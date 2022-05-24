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Шойгу о сроках спецоперации, дело экс-президента Молдовы и еще 14 карточек дня

15:00, 24.05.2022
Шойгу о сроках спецоперации, дело экс-президента Молдовы и еще 14 карточек дня

Сегодня исполком РФС принял решение о сохранении формата проведения чемпионата в нынешнем сезоне РПЛ — решение означает вылет казанского «Рубина» в ФНЛ после ряда поражений. Тем временем экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене, ВОЗ и МККК перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные препараты, Мосгорсуд признал законным приговор Алексею Навальному по делу об оскорблении суда и мошенничестве, а Туркмения возобновляет авиасообщение с Россией и запускает рейсы в Казань. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».

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Интернет-газета «Реальное время»
Общество Татарстан

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