На KazanSammit обсудили перспективы развития отношений с исламскими странами в условиях санкций

Фото: пресс-служба ДУМ РФ

К концу 2022 года размер прямых инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию достигнет 1 млрд долларов. Такие цифры были озвучены в рамках сессии «Россия — Восток. Взаимное партнерство», которая прошла на площадке KazanSammit, заместителем министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой Аль Салехом.

Он отметил, что за последние годы объем товарооборота между ОАЭ и Россией увеличился на 85%. «В 2021 году мы достигли наибольшего объема — товарооборот между РФ и ОАЭ составил 3,5 млрд долларов, из них 9 млн долларов приходится на Татарстан», — подчеркнул Аль Салех.

Сегодня эти страны сотрудничают в сфере сельского хозяйства, телекоммуникаций, авиационной промышленности, машиностроения, медицины и фармацевтики.

«Мы считаем, что Эмираты — это главный экономический партнер России. Цель нашего визита — доказать всему миру, что путь к диалогу интересен всем странам. Мы сумели выстроить отношения с Россией за 10 лет. Наш пример мог бы быть полезным и для других стран», — резюмировал Аль Салех.

В этот же день с Абдуллой Аль Салехом встретился президент Татарстана Рустам Минниханов. На встрече Минниханов отметил, что Объединенные Арабские Эмираты — один из самых надежных партнеров Татарстана, и выразил уверенность в том, что деловые и дружественные отношения будут только крепнуть.

Особую роль Татарстана и Башкортостана в налаживании контактов с исламским миром подчеркнул и сенатор от Башкортостана, бывший мэр Уфы Ирек Ялалов.

Он сказал, что видит в этих двух республиках большой потенциал по сотрудничеству с арабским миром, особенно в условиях санкций.

О том, что взаимовыгодное партнерство между Россией и мусульманскими странами сегодня актуально как никогда, отметил и первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов. «В сегодняшних реалиях мы видим, что именно Восток нас понимает, мы видим поддержку с их стороны в тех условиях, в которых находится Российская Федерация», — сказал он.

По словам заммуфтия, направления, которые могут развивать Россия и исламский мир, это халяль-индустрия и исламский банкинг, о развитии которого в России говорят уже более 10 лет. «То, что мы отмечаем 1100-летие приятия ислама на государственном уровне, говорит о том, что у нас очень богатая исламская история. И наша страна не только христианская, но и мусульманская. Сегодня мусульманское сообщество в нашей стране составляет более 25 млн человек, это 18—19% от общей численности населения РФ. И наши мусульмане ведут активную политическую, экономическую и общественную деятельность. Сегодня те мосты, которые мы пытаемся налаживать на протяжении последних 30 лет, дают свои плоды», — подчеркнул он.

Увеличился в условиях санкций и объем товарооборота между Ираном и Россией. Об этом рассказал посол Ирана в РФ Казем Джалили. Так, по словам посла, в 2021 году объем товарооборота между двумя странами составил 5 млрд долларов против 2,6 млрд в 2019 году. Казем Джалили подчеркнул, что Иран и Россию объединяют санкции, наложенные Западом, и на этом фоне объем товарооборота между этими странами значительно возрастет.

Посол Ирана также пообещал поделиться опытом выживания в условиях санкций, в состоянии которых Иран находится уже на протяжении 40 лет.

Он также призвал руководство других исламских стран активнее налаживать связи с Россией, дабы избежать «надвигающейся продовольственной проблемы». «Россия, являясь крупным производителем зерна, сможет оказать помощь исламскому миру», — резюмировал он.

Сессия «Общественный диалог: Россия — Восток. Взаимовыгодное партнерство» ежегодно проводится Духовным управлением мусульман РФ. Участники сессии обсудили вопросы расширения сотрудничества, внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности России на Ближнем Востоке.