Пианистка Екатерина Мечетина — о Рахманинове, красоте и спасении музыкальных школ России

Букет фестиваля «Белая сирень» составили пять концертов, десять громких имен и один симфонический оркестр

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСТ РТ

В Казани в Большом концертном зале открылся XI Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». В этом году он включает пять концертов, а значит, пять знаковых дирижеров и столько же российских пианистов выйдут на казанскую сцену, чтобы исполнить произведения Рахманинова, а также Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского и Родиона Щедрина. Подробности — в материале «Реального времени».

Стальные пальцы и золотое сердце

На открытии фестиваля прозвучали Концерт №3 для фортепиано с оркестром и Симфония №2 Сергея Рахманинова в исполнении Екатерины Мечетиной. За дирижерским пультом был Арсентий Ткаченко. Приезд заслуженной артистки России, педагога московской Госфилармонии можно считать знаковым — она стала истинным украшением в букете «Белой сирени», несмотря на то, что 25 мая свое мастерство покажут Денис Мацуев и художественный руководитель фестиваля, главный дирижер ГАСО РТ Александр Сладковский. Именно по их инициативе в 2011 была основана «Белая сирень».

По словам Екатерины Мечетиной, Сергей Рахманинов — знаковая личность в ее судьбе. В 2005 году она даже выпустила альбом с записью произведений композитора на бельгийском лейбле Fuga Libera.

— Мое внутреннее отношение к Рахманинову очень трепетное. Я прочитала несколько книг о нем и была совершенно очарована его личностью. Рахманинов был внутренне чистым человеком, с очень сильным стержнем. Очень любил Россию и родную Ивановку, где написал более 80 процентов своих сочинений. Мне очень симпатизирует и то, что Рахманинов очень увлекался вождением автомобиля, занимался лично сельхозработами в своей усадьбе — как бы сейчас сказали, был истинным фермером. Уже будучи в эмиграции, он выделил все гонорары со своих концертов — а они были достаточно крупными — на нужды Советской армии во время Великой Отечественной войны. Сохранилась его сопровождающая записка: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу». На свои средства купил танк, который так и назвали «Сергей Рахманинов».

По словам Екатерины Мечетиной, Сергей Рахманинов — знаковая личность в ее судьбе

Выехав за рубеж, композитор стал пианистом номер один во всем мире, в турне отправлялся в собственном вагоне. Отдав все силы концертной деятельности, он практически перестал писать музыку. «Уехав из России, я потерял желание сочинять», — говорил он, и я считаю, что это близко к истине. Он очень страдал из-за того, что происходит со страной, американское гражданство принял только за две недели до своего ухода, чтобы у близких не было сложностей с погребением. Так что в любом проявлении личности Рахманинова я нахожу что-то необыкновенное. Пианист Иосиф Гофман о нем писал: «Рахманинов был создан из стали и золота: сталь в его руках, золото — в сердце», — отметила Мечетина.

Как завоевать сердце публики

Интересно, что после выхода сериала «Красная королева» Екатерину Мечетину не перестают сравнивать с моделью номер один советских времен Региной Збарской. Внешне они очень схожи, однако, как считает сама пианистка, внешняя красота никак не влияет на успешность работы:

— Это вообще посторонний фактор. Как артисту, человеку, выходящему на сцену — да, красота помогает, легче завоевать доверие публики. Но это на первый раз. Все очень относительно, деликатная тема. С другой стороны, в залах, где играют классическую музыку, зрительниц больше, поэтому у мужчин-исполнителей шансов добиться успеха внешностью значительно больше. Лично я стараюсь не думать об этом, праздновать красоту — не в моих правилах, это не моя заслуга. А вот ответственность артиста выйти на сцену в красивом виде остается за ним. Я, например, шью концертные платья у своего модельера в Москве, она слышит мои пожелания. Да и требования есть определенные к одежде для пианиста: ничто не должно стеснять движения рук, плюс обувь — никаких высоких каблуков и острых носков. Но главная задача артиста — увлечь зрителя сначала исполняемой музыкой, а потом и собственной личностью. Хотя бывают исполнители и с отрицательным обаянием, на них тоже идут.

Как считает сама пианистка, внешняя красота никак не влияет на успешность работы

«Удалось вывести музшколы из-под удара»

Нужно сказать, что в 2011 году Екатерина Мечетина вошла в новый состав Совета при президенте РФ по культуре и искусств. Именно законотворческую деятельность она сейчас считает главной в своей жизни. Так, недавно ей удалось «спасти музыкальные школы».

— Полтора года назад я сделала большой 10-минутный доклад президенту России. Очень долго готовилась к нему, поскольку процесс шел несколько лет. Я собирала материалы, выступая на множестве площадок — в Общественной палате, Госдуме РФ, и нас всегда очень поддерживал комитет по культуре Госдумы и лично ее руководитель Елена Александровна Ямпольская. Проблема вот в чем: всю систему музыкальных школ страны пытались уровнять с кружками дополнительного образования, в том числе и по финансированию, по количеству образовательных часов. Это была бы катастрофа, сертификаты на 4 тысячи рублей в месяц, которых не хватило бы ни на что. Да, кружку по бисероплетению или технике оригами этого, может, и достаточно — тоже весьма замечательные занятия, но по сложности их никак нельзя сравнить с игрой на скрипке. Ведь для маленького скрипача, например, нужен и педагог по специальности, и концертмейстер, не говоря уже об уроках сольфеджио, хора, музыкальной литературы. Все культурное сообщество встало единым фронтом в защите музыкальных школ. Владимир Владимирович Путин внимательно выслушал мой доклад по систематизации проблемы и сказал, что согласен с каждым словом. Попросил передать документ ему в письменном виде, и с тех пор пошла совместная работа с Госдумой, были приняты поправки в закон об образовании. Так музыкальные школы были выведены из системы дополнительного образования, практически — из-под удара, они получили особый статус.

Впереди у фестиваля «Белая сирень» еще четыре интересных концерта

Филармоническая «раскрутка»

Говоря о системе менеджмента в России, Екатерина Мечетина рассказала, что сейчас у нее есть свой агент, который устраивает гастроли по стране. Однако своим первым и главным импрессарио она считает Московскую филармонию:

— В филармонии есть своя трехступенчатая система «раскрутки»: «Дебют», далее — «Молодые таланты» и наконец «Звезды XXI века», после чего артист уходит в свободное плавание, но опять же под крылом филармонии. Для меня давно позади эти молодежные программы, но я по-прежнему являюсь артистом Московской филармонии и горжусь этим.

Впереди у фестиваля «Белая сирень» еще четыре интересных концерта. 21 мая слушатели смогут насладиться выступлением одной из самых знаменитых российских пианисток Полины Осетинской. Дирижером вечера будет всемирно известный итальянец Фабио Мастранджело. Настоящий подарок для гостей фестиваля преподнесут своим давно полюбившимся тандемом маэстро Александр Сладковский и гений фортепианного искусства, народный артист России Денис Мацуев. 28 мая солисткой выступит Ева Геворгян, а за дирижерский пульт встанет Димитрис Ботинис. Завершится фестиваль 1 июня выступлением одной из самых одаренных юных пианисток России Варвары Кутузовой вместе с дирижером Михаилом Татарниковым.