День в истории: первая гимназия в Казани, Стрелецкий бунт и освобождение Африки

Чем примечательна дата 25 мая?

Сегодня, 25 мая, Международный день пропавших детей. В разные годы и столетия в эту дату в Казань приехал драматург Александр Островский, в Австрии сдали здание Венской оперы, прошла премьера Первой симфонии Мендельсона, в Москве открылась крупнейшая в Советском Союзе гостиница — «Украина», в нашей стране учредили футбольный клуб «Зенит». Родились советский космонавт Георгий Гречко, актер и режиссер Александр Калягин, голландский физик, лауреат Нобелевской премии Питер Зееман. Умерли русский историк Василий Ключевский, наш соотечественник поэт Демьян Бедный и советская писательница Евгения Гинзбург. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Первая гимназия в Казани, запуск системы экстренных служб «112»



25 мая 1798 года находящийся в Казани император Павел I подписал указ о возобновлении деятельности первой гимназии, основанной в 1759 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. Это была единственная казанская гимназия, где изучали татарский, арабский и другие восточные языки. Император также распорядился передать в распоряжение гимназии уникальную книжную коллекцию князя Григория Потемкина-Таврического. Она хранит много редких и ценных книг и рукописей.

Строительство предприятия «Кожсуррогат». Фото: 100tatarstan.100tatarstan.ru

25 мая 1933 года постановлением Совнаркома Татарии было принято решение о строительстве в Казани фабрики «Кожсуррогат» — будущего завода искусственных кож. Полное название: «Первая государственная фабрика искусственно-кожевенных деталей». Здесь освоили выпуск спецкартона на основе целлюлозы, льняного волокна, отходов картонного производства. Фабрика входила в отрасль промышленности заменителей кожи и стала четвертым в мире предприятием, которое специализировалось на выпуске обувных и технических картонов. В 1938 году завод был переименован в «Искож» и введен в эксплуатацию. Впервые в СССР началось серийное производство заменителя натуральной кожи.



25 мая 2014 года в Татарстане состоялся запуск системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру телефонной связи 112. Согласно приказу, операторы связи, работающие на территории Татарстана, были обязаны обеспечить маршрутизацию вызовов по единому номеру 112 к системе обеспечения вызова экстренных служб. К тому же кроме единого номера 112 в сетях местной телефонной связи остались «короткие номера» 01, 02, 03, 04. А в сотовой связи — трехзначные номера 101, 102, 103, 104.



Фото: wikipedia.org

Стрелецкий бунт, день рождения футбольного клуба «Зенит»

25 мая 1682 года в Москве начался Стрелецкий бунт, приведший к власти царевну Софью. Во время царствования Федора Алексеевича недовольство московских стрельцов росло все больше — казна была пуста, жалование выплачивалось нерегулярно. После смерти царя на престол взошел Петр. Царевна Софья из рода Милославских решила изменить ситуацию в свою пользу. Именно она начала смуту среди стрельцов, в день бунта они пошли с оружием в Кремль и захватили его. Члены царской семьи стали заложниками мятежников.

25 мая 1925 года — день рождения футбольного клуба «Зенит». Это советский и российский профессиональный футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Премьер-лиге. Изначально клуб назывался по-другому — «Команда ЛМЗ им. И.В. Сталина», в 1939 году его переименовали в «Сталинец», а уже позже — в привычный «Зенит». С каждым годом футбольный клуб набирал популярность. Это чемпион СССР 1984 года, восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944 года, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона — 1985, обладатель Кубка Премьер-лиги — 2003, обладатель Кубка УЕФА — 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА — 2008.

СССР. Ленинград. Первый в Ленинграде футбольный матч на первенство СССР по группе А между командами «Сталинец» (Ленинград) и «Торпедо» (Москва), проведенный на стадионе им. Ленина в день открытия стадиона. Фото: Э. Хайкин / ФК «Зенит»

25 мая 1936 года на экраны Советского Союза вышла кинокомедия Григория Александрова «Цирк». Это советский комедийный музыкальный художественный фильм. Премьера поразила зрителей. Действие происходило в СССР в 1930-е годы. По сюжету, американский цирковой аттракцион «Полет на Луну» приехал на гастроли в СССР. Фильм был поставлен режиссером Григорием Александровым по сценарию, основанному на пьесе Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева «Под куполом цирка» для Московского мюзик-холла.

День освобождения Африки, рекорды Джесси Оуэнс

25 мая 1829 года в Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона. Она была написана композитором в 1824 году в возрасте 15 лет и была посвящена Лондонскому филармоническому обществу. Еще до 1824 года Мендельсон написал минимум 12 симфоний для струнного оркестра. Однако впоследствии он решил приступить к работе для полного оркестра. Так была написана Симфония №1. Британская премьера была очень важна в жизни композитора. Публика тепло приняла симфонию. В знак благодарности автор подарил свою рукопись Лондонскому филармоническому обществу.



Фото: sfgate.com

25 мая 1935 года выдающийся американский легкоатлет Джесси Оуэнс в течение одного дня установил два мировых рекорда в спринте. Это случилось на турнире «Большой десятки» в небольшом городке штата Мичиган. С самого начала он повторил мировой рекорд в беге на 100 ярдов. Через 10 минут он побил мировой рекорд в прыжках в длину, разница составляла 15 сантиметров. Этот рекорд никто не мог побить 25 лет, лишь в 1960 году результат улучшил японец Чухей Намбу. Следующий рекорд был установлен в забеге на 220 ярдов.

25 мая 1963 года — дата освобождения Африки. На первой конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана межгосударственная Организация африканского единства (ОАЕ). В этот день 30 африканских стран подписали устав организации. Ее цели — укрепление единства и солидарности стран континента, координация действий, развитие всестороннего сотрудничества африканских государств, защита суверенитета, территориальной целостности и независимости.

