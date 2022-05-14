Опрос предпринимателей: ощущаете ли вы рост конфликтности в вашей деловой сфере?
По итогам первого квартала 2022 года Татарстан замкнул тройку регионов с наибольшим показателем индекса конфликтности бизнеса. Республика продемонстрировала рост в +181,9% и достигла отметки 2,16 пункта. В целом по России индекс конфликтности деловой среды вырос до рекордного показателя 2,23. Индекс учитывает количество представляющих интерес для корпоративного спора компаний, судебных исков по корпоративным статьям, а также упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ.
Мы попросили руководителей компаний прокомментировать рост «конфликтного индекса» и ответить на следующие вопросы:
- Ощущаете ли вы усиление конкурентных войн в своей сфере?
- По вашему мнению, рост индекса конфликтности бизнеса — это проявление здоровой конкуренции или скорее «борьба корпоративных юристов»?
- При каких условиях подобная «напряженность» в деловой среде может снизиться?
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Ирек Галиев основатель и генеральный директор сети пекарен «Жар Свежар»
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Насколько я знаю, сами исследователи связывают рост индекса конфликтности бизнеса с завершением пандемии и возвращением компаний в более привычные экономические условия. Лично сам я никакого роста не наблюдаю, по крайней мере в нашей нише и смежных сферах, таких как общепит, никакого всплеска исков нет. Наоборот, даже некоторый спад. К примеру, наша сеть пекарен сейчас не участвует ни в каком судебном процессе, хотя в течение года бывает по 7-8 таких случаев. Но это были не претензии к партнерам или конкурентам, а обжалование штрафов, наложенных в ходе различных проверок. Сейчас все спокойно, и бизнес действительно может сконцентрироваться на своих основных задачах.
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Артем Когданин директор компании Ledel
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На мой взгляд, причин повышения индекса конфликтности бизнеса сразу несколько.
- Сейчас, когда с российского рынка ушли западные компании, освободились многие ниши, которые стремятся заполнить местные игроки. Фактически происходит передел рынка, и чтобы захватить лидерство, требуется предпринимать жесткие и решительные действия. Отсюда и взаимные споры, включая судебные.
- Законы начали работать быстрее и четче, предприниматели видят, что действительно имеет смысл решать корпоративные конфликты через суд. В этом убедились и мы сами, когда выиграли дело против бывшего сотрудника нашей компании. Два года назад наш бывший технический директор украл разработки и пытался их продать крупному клиенту, с которым мы сотрудничали несколько лет. Как результат, мы лишились клиента, под которого разрабатывали дорогостоящий проект, и понесли большие убытки. Экспертизы и другие доказательства помогли нам получить положительное решение суда и потребовать у виновника материальную компенсацию. Урок не прошел даром: на сегодня у нашей фирмы, пожалуй, больше патентов по полупроводниковой светотехнике, чем у кого-либо в стране. Это исключает повторные злоупотребления нашей служебной и коммерческой информацией.
- Подача в суд — нередко просто красивый PR-ход. Например, когда маленькая фирма подает исковое заявление на известную международную корпорацию, то ее название упоминается в СМИ наряду с ответчиком. Таким образом, она получает известность без существенных материальных затрат.
- Увеличивается общая деловая активность, компании готовы отстаивать свои интересы всеми возможными способами.
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Сергей Пасечник генеральный директор туристической компании Companion SP
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С одной стороны, у предприятий туристической отрасли одна общая проблема — провал сезона внешнего туризма. На фоне русофобии наши туристы боятся выезжать во многие страны. Напуганные западной пропагандой, иностранцы к нам тоже приезжать боятся. Прибавьте сюда запрет на международное авиасообщение с рядом стран, проблемы с приобретением и обслуживанием самолетов. Тут стоит вопрос выживания отрасли и взаимной поддержки.
С другой стороны, отмены рейсов и задержки с возвратом денежных средств вынуждают туристические компании подавать в суд на перевозчиков и других контрагентов. Полагаю, что таких исков будет все больше, как и банкротств. Даже крупные туроператоры, пережившие двухлетнюю пандемию, далеко не все смогут сохраниться на рынке.
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Руслан Абдулнасыров генеральный директор автосалона «Апельсин», руководитель ассоциации «Автодилеры Татарстана»
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В нашей сфере роста конфликтности между компаниями не происходит. Все стабильно. Увеличения числа судебных процессов нет, даже несмотря на проблемы с поставками автомобилей и запчастей, возникшие на фоне геополитической ситуации последних месяцев.
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Айрат Гатин генеральный директор юридического центра «ПРАВОСУДИЕ»
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Тот факт, что индекс конфликтности деловой среды растет, имеет прямое объяснение ввиду наличия способствующих этому факторов: фактическая международная изоляция бизнеса, а также частичное внедрение мер государственного регулирования в некоторых отраслях экономики.
Освобождение занятых прежде ниш, замкнутость больших масс денежных средств в отечественной валюте внутри страны неминуемо вызывают соответствующую реакцию и со стороны бизнеса.
Складывающаяся практика свидетельствует о том, что крупным игрокам ничего не остается, как занимать освобождающиеся ниши, в том числе путем поглощений.
Рост количества судебных дел также свидетельствует об увеличении напряженности и конкуренции в борьбе за ресурсы.
Тот факт, что Республика Татарстан замыкает тройку лидеров по показателям конфликтности деловой среды, обусловлен экономическим климатом в регионе и сосредоточенностью ресурсов, за которые можно вести борьбу.
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Евгений Уманский директор ООО «Юридическая фирма «Татюринформ»
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Если проанализировать динамику судебных споров по корпоративным вопросам, в которых участвует наша компания, я не могу отметить существенного увеличения их количества. В то же время если такая статистика действительно существует, то возможно, что она объясняется как экономическими, так и чисто психологическими причинами. В условиях высокой инфляции временной фактор приобретает большее значение. Если вчера стороны были готовы вести длительные переговоры при решении спорных финансовых вопросов, то сегодня существует понимание того, что результат должен быть получен как можно быстрее. Таким образом, даже не смотря на существующий мораторий, связанный со взысканием денежных средств с должников, судебный процесс сам по себе может стать толчком к достижению какого-либо компромисса между сторонами конфликта. Также допускаю, что нестабильная политическая и экономическая ситуация может оказывать негативное влияние на общее моральное состояние бизнеса, что также может рассматриваться как фактор, влияющий на увеличение количества судебных споров. Что касается вопроса о том, хорошим ли признаком является то, что компании решают споры путем судебного разбирательства, я думаю, что нельзя оценивать это явление как положительное или отрицательное. Например, если причиной роста судебных споров стал кризис неплатежей либо проблемы в банковской системе, разумеется, ничего хорошего для экономики в этом нет. Если же рассматривать обращение в суд как признак цивилизованного гражданского общества, разумеется, это положительный фактор.
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Наталья Льдинова основатель рекламного агентства WELL MEDIA
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К сожалению, среди наших клиентов были те, кто сталкивался с юридическим терроризмом. В частности, с клиента хотели взыскать сумму денег за услуги, которые по факту не были оказаны. Т.е. недобросовестный подрядчик на протяжении длительного времени не выполняли свою работу, но выставил счет в миллион рублей и обратился в суд после получения отказа по оплате. В суде в виде доказательств приводилась статистика по росту посещений из ЯндексМетрики и фигурировали узко-профессиональные термины, для изучения которых требовалось значительное время и опыт. Для разрешения конфликта привлекли нашу компанию, благодаря совместной работе с клиентом удалось отклонить иск на несправедливо выставленную сумму.
Для предупреждения подобных ситуаций советуем предоставлять отдельный доступ к сайту специалистам по продвижению для контроля действий.
Другая история может случится с каждой компанией, которая использует в работе доступные в интернете изображения. Например, юридические компании ООО «Легион-Медиа» и ООО Восьмая Заповедь покупают у самых разных правообладателей изображения на правах Лицензиата, выплачивают Обладателю копеечку и одновременно в рунете ищут тех, кто использовал данные фото. Далее приходит письмо-претензия об использовании фото с нарушением авторских прав. Были такие прецеденты, когда за 7 фото в итоге отдали 20000$. Предупреждение — проверяйте условия Лицензии в любом случае, даже в уже проверенных источниках и на бесплатных стоках.
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Анастасия Брусницына владелица салона красоты «Конечно Можно»
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Вне зависимости от внешних факторов и прочих обстоятельств, мы в любом случае стараемся себя максимально юридически защитить и обезопасить. Работаем исключительно в рамках закона, не запускаем полноценно направления без соответствующих лицензий. В критических ситуациях всегда в приоритете — исчерпать конфликт не доводя до судебного иска, решить все вопросы в досудебном порядке.
Если честно, давления и сильной конкуренции я не заметила среди салонов. В целом, для себя приняла установку что нынешняя ситуация «для меня возможность» стать ещё лучше, выдвинуть салон вперед, еще больше от конкурентов, и все это без понижения цен и отказа сотрудничества с премиальными брендами.
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