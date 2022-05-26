«Как «Рубин» выбирался из Первого дивизиона в прошлый раз

Решение РФС о том, чтобы не увеличивать количество команд Премьер-лиги, окончательно поставило болельщиков Татарстана перед фактом, что надо будет вернуться в ФНЛ, откуда «Рубин» начинал свой славный путь 20 лет назад. Нас вновь ожидает «неофициальный чемпионат Татарстана», как уже происходило в 1998 году, о чем можно вспомнить в ретроматериале «Реального времени».

Ждем противостояние Хабаровска и Юрана

Спортивный принцип восторжествовал, РФС не стал увеличивать количество команд в Премьер-лиге, и «Рубин» в следующем сезоне может снова полететь по России, по таким маршрутам, как Калининград и Хабаровск, в случае если местный СКА не обыграет в стыках подмосковные «Химки». Сюжет, конечно, нарочно не придумаешь, поскольку главный тренер «Химок» Сергей Юран начинал этот сезон в Хабаровске.

А наши сюжеты ожидаются позже, после составления календаря чемпионата ФНЛ 2022—2023 годов. Сразу будем искать в расписании дерби Казани с Набережными Челнами и Нижнекамском, которое в рамках чемпионата страны датируется 1998 годом. Годом ранее она вылетела из высшей лиги, и это в середине девяностых несло за собой какую-то печать обреченности. «Уралмаш» из Екатеринбурга и «Энергия-Текстильщик» из Камышина (помните такую команду?) вылетели в 1996 году и уже в 1997 продолжили свободное падение, свалившись во вторую лигу. Только уже без приставки «Текстильщик», поскольку камышинская команда окончательно разорвала «пуповину», соединяющую ее с текстильным комбинатом города Камышин. Зато появился «КАМАЗ-Чаллы» и в целом первая лига тех лет, впрочем, как и высшая, состояла из команд с двойными-тройными названиями: «Лада-Тольятти-ВАЗ», «Лада-Гад» из Димитровграда, саратовский «Сокол-ПЖД», ижевский «Газовик-Газпром», смоленский «ЦСК ВВС-Кристалл», где команду, бывшую ранее армейской, спонсировало предприятие «Кристалл», крупнейший в России производитель бриллиантов и одно из крупнейших в мире предприятий по огранке природных алмазов. Каких бы высот мог достичь смоленский клуб с таким хозяином, вопрос, повисший в воздухе, поскольку 1 августа 1998 года владелец и «Кристалла», и футбольной команды Александр Шкадов был убит, после покушения.

Вот подобные события, когда криминальные разборки порой меняли хозяев команд, и достаточно причудливые для нынешнего времени формы собственности, когда клуб мог иметь двух учредителей из сферы армии и крупного бизнеса, это самые главные, бросающиеся в глаза различия между первой лигой 1998 и 2022 годов, когда, повторимся, состоятся неофициальные чемпионаты Татарстана в рамках турнира ФНЛ.

В отставку был отправлен архитектор казанских успехов Игорь Волчок. Фото wikipedia.org

Чемпионат Татарстана в год дефолта

Сезон 1998 года татарстанские команды начали, повторимся, в разном статусе. «КАМАЗ-Чаллы» вылетел из высшей лиги, «Нефтехимик», возглавляемый на тот момент Виктором Антиховичем, уже успел зарекомендовать себя середнячком первого дивизиона, а «Рубин» был по сути дебютантом. При этом уже после шестого тура он потерял главного тренера, поскольку тогдашний мэр Казани Камиль Исхаков не выдержал последствий провала — 1 очко после шести туров. Только одна ничья на домашнем поле, Центральном стадионе Казани, вернувшемся после реконструкции, связанной в том числе с подогревом поля, не устроила Камиля Шамильевича. Вскоре в отставку был отправлен архитектор казанских успехов Игорь Волчок, который прокомментировал ту единственную ничью словами: «После пожара и х.. пистолетом». Надо добавить, что Игорь Семенович поначалу обвел взглядом пресс-центр и заметил, что «женщин здесь нет». Стоит отметить, что и «Нефтехимик» с двумя очками, и «КАМАЗ-Чаллы» с шестью, не выглядели островками стабильности. Годом ранее на Валерия Четверика заводили уголовное дело, окончившееся тем, что Четверик покинул Челны, переехав в Ижевск на должность спортивного директора к Владимиру Тумаеву, гендиректору ижевского отделения «Газпрома», владельцу и игроку (в общей сложности 14 сезонов в составе команды) местной команды «Газовик-Газпром». В сезоне 1998 года, дебютном для «Газ-Газа», в первой лиге Тумаев участвовал в десяти матчах, будучи уже в возрасте 42 лет, при этом оставаясь футболистом-любителем, без школы и даже необходимой физической формы. Вот вам и еще одно отличие от 2022-го.

Расставшись с Волчком, «Рубин» попал в зону турбулентности, когда верхи хотели в тренеры югослава Миодрага Радановича (в итоге он стал первым иностранным наставником в футбольной России), а низы ждали, что в руководство придет кто-то адекватный. Это противостояние активно освещалось в СМИ, и «низы» победили, поскольку в Казань приехал работать Александр Ирхин, ранее работавший в команде второй лиги «Спартак» из Луховицы. Причиной смены были еще и результаты при Радановиче, когда команда проиграла и «Нефтехимику» (матч вошел в историю тем, что его впервые транслировали в прямом эфире местного телевидения), и «Газ-Газу», сыграв между этими матчами вничью в Челнах, но и там уступив победу со счетом — 0:2.

Во втором круге в августе уже при Ирхине «Рубин» возьмет реванш у всей троицы, обыграв последовательно «Нефтехимик», «КАМАЗ» и «Газ-Газ», правда, объективности ради, Челны на тот момент были уже командой «выживших». Местные воспитанники Ведутов и Мурадымов, 20-летние казанцы Дудин и Прыгунов и компания их сверстников в составе, играть было реально некому, конец предсказуем — вылет во вторую лигу. Даже терпящий бедствие во второй лиге зеленодольский «Прогресс», проигравший в Казани матч Кубка России того года, предстал и более опытным, и мастеровитым.

Расставшись с Волчком, «Рубин» попал в зону турбулентности. Фото fcrubin.ru

Дефолт и всё, всё, всё

Победы над соседями из Татарстана пришлись на август 1998-го, и позже «Рубин» качнуло еще раз за год, когда заявление об увольнении написали 13 сотрудников клуба, включая гендиректора Евгения Голова и начальника команды Олега Флегонтова. Дело в том, что после дефолта зарплату, ранее выплачиваемую в долларах, стали начислять в рублях, и совсем не с тем коэффициентом, с которым он торговался на рынке. Скакнув с шести рублей за доллар до 20 рублей, бакс поставил на грань выживания многие отрасли тогдашней российской экономики, не только спортивную. Поэтому лишение «КАМАЗа» шести очков за неявки на матчи, дальнейший вылет во вторую лигу, отставку Александра Ирхина за несколько туров до окончания чемпионата воспринимали уже на фоне галопирующей инфляции, задержек зарплат. Сезон, начинавшийся для «Рубина» провально, команда завершила в итоге на седьмом месте, а вот земляки провалились. Помимо «КАМАЗа» во вторую лигу вылетел «Нефтехимик», уступивший в переходных матчах «Торпедо-ЗИЛу», «Прогресс» из Зеленодольска перестал существовать, что помогло затем сформировать основу мини-футбольному «Приволжанину».

Сезон 1999 года «Рубин» провел под руководством Павла Садырина, еще пять лет назад руководившего сборной России на чемпионате мира в США. Именно с его личностью и связаны самые яркие события того года, поскольку Павел Федорович за словом в карман не лез. В интервью «Эфиру» высказался о морально-нравственной стороне футболистов: «Все футболисты — гниды. Ходят из команды в команду. Я бы их всех с носка!» Когда делегация из ведущих игроков «Рубина» пришла к наставнику уточнить, кто же из них «главная гнида», Садырин заявил, что телевизионщики… все придумали. Стоит отметить, что тогдашним «Рубином» рулил капитан Сергей Харламов, который ранее организовал фронт сопротивления против Радановича, а тут выступил с делегацией к главному тренеру, который на логичный вопрос о гнидах заявил, что телевизионщики все выдумали.

Увы, он был зачастую непоследователен и на публике, когда раскритиковал «Рубин» и всю футбольную Казань после разгрома в Туле от местного «Арсенала». Наш нынешний собрат по вылету из Премьер-лиги разгромил «Рубин» — 5:0, и Павел Федорович превратил пресс-конференцию в «плач Ярославны»: «А чего вы хотите, если команда три с половиной месяца не получает зарплату? 15 человек из клуба ушли. Кто сюда пойдет, если не выполняются элементарные условия... Только мечтать можно о такой обстановке, какая царит в Туле. Этот город готов к высшему дивизиону, а Казань — увы, нет». Той же Туле мы уступили в домашнем матче в Кубке страны 1:3. Леониду Буряку досталась команда, полная бразильцев и достаточно мастеровитых россиян. Но к осени Тула «сдулась», что уступила «Рубину» без борьбы 0:4 и финишировала ниже в турнирной таблице — девятой против очередного седьмого места «Рубина». Садырин «открыл» для большого футбола защитника Дмитрия Сенникова, который ушел из «Рубина» на повышение в высшую лигу, но других положительных моментов от его работы не было.

Сезон 1999 года «Рубин» провел под руководством Павла Садырина, еще пять лет назад руководившего сборной России на чемпионате мира в США. Фото: пресс-служба «Рубина»

Мутная эра Антиховича

И в конце концов он был сменен на Виктора Антиховича, переехавшего в Казань из Нижнекамска. Наиболее ярким воспоминанием сезона 1999 года стал, как ни странно, не клуб-фаворит тех лет, а «Спартак-Чукотка», брошенный на произвол судьбы Романом Абрамовичем. Дебют «С-Ч» в первом дивизионе пришелся на момент, когда губернатор Чукотки Александр Назаров, бывший инициатором создания этой команды, превратился в «хромую утку», готовясь передавать бразды правления олигарху. Будущий владелец «Челси» не проявил никакого интереса к «красно-белым чукчам», и она грозилась сняться, даже не завершив первый круг. После чего в дело вмешались некие третьи силы, которые начали стимулировать малочисленных игроков команды на доигрывание первого круга. Вылет в Читу завершился для 11 игроков поражением — 0:7, но главное было в том, что команда завершила первый круг полностью. Это давало некое преимущество «Рубину», который обыграл «Спартак-Чукотку», в то время как главный конкурент «Торпедо-ЗИЛ» потерял очки, сыграв с «С-Ч» вничью, но в конечном итоге не переход москвичей в высшую лигу. Тем не менее Антихович, не решивший задачу сезона, несмотря на все старания на футбольном поле и за его пределами, был премирован автомобилем.

В целом при Антиховиче было такое количество сюжетов, многократно описанных в прессе, что достойно отдельной книги, в которой, помимо футбола, были бы аресты высокопоставленных сотрудников клуба, поджоги квартиры и машины главного тренера, его бегство из команды посреди сезона, «мутные схемы» с Красноярском, когда команды синхронно уступали по ходу домашних матчей — 0:1, но отыгрывались и побеждали в концовках — 2:1, повторяя сценарий финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Львиная доля футболистов «Рубина» была связана контрактными обязательствами с Антиховичем, и единственным светлым пятном можно назвать только Дениса Бояринцева, которого он привез в Казань, а раскрыл его уже Курбан Бердыев. Увы, нельзя озвучить оценку Камиля Исхакова в адрес сбежавшего тогда Антиховича, поскольку высказана она была не публично, хоть и при свидетелях. В конце лета 2001 года «Рубин» возглавил Курбан Бердыев.

Джаудат Абдуллин