Сергей Быков: «Перед победным чемпионатом Европы мы низко котировались»

Ни на одном этапе того успеха нашей сборной не попадался слабый соперник

На прошедшей неделе в Казань приезжал баскетболист Сергей Быков, один из соавторов спортивного чуда 2007 года, когда наша сборная выиграла звание чемпионов Старого Света в противостоянии с главными фаворитами соревнований. Подробнее — в эксклюзивном интервью «Реального времени».

«Команда Блатта за короткий период выросла ментально»

Зачастую герои сами не воспринимают масштаба того, что они сотворили. Победа сборной России на баскетбольном Евро-2007 — это, безусловно, спортивное чудо, одно из главных спортивных событий «нулевых». Еще больший масштаб оно принимает через призму результатов тех лет, которые были у коллег. На 2007 год была сделана большая ставка в хоккее, а наша сборная завоевала всего лишь бронзу домашнего чемпионата мира, уступив в полуфинале Финляндии. Был расчет на волейболистов, но дружина Владимира Алекно сенсационно уступила в домашнем финале выскочке из Испании. И это было вечером 16 сентября 2007-го в Москве, а поздно ночью в Мадриде наши баскетболисты взяли реванш.

— Сергей, ваша победа дала некий старт для последующих побед российского спорта, которых было великое множество в следующем, 2008 году. Началось с выигрыша баскетбольного ЦСКА в Евролиге, тоже, кстати, в Мадриде. Затем футбольный «Зенит» победил в Кубке УЕФА. Хоккеисты выиграли чемпионат мира в Канаде. Трио Билан — Плющенко — Мартон победили в «Евровидении», наконец, летом были бронзовый чемпионат Европы по футболу и успешная Олимпиада в Пекине.

— Лично для меня та победа воспринимается через призму результатов мужской сборной, которые достигались в период, пожалуй, с 2000-го по 2006 годы. Два чемпионата Европы того времени оказались настолько провальными (в 2003 и 2005 годах сборная занимала восьмые места), что занятые места не позволяли отбираться на чемпионат мира. Тогда мы просели в развитии баскетбольного хозяйства, разве что девушки продолжали оставаться конкурентными. В итоге на Евро-2007 мы котировались очень низко, пребывая на 12—13-м местах в рейтинге.

Надо еще понимать, что Дэвид Блатт, назначенный главным тренером сборной, высказался в том плане, что хочет видеть в сборной только тех, кто готов в ней играть до конца. В итоге отдельные ветераны нашего баскетбола тех лет предпочли остаться вне сборной, тем самым в ней произошел процесс смены поколений. В то же время это дало шанс тем, кто ранее не получал много игрового времени даже в своих клубах.



Тем не менее за достаточно короткий срок, прошедший с начала отборочного турнира на чемпионат, до его конца, команда выросла ментально. Причем особый повод для гордости связан с тем, что это была не разовая история, мы же очень достойно выступали вплоть до Олимпиады 2012 года в Лондоне, где заняли 3-е место. Между этим, у нас была еще одна бронза с Евро, причем Блатт постоянно обновлял состав, каждый раз в нем появлялись новые имена, и в целом мы взяли три медали в тот период времени.

«Сборная представлялась некой отдушиной»

— Может, есть какое-то объяснение тому, что в национальную сборную пришли баскетболисты с духом победителей, выигравшие домашний чемпионат Европы среди молодежи 2005 года в Московской области.

— Из того чемпионского состава на Евро играли Антон Понкрашов и Никита Шабалкин плюс тогда в последний момент были отцеплены будущие сборники Егор Вяльцев и Виталий Фридзон. Не соглашусь, мне кажется, что в сборную пришел тренер, который начал работать с нами по новому. И это еще было время, когда в баскетбол пришли большие инвестиции, вместе с ними приехали топовые легионеры, зарубежные тренеры, которым российские тренеры проиграли в конкуренции. Повторюсь, многие сборники тогда получали мало игрового времени в клубах, но сборная в этом плане представлялась некой отдушиной.

— А в чем феномен Блатта?

— Это был тренер, со стилем которого мы еще на тот момент не сталкивались. Мы привыкли работать с наставниками советского периода времени, которые ментально давили на игроков, зачастую не замечая их в своем желании достичь положительного результата.

Фото: fiba.basketball

Он в каждом баскетболисте видел личность, а не исполнителя определенной функции на площадке. Поначалу было несколько непривычно, что главный тренер после занятий общается с тобой на равных

— Прямо все российские тренеры работали подобным образом? Ну, не персонализируя тренеров, думаю, что тот же Сергей Белов или Станислав Еремин представляли все-таки два разных стиля работы и общения с игроками, поскольку это кардинально разные люди, что на площадке, что рядом с ней.



— Я тоже не буду конкретизировать. Понятно, что большой спорт сам по себе — это агрессивная среда, и можно понять, не хочу говорить авторитарный, стиль работы, когда тренер — главное лицо в команде, который выжимает все соки, физические, ментальные, для достижения результата.

Что касается Блатта, то он «обнулялся». Будучи предельно требовательным на площадке, в тренировочном процессе, в игре, он мог перейти на достаточно простой стиль общения уже вне площадки. Он в каждом баскетболисте видел личность, а не исполнителя определенной функции на площадке. Поначалу было несколько непривычно, что главный тренер после занятий общается с тобой на равных, между тем в работе он тут же переключался и требовал правильного отношения к работе. И демонстрировал, что из человека можно достать весь его потенциал и добрым словом, и возможностью в какой-то игровой момент креативить на площадке, а не просто действовать по шаблону. Спортивный мир сейчас идет к тому, что тренер становится наставником. Хотя поначалу никто Блатта не воспринимал на 100 процентов, особенно после того, как он до чемпионата Европы объявил о том, что сборная едет выигрывать этот турнир. Реакция на его слова изначально была примерно такая, что человек в излишке перечитал мотивационных книг.

«Сам факт попадания в состав сборной изначально был для меня успехом»

— А оказалось, что он просто знал больше, чем остальные.

— Я еще благодарен Дэвиду в том плане, что он поверил в меня, после того, как я незадолго до чемпионата лег в больницу, и буквально месяц провел на антибиотиках. На сборы приехал абсолютно растренированным, провел в этом состоянии два турнира, и Блатт меня отстранил от состава. Но затем вернул в состав, я провел еще один турнир, и он сделал выбор в пользу меня. Честно говоря, сам этот факт уже был для меня сродни победе. А по ходу чемпионата шла трансформация сознания всей команды. Когда выиграли первый матч (в Сербии) было чувство, что просто выиграли один матч. Затем Израиль, и еще одна победа, теперь уже над Грецией, выход во второй квалификационный раунд, победа над Португалией, проигрыш Испании, после которого были только победы. И каждая из них над очень сильным соперником: Хорватия, в четвертьфинале Франция, в полуфинале Литва, наконец, хозяева площадки, Испания. Ни на одном из этих этапов нам не попадался слабый конкурент, каким-то чудом поднявшийся на этот уровень. Условно говоря, мы не прошли по бровке к своим золотым медалям, а сыграли со всеми грандами. И с этой точки зрения — это вполне заслуженная победа.

Сергей Быков стал одним из участников «Казанского марафона». Фото: Ринат Назметдинов.

— Находясь в числе почетных гостей «Казанского марафона», не ощущаете себя в роли постороннего? Баскетболисты, чего греха таить, не очень любят бегать, тем более на длинные дистанции.

— На самом деле, действующие спортсмены не могут себе позволить подобное, по окончании карьеры те же баскетболисты, не то чтобы не любят беговые упражнения, скорее, это связано с влиянием на хронические травмы, из-за смены покрытия. Но касаемо себя, я могу отметить, что я на самом деле бегал, более того, участвовал в Московском полумарафоне (21,1 км) примерно в эти же даты, кроме того, в зеленом полумарафоне «Бегущие сердца», все это происходило в последние 4 года, после окончания игровой карьеры. На десятке личный рекорд составляет 42 минуты (автор восхитился, поскольку в лучшие годы пробежал десятку за 46.30., занимаясь бегом более двадцати лет).

