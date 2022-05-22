Почему назначение Слуцкого было ошибкой

Фото: ФК «Рубин»

Самым провальным вышел нынешний сезон для «Рубина» — главного спортивного бренда Казани и Татарстана за рубежом. Однако начало катастрофы датировалось много раньше, чем пресловутое поражение от «Ракува» или отъезд легионеров. Приглашение Леонида Слуцкого в казанский клуб изначально не выглядело хорошей идеей, учитывая традиции казанского клуба, которые сильно расходились с манерой держаться на публике Слуцкого. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему Слуцкий — не тренер для таких клубов, как «Рубин».

«Набор игроков», «профнепригодные» судьи и покинувшие команду легионеры… Слуцкий обвинял всех, кроме себя

Из «Рубина» пока еще не последовало никаких заявлений касательно будущего главного тренера Леонида Слуцкого, а также его бессменного спутника Олега Яровинского, но уже сейчас нужно понимать, что антирекорды, которые они оставят после себя (неважно, в какой момент они уйдут), — это навсегда, и от них «Рубину» уже не избавиться. За весь второй круг чемпионата «Рубин» набрал 7 очков — меньше всех в лиге. За весь чемпионат команда Леонида Слуцкого проиграла 17(!) раз. Рекорды, которым «позавидовал» бы и Ринат Билялетдинов.

Если убрать сухие цифры и статистику, то мы получим такой итог: «Рубин» в нынешнем сезоне снял клип перед стартом сезона «Рубин Казань — СуперГуд» и новогодний клип со Слуцким в главной роли. На фоне этих успехов болельщики наблюдали и другие выступления Леонида Слуцкого с экранов. После каждого третьего матча он выступал с публичной критикой судейства, отмечал чужую профнепригодность (судья Сергей Иванов в итоге назначил в пользу «Рубина» два неоднозначных пенальти в игре с «Уфой»), а весной к этим спичам добавилась рубрика под названием «Нас покинули все легионеры, у меня нет команды, а есть набор игроков».

Говорить о том, как влияют такие выступления на мотивацию оставшихся футболистов, смысла нет — это как пилить опилки. Вряд ли после подобных пресс-конференций кто-то из оставшихся игроков проникся к Слуцкому как к тренеру, за которого готов «биться до конца» и вообще хочет продолжать играть под его руководством.

Леонид Слуцкий — полный антипод Курбана Бердыева. Видимо, в руководстве «Рубина» в свое время, как после неудавшихся отношений, искали противоположность и нашли развеселого, открытого и публичного Слуцкого, который «сделал бы из клуба бренд». Специалист, который ставит во главу угла своей работы не тактические наработки, а атмосферу внутри коллектива, и продвигает так называемый «тимбилдинг» как основной инструмент, слишком увлекся им. Если в первый сезон болельщикам нравился развлекательный контент с дурачащимися футболистами на сборах, то вскоре появился запрос на результат на поле. А вот тут уже все было сложнее.

Увлекшись панибратскими отношениями с футболистами, специалист быстро пересек ту черту, за которую игроку и тренеру заступать не стоит. Элементарная субординация и авторитет — вот что в первую очередь отличало Курбана Бердыева от нынешнего наставника. Футболисты видят, как их тренер дурачится в социальных сетях, шутит над собой и футболистами в YouTube-передачах, а во время игр не может держать себя в руках, качается, бегает по бровке и срывается на судей. В итоге все закончилось тем, что специалист просто сбежал с итоговой пресс-конференции после матча с «Уфой», чтобы не отвечать на вопросы журналистов.

Вряд ли это тот набор качеств, который нужен игрокам, чтобы верить в тренера и понимать — этот человек знает о футболе больше них, в нем есть качества, которых нет у игроков. Никакой сакральности, статности, уверенности. Только шутки и обращения к игрокам сокращениями их фамилий.

Но, пожалуй, больше всего авторитет Слуцкого подкашивали именно его выступления на пресс-конференциях. Ни разу за весь сезон специалист не объяснил неудачи своими просчетами или недоработками. Судьи, плохое поле домашней арены, уехавшие футболисты… Виноваты все, но никогда не сам главный тренер.

«Не стану говорить, что Слуцкий плохой тренер. Но Казань — это особый и очень спортивный город, в котором люди привыкли к успеху. Слуцкий не смог этого понять. Он не понял, в каком городе и в какой республике работает. Не смог объединить команду. Все, что он нам показал, — что может петь песни, танцевать и вести соцсети. Но это не стиль «Рубина», — считает бывший полузащитник «Рубина», ставший двукратным чемпионом в его составе Гекдениз Карадениз.

Слуцкий — лишь наемник. Больше вопросов к менеджменту клуба

При всем при этом спускать всех собак на Слуцкого тоже не стоит. Каким бы ни был уровень его компетенции, это всего лишь наемный работник, которому предложили хороший и длинный контракт. Кто же откажется от такого предложения, тем более когда в Европе особо-то не заладилось? Другой вопрос, почему не ушел сам, когда дело не пошло, а масштабы катастрофы разрастались?

Большие вопросы сегодня к генеральному директору «Рубина» Рустему Сайманову. Функционер сначала решил, что приглашение медийного имени, «тренера-бомбы» в «Рубин» — хорошая идея. Предложил последнему пятилетний контракт, что в футболе в принципе большая редкость. А под конец нынешнего сезона на фоне ухудшающихся результатов в «Рубине» зачем-то решили провести церемонию подписания «бессрочного контракта» с Леонидом Слуцким.

Понять ставку на специалиста, который когда-то брал несколько чемпионских кубков с ЦСКА, а позже тренировал и сборную России (другой вопрос, с каким успехом), в принципе, можно. Рустем Сайманов решил сделать «Рубин» максимально открытым и медийным, что по идее должно было бы привлечь новых болельщиков. Леонид Слуцкий по этому плану выступал неким фронтменом у этого веселого ансамбля.

Фото: ФК «Рубин»

Но попытки «по дружбе» уговаривать Слуцкого остаться, чтобы «довести дело до конца», когда команда откровенно посыпалась и летела в пропасть (ФНЛ), в итоге привели к тому, что мы имеем — понижение «Рубина» в классе впервые за почти 20 лет. Стоило ли ради этого расставаться с Бердыевым, который умудрялся держать команду на плаву даже со вчерашними резервистами, а потом брать именитого специалиста и подбирать под него дорогостоящий состав?

Ответы на вопросы, кажется, лежат на поверхности. В последние сезоны Рустем Сайманов в «Рубине» был предоставлен самому себе. Так что пока Сайманов заигрался в дружбу со Слуцким и по этой самой дружбе доверял специалисту до последнего, команда переставала быть конкурентоспособной. Остановить и узнать, в чем проблема, спросить за результат, призвать к отставке тренера, у которого не получается, было просто некому. Косвенно такой расклад подтверждает и Гекдениз Карадениз.

«Первый, кто в этом виновен — Рустем Сайманов, потому что в последнее время «Рубин» оказался только в его руках. Второй виновник — это Слуцкий, потому что он главный тренер. Также в тренерском штабе Слуцкого есть Сергей Козко и Олег Кузьмин. Они тоже виновны. Не смогли донести до игроков — что такое «Рубин» и какой у этой команды должен быть характер, — цитирует Карадениза «Матч ТВ». — По тому, как в последние месяцы играл «Рубин», уже было ясно, что команда катится в пропасть. На это должны были обратить внимание и политические силы региона, как-то вмешаться. Это надо было остановить! Надо было убирать тренера раньше — но все молчали. Мне жалко, что болельщики «Рубина» тоже промолчали. Да и я сам — болельщик клуба, с себя ответственности не снимаю», — заявил Карадениз.

«Рубин» еще может остаться, но это должен быть уже совсем другой «Рубин»

Некоторая надежда на сохранение прописки «Рубина» в российской Премьер-лиге еще остается. Окончательное решение — быть или не быть мораторию на вылет команд из РПО и расширению лиги до 18 клубов — будет вынесено в конце мая. 24-го числа состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, а 30-го — общее собрание клубов РПЛ. Эта неделя станет судьбоносной для «Рубина», но точно не для Слуцкого — его попытки стать большим тренером закончились вместе с его вылетом из РПЛ. Ни о каких вопросах о сохранении тренера, чтобы тот возвращал команду из ФНЛ в РПЛ не может быть и речи, если в «Рубине» не хотят остаться в ФНЛ надолго. Команде и клубу в целом нужна перезагрузка с кадровыми перестановками.

А между тем из РФС и РПЛ приходит противоречивая информация. По информации «СЭ», игроков «Рубина» попросили не уезжать из Казани до решения РФС. После поражения от «Уфы» футболистам сообщили, что нужно оставаться в городе и быть наготове. Указывается, что официально вылет Казани и Тулы со стороны РФС пока не подтвержден.

В то же время исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан в беседе с тем же «СЭ» не исключил, что все еще может решиться в пользу «Рубина».

«Все вопросы уже были заданы. Возможное расширение из-за вылета «Рубина»? Этот вопрос решается, но я не понимаю, на какой стадии. Как-то должен решиться», — сказал Чебан «СЭ».

С другой стороны, лига уже назначила пары для стыковых матчей и даже огласила даты этих игр. Если матчи состоятся, это юридически закрепит нынешний формат проведения чемпионата, а назад фарш прокрутить уже не выйдет.

Эрик Добролюбов