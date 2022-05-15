День в истории: конец Афгана, премьера «Джалиля», начало Лас-Вегаса

Чем примечательна дата 15 мая?

Фото: RIA Novosti archive, image #58833 / A. Solomonov / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Сегодня, 15 мая, отмечают Международный день семьи, День матери в Кыргызской Республики, а также Всемирный день памяти жертв СПИДа. 15 мая в Казани вышел первый номер татарского сатирического журнала «Ялт-йолт», состоялась премьера оперы Назиба Жиганова «Джалиль». В СССР приняли программу по возвращению крымских татар на свою историческую родину, начался вывод советских войск из Афганистана. Также 15 мая в разные годы в Казани торжественно открылся новый офис ОАО «Татэнерго», в Москве — первая очередь метрополитена, а в США основан город Лас-Вегас. Родились: художник Виктор Васнецов, писатель Михаил Булгаков. Умерли: авангардист Казимир Малевич, Юрий Долгорукий, советская актриса Татьяна Окуневская. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Крымские татары возвращаются в Крым

15 мая 1910 года в Казани начал издаваться иллюстрированный сатирический журнал «Ялт-Йолт» («Сверкание»), ставший преемником журнала «Яшен». Его фактическим редактором был Габдулла Тукай, официально занимавший должность ответственного секретаря. Тукай опубликовал в «Ялт-Йолт» около 50 стихотворений, а также большую часть своих сатирических и прозаических произведений, написанных с 1910 по 1913 гг. Как правило, свои публикации поэт подписывал именем «Шурале», но у некоторых работ авторство не указано. Вместе с ним здесь публиковались Фатих Амирхан и Галиасгар Камал.

Фото miras.info

15 мая 1957 года в Казани состоялась премьера оперы Назиба Жиганова «Джалиль». Впоследствии она стала первой татарской оперой, поставленной на сцене Большого театра в Москве и в Европе — в Пражском оперном театре. В постановке спектакля принимал участие весь цвет татарской культуры: дирижер — Фуат Мансуров, исполнитель главной партии — Хайдар Бигичев, автор либретто — Ахмет Файзи (в сочетании с фрагментами стихотворений Джалиля).

15 мая 1990 года была принята программа по возвращению крымских татар на свою историческую родину — Крым. 250 тысяч человек, живших на территории СССР, получили возможность вернуться домой, чтобы увидеть, как советские власти уничтожили их памятники культуры, разрушили мечети и кладбища, переписали историю целого народа. В результате переселения в 1944 году на Урал, в Киргизию, Казахстан, Узбекистан погибли 195 тысяч человек.

Фото reuters.com

15 мая 2004 года в Казани торжественно открыли новый офис ОАО «Татэнерго». Его железный остов почти 40 лет стоял у озера Кабан. В здание был смонтирован информационно-вычислительный центр, благодаря которому можно получить оперативную информацию с любого объекта энергосистемы.

15 мая 2021 года «Реальное время» написало о Казанском зоопарке. Он оказался единственным среди российских, который не закрылся на длительный карантин. При этом «Река Замбези» оказалась заполненной животными только на 64% от запланированного. Хотя зоопарки были включены в государственный перечень пострадавших от коронавируса отраслей и им полагался перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов, Казанскому зоопарку в господдержке отказали. Но организация сообщила, что стратегический запас продуктов для животных у них есть, так что режим и рацион питания остались прежними.

Фото realnoevremya.ru

Исход из Афганистана начался

15 мая 1935 года открылась первая очередь Московского метрополитена. Разговоры о необходимости создания в Москве скоростной городской железной дороги (метрополитена) начались в начале века, а само строительство линии протяженностью 11,2 км и тринадцати станций шло всего 2 года. Первые поезда отправились в путь в 7 утра. В этот день открыли 13 станций первой очереди. Тогда это была одна линия с двумя ответвлениями: от станции «Охотный ряд» часть поездов следовала до «Парка культуры», а часть — до «Смоленской». На строительство первой очереди метро было потрачено 700 миллионов рублей. При этом первоначальные затраты оценивались в 400 миллионов.

15 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана. Этому предшествовало подписание Женевских соглашений о политическом урегулировании вокруг Афганистана. При этом уже в марте 1988 года оперативные группы представительства КГБ СССР стали покидать провинциальные центры. В первые 3 месяца страну покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года. Окончательно советские солдаты покинули эту территорию 15 февраля 1989 года.

Михаил Матюшин, Казимир Малевич, Алексей Кручёных (слева направо). Фото wikipedia.org

Не только квадрат

15 мая 1935 года умер Казимир Малевич, художник-авангардист, теоретик искусства, основатель супрематизма, автор «Черного квадрата». Знаменитая картина родилась во время работы над декорациями к опере Крученых «Победа над Солнцем». Работая на даче, среди своих набросков он нашел эскиз театральной завесы — полностью черный квадрат. Ныне картина художника находится в Третьяковской галерее.

15 мая 1905 года в США официально был основан Лас-Вегас — один из самых знаменитых городов Америки, всемирный центр развлечений и азартных игр. Когда-то на его месте был небольшой оазис, рядом — железнодорожная станция. В 1909 году была предпринята попытка запретить азартные игры в городе, однако уже к 1931 году это решение отменили. Сейчас в городе насчитывается несколько тысяч игровых залов, более 80 казино и десятки фешенебельных отелей. В России с 1 июля 2009 года деятельность игорного бизнеса согласно закону регулируется государством. В настоящее время существуют четыре действующих игорных зоны в России и одна проектируется. К слову, свой Лас-Вегас хотели сделать и в Татарстане — в поселке Камские Поляны, в котором ранее строили АЭС. Сейчас город постепенно превращается в призрак.