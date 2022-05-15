День в истории: конец Афгана, премьера «Джалиля», начало Лас-Вегаса
Чем примечательна дата 15 мая?
Сегодня, 15 мая, отмечают Международный день семьи, День матери в Кыргызской Республики, а также Всемирный день памяти жертв СПИДа. 15 мая в Казани вышел первый номер татарского сатирического журнала «Ялт-йолт», состоялась премьера оперы Назиба Жиганова «Джалиль». В СССР приняли программу по возвращению крымских татар на свою историческую родину, начался вывод советских войск из Афганистана. Также 15 мая в разные годы в Казани торжественно открылся новый офис ОАО «Татэнерго», в Москве — первая очередь метрополитена, а в США основан город Лас-Вегас. Родились: художник Виктор Васнецов, писатель Михаил Булгаков. Умерли: авангардист Казимир Малевич, Юрий Долгорукий, советская актриса Татьяна Окуневская. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Крымские татары возвращаются в Крым
15 мая 1910 года в Казани начал издаваться иллюстрированный сатирический журнал «Ялт-Йолт» («Сверкание»), ставший преемником журнала «Яшен». Его фактическим редактором был Габдулла Тукай, официально занимавший должность ответственного секретаря. Тукай опубликовал в «Ялт-Йолт» около 50 стихотворений, а также большую часть своих сатирических и прозаических произведений, написанных с 1910 по 1913 гг. Как правило, свои публикации поэт подписывал именем «Шурале», но у некоторых работ авторство не указано. Вместе с ним здесь публиковались Фатих Амирхан и Галиасгар Камал.
15 мая 1957 года в Казани состоялась премьера оперы Назиба Жиганова «Джалиль». Впоследствии она стала первой татарской оперой, поставленной на сцене Большого театра в Москве и в Европе — в Пражском оперном театре. В постановке спектакля принимал участие весь цвет татарской культуры: дирижер — Фуат Мансуров, исполнитель главной партии — Хайдар Бигичев, автор либретто — Ахмет Файзи (в сочетании с фрагментами стихотворений Джалиля).
15 мая 1990 года была принята программа по возвращению крымских татар на свою историческую родину — Крым. 250 тысяч человек, живших на территории СССР, получили возможность вернуться домой, чтобы увидеть, как советские власти уничтожили их памятники культуры, разрушили мечети и кладбища, переписали историю целого народа. В результате переселения в 1944 году на Урал, в Киргизию, Казахстан, Узбекистан погибли 195 тысяч человек.
15 мая 2004 года в Казани торжественно открыли новый офис ОАО «Татэнерго». Его железный остов почти 40 лет стоял у озера Кабан. В здание был смонтирован информационно-вычислительный центр, благодаря которому можно получить оперативную информацию с любого объекта энергосистемы.
15 мая 2021 года «Реальное время» написало о Казанском зоопарке. Он оказался единственным среди российских, который не закрылся на длительный карантин. При этом «Река Замбези» оказалась заполненной животными только на 64% от запланированного. Хотя зоопарки были включены в государственный перечень пострадавших от коронавируса отраслей и им полагался перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов, Казанскому зоопарку в господдержке отказали. Но организация сообщила, что стратегический запас продуктов для животных у них есть, так что режим и рацион питания остались прежними.
Исход из Афганистана начался
15 мая 1935 года открылась первая очередь Московского метрополитена. Разговоры о необходимости создания в Москве скоростной городской железной дороги (метрополитена) начались в начале века, а само строительство линии протяженностью 11,2 км и тринадцати станций шло всего 2 года. Первые поезда отправились в путь в 7 утра. В этот день открыли 13 станций первой очереди. Тогда это была одна линия с двумя ответвлениями: от станции «Охотный ряд» часть поездов следовала до «Парка культуры», а часть — до «Смоленской». На строительство первой очереди метро было потрачено 700 миллионов рублей. При этом первоначальные затраты оценивались в 400 миллионов.
15 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана. Этому предшествовало подписание Женевских соглашений о политическом урегулировании вокруг Афганистана. При этом уже в марте 1988 года оперативные группы представительства КГБ СССР стали покидать провинциальные центры. В первые 3 месяца страну покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года. Окончательно советские солдаты покинули эту территорию 15 февраля 1989 года.
Не только квадрат
15 мая 1935 года умер Казимир Малевич, художник-авангардист, теоретик искусства, основатель супрематизма, автор «Черного квадрата». Знаменитая картина родилась во время работы над декорациями к опере Крученых «Победа над Солнцем». Работая на даче, среди своих набросков он нашел эскиз театральной завесы — полностью черный квадрат. Ныне картина художника находится в Третьяковской галерее.
15 мая 1905 года в США официально был основан Лас-Вегас — один из самых знаменитых городов Америки, всемирный центр развлечений и азартных игр. Когда-то на его месте был небольшой оазис, рядом — железнодорожная станция. В 1909 году была предпринята попытка запретить азартные игры в городе, однако уже к 1931 году это решение отменили. Сейчас в городе насчитывается несколько тысяч игровых залов, более 80 казино и десятки фешенебельных отелей. В России с 1 июля 2009 года деятельность игорного бизнеса согласно закону регулируется государством. В настоящее время существуют четыре действующих игорных зоны в России и одна проектируется. К слову, свой Лас-Вегас хотели сделать и в Татарстане — в поселке Камские Поляны, в котором ранее строили АЭС. Сейчас город постепенно превращается в призрак.
комментарии
Спасибо.
"Как правило, свои публикации поэт подписывал именем «Шурале»...".
А я и не знал (или уже стал забывать), что Габдулла Тукай взял такой псевдоним - Шурале.
Интересный факт.
Картина "Черный квадрат" была написана другим художником задолго до Казимира Малевича.
Отличить их практически невозможно.
Как невозможно отличить двух черных кошек в темно комнате.
И таких трагедий целых народов было превеликое множество - евреи, немцы, русские, татары, чеченцы и др.
И всё это результат "мудрой" ленинской "национальной" политики.
Именно пещерный националист, марксист Ленин разчленил Россию, разделил и поссорил её народы по национальному и классовому признаку.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/250533-chem-primechatelna-data-15-maya
Вообще-то правящей властью в Красной России и СССР была коммунистическая партия, которой до 1954 г. руководили марксисты, а затем коммунисты.
"Советская власть" была всего лишь прикрытием марксистской диктатуры.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/250533-chem-primechatelna-data-15-maya
Что удивительно - точнее не удивительно - афганские моджахеды всегда относились к советским воинам уважительно. И наоборот. Вступали в рукопашный бой. Бойцы- мужчины всегда уважают друг друга.
А вот к американцам афганцы испытывают только презрение - американцы всегда прятались за техникой.