни великих идей научного социализма, если мы приступаем к сознательному творчеству и воплощению в жизнь социалистического государства, то просвещение и наука должна быть во главе угла при созидании нового, миросозерцания; вместе с этим каждый сознательный гражданин, если только он так себя именует, должен иметь уважение, а в случае его отсутствия, воспитать таковое и проникнуться уважением к тому материалу, который составляет фундамент историко-социальных наук, который обосновывает существование их и процветание на благо человечества.

Фото chronograph.livejournal.com

Но и этого мало. Мало одного только уважения к старине, необходимо проявлять каждому инициативу, принимать участие в сбережении материала, подобного архивному. Каждый просвещенный человек должен в настоящее время распространить этот клич о сбережении архивного материала в самых глухих уголках нашей республики, во всех школах для взрослых, на всевозможных собраниях комитетов служащих, фабричных и заводских рабочих комитетов, чтобы ни одно дело, ни одна древняя и ценная рукопись, ни один архив не ушел из сферы надзора и хранения Центрального Архивного Управления ТССР. Все ученые Общества и культурные учреждения края должны поднять вопрос о мерах предотвращения гибели известных им архивов, развить посильную агитацию и пропаганду архивных знаний; не только среди сочленов, но и в общественных кругах, группирующихся вокруг данного Общества или учреждения. Одним словом, активная поддержка всех общественных слоев населения крайне важна в деле сохранения и, главным образом, открытия местонахождения архивных материалов. Каждый сознательный и просвещенный гражданин может и должен оказать посильную помощь Республике в этом деле.

Время дорого! Вспомним, сколько ценностей погибло в течение последних трех лет. И продолжают гибнуть. Если не спасем остатки и то, что еще сохранило нам время, то на нас падет презрение от наших потомков за нашу беспечность, за нерадение к государственной и научной ценности, за наше обывательское равнодушие как к старине, так и к переживаемым событиям. Необходимо еще добавить то, что уничтожению, расхищению и игнорированию предается всего чаще именно архивный материал, а поэтому к сохранению его и надо относиться наиболее ревниво всем и каждому, кто сознательно переживает революционную эпоху Российской Республики. Очень много архивов погибло ввиду непредусмотрительности и пренебрежения к их ценности со стороны военных властей, допускающих самовольное распоряжение архивным материалом большей частью для нужд канцелярий. Этому некультурному и незаконному действию должен быть положен конец. Частично такие поступки совершаются и другими учреждениями. Архивное Управление ТССР надеется, что голос об охране архивов будет услышан везде и всюду, и даже больше: ждет, что оно найдет сочувственный отклик в деле собирания и хранения материала. Способов к выполнению этого очень много.

Каждое учреждение, организация, общество, предприятие, включительно до рядового гражданина пусть сообщит либо письменно, либо лично в Архивное Управление ТССР о существовании архивного материала, как бы мало его ни оказалось, с указанием места его нахождения. Надо побудить граждан, чтобы они принимали меры к пополнению Центрального Архива ТССР, где материал будет сохраннее и составит неоценимый вклад в науку и культуру. Каждый гражданин призывается жертвовать имеющийся у него архивный материал в указанное хранилище, дать его на сохранение или во временное распоряжение Архивного Управления. Во избежание потерь, расхищения и тому подобных случаев каждое учреждение должно организовать при самом учреждении так называемые текущие архивы или же по истечении года передавать все бумаги по законченным делам на хранение в Центральный Архив ТССР, если невозможно учредить архив при самом учреждении. Такой порядок дел даст полную гарантию к сохранению всего материала, ценнейшего для истории революции и Советского строительства на социалистических началах. Пропаганда архивных знаний путем лекций, обращений, плакатов, посредством печати и ученых обществ даст возможность оценить значение архивного материала и побудить к собранию и хранению его в Архиве ТССР. Авангард просветленного пролетариата ТССР, преподаватели высших, средних и низших школ, а также и руководители профессионально-технического образования, создавая научные кружки по изучению местного края, пусть соединяют в сфере своей научной деятельности разыскание, хранение, опись и изучение архивного материала.

Указанные средства доступны каждому гражданину, желающему вложить посильную лепту в дело развития науки, просвещения народных масс, увековечению революции и жизни настоящего и далекого прошлого в памятниках культуры и быта.

Фото chronograph.livejournal.com

Необходимо указать еще на одну сторону дела, до сих пор не имевшую места в практике местного архивного фонда. Либо по недостатку средств, либо за отсутствием работников и инициативы в архив слишком мало поступало материалов по национальной и культурной жизни мелких народностей, населяющих Татреспублику. С учреждением Центрального Архива ТССР эта задача становится первоочередной. Материалы по национальной и культурной жизни народностей находятся большей частью в частных руках, в распоряжении общин и обществ и в силу этих условий совершенно недоступен к использованию их. Часто лицо, имеющее на руках древние рукописные книги, столбцы, грамоты и др. материалы, при перемене места совершенно теряет их, т.к. дома уберечь очень трудно ввиду сложившихся тяжелых условий жизни; много рукописей и ценных собраний материалов погибают от огня, когда последний пожирает их безвозвратно для владельца, науки и республики.

Всего этого можно избежать при существовании Центрального Архива ТССР. Необходимо только сознательное отношение всех граждан к архивному материалу и помощь в общем деле собирания и хранения архивных документов.

Граждане! Охраняйте культурные остатки ваших предшественников. Собирайте самый ценный для науки архивный материал и направляйте его в Центральный Архив Татреспублики!

Организуйте научные кружки и общества по изучению местного края, а вместе с тем по собиранию и изучению архивных документов, всесторонне освещающих жизнь населяющих Татреспублику народностей!

Только содействие широких слоев населения, его помощь и поддержка предоставят гарантию в деле развития архивного дела и придадут ему широкий размах и инициативу!

Опубликовано в журнале «Вестник Просвещения» (Казань, 1921. №1. С. 17–20)

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор),

кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

