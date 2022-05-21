«Новый 1992-й»: борьба с «медвежатниками», катастрофа в медицине и выживание культуры

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 27-я

В начале 1990-х война с квартирными кражами разворачивалась прямо на улицах Казани. Ситуация была настолько сложной, что патрулировать улицы отправляли даже офицеров. Между тем страна пыталась перейти на рыночную экономику, и в разных сферах процесс шел довольно болезненно. В здравоохранении было решено перевести главных врачей на трудовые договоры. На деле — мало что менялось, а вот документально был сделан шаг к рынку и реформам. Газета «Реальное время» продолжает вспоминать, как республика менялась 30 лет назад, когда театр отвечал премьерами на существовавшую систему финансирования, а построившие ключевые объекты республики строительные тресты впоследствии приказали долго жить.





Профессия — строитель

Успехи строительной отрасли в Казани были в центре внимания и в 1990-е. В заметке ниже поздравляют с 70-летним юбилеем строительно-монтажный трест №2 ТСО «Татстрой». История предприятия уходит в начало 20-х годов прошлого века. Строители работали более чем в 120 населенных пунктах, возводили жилые дома, объекты здравоохранения, школы, детсады, учебные корпуса вузов и производственные цеха. В настоящее время некогда могучее предприятие уже не работает. В 2013 году строительное объединение ОАО «Татстрой», наследник того самого треста, обанкротилось и было разделено на несколько более мелких предприятий.

В эти дни строительно-монтажный трест №2 ТСО «Татстрой» отмечает свое 70-летие. Начало ему положило создание в 1921 году государственной универсальной строительной конторы. Прошедшие десятилетия отмечены самоотверженным созидательным трудом коллектива, большой работой по техническому и социальному развитию.



Коллективами треста возведены сотни жилых домов, десятки объектов народного образования, здравоохранения, науки, культуры, корпуса многих заводских и фабричных производств в Казани и Поволжье. Добрый след оставили строители в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Сарапуле, в Вятских Полянах, а также в Нижневартовске, Астрахани и других городах страны*.

Фото: vk.com/kazanhistory

Офицерская атака

Квартирных краж в 1991 году в Казани было так много, что правоохранительным органам пришлось менять тактику, чтобы поймать воров. Из числа сотрудников райотделов милиции формировались оперативно-войсковые группы, которые брали под контроль наиболее криминальные районы. Оперативники следили за передвижением подозрительных групп по городу практически до дверей жилищ, в которые те пытались вломиться. На патруль улиц выходили и квалифицированные офицеры. Использование метода «офицерских атак» позволило вдвое сократить число квартирных краж. Обстановка становилась спокойнее. Большое число патрульных в форме на улицах останавливало тех, кто задумал кражу. Тем не менее, несмотря на эффективность метода, автор материала отметил, что он будет действенным лишь в течение короткого промежутка времени — все-таки патрулирование улиц — не профильная задача офицеров. Таким образом, ослабевала работа по другим направлениям.

Они все предусмотрели, на «дело» шли с объемистыми сумками и полными набором инструментов: тремя «фомками», отвертками, перочинными ножами, специальным проволочным крючком. За плечами у группы было уже более 10 успешных визитов в чужие в чужие квартиры и сегодняшний обещал богатую добычу. Вся операция была тщательно продумана и, казалось, в ней нет ни одного слабого звена. Охотникам за чужим имуществом не приходило в голову, что таким звеном является сама активная деятельность этой и других групп, и что она вызвала появление на улицах людей с прямо противоположной задачей.



Резкое увеличение числа квартирных краж в последнее время буквально захлестнуло специальные милицейские службы растущим объемом работы, с которым они явно не справлялись. Для помощи им были сформированы оперативно-поисковые группы из числа сотрудников аппарата райотделов милиции, Управления внутренних дел Казани, МВД ТССР, которые взяли под контроль наиболее криминогенные участки. Одной из этих групп и были замечены трое парней с сумками, в поведении которых опытный глаз профессионала сразу усмотрел настораживающие приметы.



Подъезд, куда они вошли, был тотчас блокирован, вызвали патрульный автомобиль. Преступники едва успели подойти к одной из дверей, как были взяты с поличным. Во время допроса удалось установить их причастность к другим кражам. Всего с помощью оперативно-поисковых групп уже задержано восемь подобных компаний. В большинстве своем их составляют граждане ранее судимые и нигде не работающие. Профессией стал такой вот промысел. Как выяснилось, почти за каждой преступной группой — солидный «послужной список», и в результате массовых розыскных мероприятий ежедневное число краж сократилось почти вдвое. А. МАЛЬЦЕВ*

Шаг к рынку делает официальная медицина

В начале октября 1991 года Минздрав ТССР пошел на эксперимент и заключил первые трудовые контракты с двенадцатью главными врачами лечебных учреждений республики. По задумке контрактная система, связывая результат деятельности и размер заработка, должна была изменить отношение человека к своим должностным обязанностям. Контракт плохого работника расторгнуть легче, чем уволить сидящего на твердом окладе, рассуждает автор заметки. Перевод главных врачей на новую систему был скорее декоративным шагом, нежели практическим. В реальности для них мало что менялось. Впрочем, на реформу здравоохранения делали большие ставки и рассчитывали, что даже такие, казалось бы, незначительные шаги, станут ее фундаментом в будущем.

В начале октября Минздрав ТССР заключил первые трудовые контракты с 12 главными врачами лечебных учреждений республики.



Со всей очевидностью время доказало: ни какие-либо «вливания» в медицину, ни повышение тарифных ставок служащих клиник и больниц, отношения врачей и медицинских сестер к нам, их пациентам, абсолютно не поменяют. Население, выражаясь словами известного сатирика, в основном по-прежнему лечится само, а роль докторов ограничивается, как правило, выдачей больничных листов. И до тех пор, пока хороший и плохой врач будут получать одинаковую заработную плату, рассчитывать на какие-то изменения в этом плане совершенно излишне. Контрактная система давным-давно используется в цивилизованном мире, коренным образом меняет отношение человека к своим должностным обязанностям, потому что напрямую связывает между собой результаты деятельности и размер заработка. Причем руководителю предприятия расторгнуть трудовое соглашение в случае невыполнения сотрудником его условий будет гораздо легче, чем уволить с работы бездельника, «сидящего» на твердом окладе. Но, я подчеркну, это свойство контракта таит опасность лишь для тех, кто привык за долгие годы не работать, а лишь отбывать на службе положенные часы. Е. МАНОХА*

Использована иллюстрация из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»

Ситуация близка к катастрофе

Но пока фундамент советской медицины 90-х трещал по швам. После перехода на самофинансирование многие советские больницы и поликлиники, особенно в сельских районах СССР, стали испытывать острую нехватку средств. В начале девяностых тревогу забили во Всемирной организации здравоохранения.

Рука рынка ударила по советской медицине настолько сильно, что по всей стране стала ощущаться нехватка лекарств и врачей, а некоторые платные услуги так поднялись в стоимости, что воспользоваться ими многие пациенты просто не могли.

Нехватка валюты привела к тому, что Советский Союз не мог покупать готовые лекарства у стран Запада. Генеральный директор ВОЗ Хироси Накадзима призвал западные страны помочь советской медицине, чтобы избежать массовых вспышек эпидемий.

ТОКИО. (Корр. ТАСС Владимир Солнцев). Ситуация в Советском Союзе в области медицинского обслуживания населения близка к катастрофе. Об этом заявил в интервью агентству Киодо Цусин генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хироси Накадзима. Он обратил внимание на особенно тяжелую ситуацию в сельских районах и призвал Запад оказать СССР экстренную продовольственную и медицинскую помощь.



Многие советские больницы и поликлиники после перевода их на систему самофинансирования, указал Накадзима, испытывают острую нехватку средств. Критическая ситуация сложилась в провинции, где не хватает как самих больниц, так и врачей и лекарств. Подорожание медицинских услуг в платных клиниках привело к тому, что некоторые из них стали недоступны для многих пациентов.



Советский Союз, сказал генеральный директор ВОЗ, имел обыкновение покупать по низким ценам в странах Восточной Европы сырье, из которого изготавливались лекарства и распределялись по республикам. Однако из-за изменений в восточноевропейских странах это сырье перестало поступать. По словам Накадзимы, не слишком хорошо обстоят дела и с переданным в ведение республик импортом готовых лекарств из стран Запада, что вызвано нехваткой твердой валюты. Экстренная западная помощь, считает он, позволила бы предотвратить распространение в СССР эпидемических заболеваний предстоящей зимой*.

Использована иллюстрация из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»

ТЮЗ обещает заварить чай покрепче

Переход на рыночные рельсы был актуален не только для здравоохранения. В искусстве эта тема обсуждалась не менее активно. С 1987 по 1995 год — главным режиссером Казанского ТЮЗа был Борис Цейтлин, это время называли «золотым» в истории театра. Выход премьеры «Доброго человека из Сезуана» многим кажется не случайным. Пьеса Бертольда Брехта затрагивает, в том числе, и денежные вопросы. Отвечая на вопрос журналиста, Цейтлин отметил, что нынешняя модель финансирования, когда театр частично зарабатывает сам, а частично ему платит государство, не совсем эффективна. Ведь чем больше театр заработает, тем меньше получит из бюджета. Таким образом, никакого стимула приносить больше денег у культурного учреждения просто не было. В 2022 году Казанскому театру юного зрителя исполняется 90 лет со дня основания.

Сразу три премьеры покажет в октябре Казанский ТЮЗ имени Ленинского комсомола. Одна из них — «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта.



Мы очень давно не видели Брехта на городских театральных афишах. И меньше всего ожидали встречи с ним как раз сегодня, когда театр явно устал от политики, когда он пытается уйти от прямой злободневности, открытой социальности, агитаторского напора — то есть именно от того, с чем прочно связано привычное представление о брехтовской драматургии. Но у главного режиссера казанского Ленкома Бориса Цейтлина на этот счет другое мнение.



— У меня Брехт никогда не ассоциировался только с политическим театром, — говорит он. Это же прежде всего крупнейший художник. Я видел в конце пятидесятых его «Берлинер Ансамбль», еще с Еленой Вайгель, с Бушем, и поразился насколько это сильный, живой, лирический театр так не совпадающий с ходульным представлением о Брехте, распространенным у нас в стране.



Почему мы выбрали именно эту пьесу? У нас в процессе работы сложилась такая формула: пьеса, написанная немцем про условный Китай и сыгранная русскими актерами. На этом перекрестке можно найти много интересного.



Кстати, мы почти отказались от зонгов. Именно с ними связана известная назидательность, плакатность брехтовских пьес — то, что сегодня, согласен, неуместно. Но уберите зонги — и все становится объемнее, глубже раскрывается философичность, всегда свойственная Брехту. «Как быть доброй, когда все так дорого?» — спрашивает героиня пьесы. Разве мы не задаемся тем же вопросом? А. МИЛЛЕР**.

Фото: dom-art.gallery

Художник был хороший человек

Другая новость из мира искусства посвящена представителю казанской художественной школы Борису Майорову. Запланированная к шестидесятилетию художника выставка открылась, как посмертная. Живописца не стало 27 июня 1991 года. Сегодня работы художника хранятся в Государственном музее изобразительных искусств РТ, Картинной галерее города Альметьевска.



Выставка Бориса Майорова, открывшаяся на днях в выставочном зале Союза художников, готовилась как юбилейная, посвященная 60-летию художника. А оказалась посмертной. Немного не дожил Борис Иванович до своего юбилея. И теперь встреча с его работами — как бы прощание казанцев с известным мастером.



На выставке 200 живописных полотен — портреты, пейзажи, натюрморты. И каждое — плод серьезной, добросовестной работы. Здесь нет вещей случайных, конъюнктурных, сделанных наспех, «по случаю». Человек чуткий, внимательный, добрый — таким предстает художник в своих картинах. Его портреты трогательные, пейзажи лиричные. Красивы по колориту натюрморты. Глядя на эти работы, понимаешь, что не случайно Майорова так любили, ценили и уважали коллеги и ученики. Он сам имел прекрасную профессиональную подготовку (окончил, кроме Казанского училища, Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Ленинграде) и в своей педагогической практике осуществлял живую связь с традициями казанской школы, восходящими к Фешину. Немало его учеников по Казанскому художественному училищу стали известными художниками и сегодня с благодарностью вспоминают своего учителя. М. ИЛЬИНА.**

* — «Советская Татария» 16 октября 1991 года

** — «Советская Татария» 17 октября 1991 года



Эмиль Зиянгиров, Ангелина Панченко