Минниханов заявил, что 1100-летие принятие ислама Булгарией — знаковое событие для мусульман России и мира

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что 1100-летие — это знаковое событие как для республики, так и для мусульман России и всего мира. Об этом он заявил в ходе выступления на мероприятии «Изге Болгар жыены».

Отдельно глава республики выделил верховного муфтия России Талгата Таджуддина, который одним из первых начал развивать идею ежегодных сходов мусульман на земле Болгара. Также Минниханов поблагодарил Минтимера Шаймиева и фонд «Возрождение» за огромную работу по восстановлению исламских святынь.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев подчеркнул, что Болгар является местом добровольного принятия ислама на самых северных территориях — это признали эксперты.

Гости праздника посетили площадку, где прошли финальные поединки Кубка мира по поясной борьбе корэш 2022. Всего в турнире приняли участие 160 борцов из 26 стран, сообщает пресс-служба президента РТ.



По предварительным данным, территорию Болгарского музея-заповедника, где проходит празднование, сегодня посетили уже более 20 тыс. человек. На мероприятия выступают чтецы Корана, интерактивные площадки, работают город мастеров, точки с халяльной продукцией.



Татьяна Леухина