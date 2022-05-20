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$100 миллиардов за российский газ от Европы, ВОЗ пугает оспой обезьян и еще 10 карточек дня

15:00, 20.05.2022 1
$100 миллиардов за российский газ от Европы, ВОЗ пугает оспой обезьян и еще 10 карточек дня

Сегодня американский сенатор заявил, что США придется занимать деньги у Китая, чтобы помочь Украине, экономист спрогнозировал доллар по 80 рублей после снятия валютных ограничений, страны G7 начали обсуждать создание картеля покупателей на российскую нефть, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о нарастающих военных угрозах у западных границ страны, а ВОЗ экстренно созывает экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».

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Интернет-газета «Реальное время»
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:55
    воз слушать не следует.
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