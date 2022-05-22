День в истории: «Сююмбике» в казанском метро, Третьяковская галерея и создатель Шерлока

Чем примечательна дата 22 мая?

Фото: казметрострой.рф

Сегодня, 22 мая, Международный день биологического разнообразия и Всероссийский день бассейной индустрии. В разные годы и столетия в этот день в Москве основали Третьяковскую галерею и Новодевичий монастырь, в Англии изобрели тюбик для зубной пасты, в Бельгии создали Международную федерацию кинологов, в СССР учредили золотую медаль «Серп и Молот», компания Microsoft начала продавать Windows 3.0. Родились: немецкий композитор Рихард Вагнер, английский писатель Артур Конан Дойл, советский композитор Никита Богословский, французский певец Шарль Азнавур. Скончались французский писатель Виктор Гюго, советский химик Алексей Баландин, российский театральный режиссер Зиновий Корогодский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



История Болгара, слияние в КГАУ и стройка метро в Казани



Сотни тысяч мусульман в эти дни посещают Болгар — древний город, столицу Волжской Булгарии, где предки татар — булгары, в 922 году приняли ислам в качестве государственной религии. Днем ранее в Болгаре в рамках празднования 1100-летия этого события прошел особенный праздник «Изге Болгар жыены». А сегодня в истории города еще одна дата, но уже о трагических событиях XIV века. 22 мая 1361 года золотоордынский хан Пулат-Тимур (по русским летописям Тимур-Кутлуй) разрушил Болгар. На тот момент в столице государства было более десяти тысяч домов.



Фото: kazgau.ru

22 мая 1922 года по распоряжению Главпрофобра РСФСР произошло слияние лесного факультета Казанского университета и сельскохозяйственного факультета политехнического института в самостоятельный Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства. История вуза берет свое начало тремя годами ранее, поэтому в 2019 году Казанский государственный аграрный университет справил свое столетие. Сейчас КГАУ представляет собой крупный учебно-научный центр. В его составе — Институт экономики, Институт механизации и технического сервиса и два факультета: агрономический и лесного хозяйства и экологии. Здесь учатся свыше 5 тысяч студентов, вуз подготовил более 36 тысяч специалистов для сельского и лесного хозяйства: агрономов, инженеров-механиков, экономистов, бухгалтеров, инженеров лесного дела.

22 мая 2000 года на строительстве казанского метро запустили тоннелепроходческий комплекс «Сююмбике». Его приобрели для «Казметростроя» за $13 млн у канадской фирмы Lovat. Комплекс «Сююмбике» скоростной и автоматизированный, был разработан по новым технологиям и полностью соответствует всем стандартам. После успешной эксплуатации машины казанские метростроители отметили дату «1000 дней с момента начала строительства» началом нового этапа проходки тоннелей первой линии. Горожанам пообещали превратить их мечту о подземном транспорте в реальность, что выразилось в лозунге «Даешь метро к 1000-летию города Казани!».

И. Репин. Портрет П.М. Третьякова. 1901. Фото: gallerix.ru

Основание Третьяковки и медаль «Серп и Молот»

22 мая 1856 года российский предприниматель Павел Третьяков купил первую картину для своей коллекции. Меценат приобрел картины художников Шильдера «Искушение» и Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Этот день вошел в историю как дата основания Третьяковской галереи в Москве. В настоящее время коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 100 тысяч произведений искусства. Указом президента страны в 1995 году галерея отнесена к числу наиболее ценных объектов российской культуры.

22 мая 1936 года стартовал первый чемпионат СССР по футболу. Открывать сезон доверили ленинградскому «Динамо» и московскому «Локомотиву». Играли команды на стадионе «Динамо», где было всего две трибуны. В итоге на матче собралось около 12 тысяч зрителей — это в два-три раза больше, чем могли вместить трибуны. Победителем однокругового турнира семи команд стало московское «Динамо».



Фото: rus.team

22 мая 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена золотая медаль «Серп и Молот». Звание Героя Социалистического Труда присваивалось людям, которые проявили трудовой героизм или особо выдающейся новаторской деятельностью внесли значительный вклад в повышение эффективности общественного производства, содействовали подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР. За всю историю Союза звание Героя Соцтруда и медаль «Серп и Молот» получили более 20 тысяч человек. Свыше 200 человек были награждены медалью дважды, а 16 человек — трижды.

Тюбик для зубной пасты и Windows 3.0

22 мая 1859 года родился английский писатель Артур Конан Дойл. Автор писал не только детективные, но и фантастические, юмористические и приключенческие произведения. Однако наибольшую известность и всемирную любовь ему принесло создание образа Шерлока Холмса. Интересный факт: по профессии писатель был офтальмологом. Дойл много путешествовал, плавал судовым врачом в Арктику на китобойном судне, в Южную и Западную Африку, служил полевым хирургом во время англо-бурской войны.

Сэр Артур Конан Дойл. 1922 год. Фото: flickr.com / Boston Public Library

22 мая 1892 года английский дантист Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты. Он узнал об одном художнике, который хранил краски в оловянных трубочках. Вашингтон решил модернизировать трубочки и превратил их в тюбики для зубной пасты. Однако дантист не запатентовал свое изобретение, поэтому аптекарь Колгейт быстро научился упаковывать в подобные тубы не только зубную пасту, но и разные кремы. Впоследствии Колгейт стал стал обладателем прав на это изобретение.



22 мая 1990 года Microsoft начала продажу первой операционной системы Windows 3.0. Технологический прорыв заключался в том, что компания тогда впервые преодолела порог памяти в 640 Кб. В Windows 3.0 компания Microsoft включила ряд простых приложений. Например, блокнот, текстовый редактор Write и калькулятор. Также в Windows 3.0 появилась игра «Солитер». За две недели было продано более 100 000 копий, а в дальнейшем число проданных экземпляров превысило 10 миллионов.

