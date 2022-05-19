Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022»

С 19 по 21 мая 2022 года в Казани состоится тринадцатый международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Тема саммита 2022: «Экономика совместного потребления и всеобщее благо Халяль». Основная цель мероприятия — укрепление экономических, социальных, культурных, научно-технических связей между Россией и странами исламского мира. В рамках саммита пройдёт форум «World Halal Day» (Всемирный день Халяль), будет работать выставка продукции Халяль «Russia Halal Expo».

Главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества ежегодно собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний.

Мероприятие зарекомендовало себя в качестве ведущей платформы для обсуждения вопросов сотрудничества, реализации совместных проектов, презентации инвестиционного потенциала и укреплению деловых связей российских компаний с иностранными партнерами.

Ключевыми темами деловой программы Саммита традиционно станут исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.

В 2021 году в Международном экономическом саммите приняло участие более 4700 представителей из 64 стран и 41 региона России. Участники форума смогли пообщаться с гостями и местными представителями власти, бизнеса и общественных организаций, приобрести или реализовать халяль продукцию.

Саммит 2022 снова предоставит возможность обсуждения актуальных вопросов с гостями из стран ОИС и местными экспертами, продвинуть свою продукцию на новые рынки сбыта через выставку. Следите за повесткой и предложениями по участию на сайте саммита.