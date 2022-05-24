Владимир Стратий: «Единственным правильным решением в конце 90-х было развитие инвестиционной деятельности»

Как инвестиции в жилье помогли ОАО ХК ГВСУ «Центр» пройти через «лихие девяностые» с их финансовым кризисом

Фото: из личного архива Владимира Стратия

Генерал-майор в отставке Владимир Александрович Стратий рассказывает о том, как продуманные инвестиции в строительство жилых домов помогли компании ОАО ХК ГВСУ «Центр» преодолеть финансовый кризис 90-х.

Как ГВСУ «Центр» вышел из состава Вооруженных сил

В 90-е годы практически всем организациям в России пришлось так или иначе перестраиваться. Началась новая эпоха, а вместе с ней пришли новые трудности и новые вызовы. ГВСУ «Центр», один из самых успешных главков Министерства обороны, не стал исключением из этой ситуации.

Несмотря на свой внушительный масштаб и немалые успехи, в 90-е годы военно-строительный главк вдруг оказался без денег. Бюджет МО РФ был сокращен, и оплачивать заказы, по-прежнему обильно поступавшие в ГВСУ «Центр», стало нечем. В этот период капитальное строительство Министерства обороны перестроилось на безденежную форму оплаты выполненных работ. Финансовые проблемы не заставили себя долго ждать.

— ГВСУ «Центр» и его структурные подразделения не могли выплачивать налоговые обязательства во все уровни бюджетов, включая заработную плату, вести расчеты с поставщиками, — вспоминает военный инженер-строитель Владимир Александрович Стратий, который в разных должностях работал в главке с 1976 года.

Чтобы сохранить развитую инфраструктуру главка и рабочие места как можно большего числа сотрудников, в 1998 году было принято решение о выходе ГВСУ «Центр» из состава Вооруженных сил. «Центр» был преобразован в открытое акционерное общество, а Владимир Александрович Стратий стал генеральным директором новообразованной холдинговой компании. Однако реорганизация была лишь первым шагом на сложном пути ОАО ХК ГВСУ «Центр» к успеху в новых сложных обстоятельствах.

Единственным правильным управленческим решением в конце 90-х годов было развитие крупными строительными структурами инвестиционной деятельности



Найти выход из финансового тупика

На момент преобразования в холдинг организация находилась в долговой яме, а заказы позволяли задействовать лишь четверть от производственных мощностей бывшего главка. Сотрудники не получали зарплату зачастую по несколько месяцев подряд. Руководство ОАО ХК ГВСУ «Центр» стремилось не только найти выход из финансового тупика, но и укрепить свои позиции на строительном рынке. Холдинговой компании нужен был существенный приток финансовых ресурсов.



— В условиях кабальных, дорогих банковских кредитов единственным правильным управленческим решением в конце 90-х годов было развитие крупными строительными структурами инвестиционной деятельности за счет собственных ресурсов, в том числе в сфере жилищного строительства, — подчеркивает кандидат экономических наук, генерал-майор в отставке Владимир Стратий.

Первый опыт инвестирования не заставил себя ждать: холдинг вложил собственные трудовые, промышленные и финансовые ресурсы в реализацию инвестиционного коммерческого проекта — строительство жилого микрорайона в Никулино-1 совместно с Департаментом инвестиций Строительного комплекса г. Москвы.

Опыт оказался успешным. Стратий и его финансово-экономические помощники с новым энтузиазмом взялись за развитие инвестиционной и строительной деятельности ОАО ХК ГВСУ «Центр». Было принято решение о резком увеличении темпов развития стабильных инвестиций в строительство. Следующая возможность для реализации крупного проекта открылась далеко за пределами Москвы — в Сочи.

Жилой комплекс «Бригантина»

Сочинское строительное управление было в составе ГВСУ «Центр» еще во времена его пребывания в составе Министерства обороны. Оно выполняло задачи по строительству в военно-санаторном секторе, включая строительство жилья для военнослужащих и объектов военной инфраструктуры.

— Территория для нашей компании была знакомая, — вспоминает Владимир Стратий. — У нас уже были проверенные инженерные кадры на местах и большой опыт строительства в Сочи.

Холдинговая компания заключила договор с администрацией города Сочи на реализацию проекта жилого комплекса «Бригантина», состоящего из трех монолитных 20-этажных домов общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.

Следуя условиям контракта, компания ОАО ХК ГВСУ «Центр» проинвестировала проект в объеме 80%, направляя на выполнение различных задач собственные средства и средства, полученные от продажи жилья. Проект был завершен в точном соответствии с графиком, а строительство осуществлялось высокими темпами.

Три жилых дома, возведенных в рамках проекта, представляют собой уникальное архитектурное решение в виде трех лепестков. Жилой комплекс «Бригантина» стал гармоничной частью красочного Хостинского района города Сочи. Он выгодно расположен неподалеку от Черного моря, знаменитого парка «Дендрарий» и сразу нескольких популярных курортных здравниц. В начале 2000-х годов жилье в этом микрорайоне пользовалось спросом не только у самих сочинцев, но и у граждан из многих других регионов России.

По итогам правительственного конкурса ЖК «Бригантина» был удостоен звания «Лучший реализованный проект 2005 года, построенный московскими инвесторами в других регионах России». Успех и всеобщее признание проекта повысили авторитет ОАО ХК ГВСУ «Центр» на строительном рынке и позволили компании в дальнейшем получать масштабные заказы, включая стройки и реставрации большой культурно-исторической значимости.