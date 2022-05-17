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Визит Минниханова в Чечню, Россия не собирается «закрывать YouTube» и еще 11 карточек дня

15:00, 17.05.2022 2
Визит Минниханова в Чечню, Россия не собирается «закрывать YouTube» и еще 11 карточек дня

Сегодня в Минцифры сообщили, что Россия не собирается закрывать видеохостинг YouTube, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал США враждебным государством, в США заявили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты, Россия приняла решение о высылке двух сотрудников посольства Финляндии. Тем временем президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с визитом в Чечню, а предприниматель Илон Маск выразил мнение, что экономика США находится в состоянии рецессии. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
Общество

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:51
    Ездят друг к другу в гости
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  • Анонимно 15:51
    Сел на хвост Айшат
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