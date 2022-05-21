Минниханов: «Сегодня мы последовательно укрепляем традиционную духовность»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. Он пожелал счастья, мира, добра и благополучия.

— Прошло уже одиннадцать столетий с того поистине судьбоносного дня, когда в 922 году на овеянной древними легендами земле Болгара наши предки, возглавляемые ильтебером Алмушем, при участии высоких гостей — посольства багдадского халифа аль-Муктадира, добровольно приняли ислам в качестве государственной религии, — сообщил Минниханов.

По его словам, это важное событие стало определяющим фактором дальнейшего развития обширного Волго-Уральского региона, что значительно повиляло на формирование многонациональной российской цивилизации, вобравшей в себя традиции Запада и Востока.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Сегодня мы последовательно укрепляем традиционную духовность, восстанавливаем историческую справедливость, претворяем в жизнь принципы мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий, идеалы созидания, взаимопомощи и милосердия, — рассказал президент Татарстана.

Как напомнил Минниханов, при поддержке президента России Владимира Путина и религиозных организаций мусульман этот праздник отмечается на федеральном уровне. К юбилею приурочено множество мероприятий, одним из которых является XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

— Все это является ярким свидетельством религиозно-духовного возрождения, укрепления культурно-исторической преемственности поколений, дальнейшего развития плодотворного государственно-религиозного взаимодействия, межнационального и межрелигиозного сотрудничества, — говорится в поздравлении президента Татарстана.

XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» открылся в Казани в четверг, 19 мая. Ключевой темой стала экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль. Подробности — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова