Опрос предпринимателей: ощущаете ли вы рост конфликтности в вашей деловой сфере?

Тот факт, что индекс конфликтности деловой среды растет, имеет прямое объяснение ввиду наличия способствующих этому факторов: фактическая международная изоляция бизнеса, а также частичное внедрение мер государственного регулирования в некоторых отраслях экономики.

Освобождение занятых прежде ниш, замкнутость больших масс денежных средств в отечественной валюте внутри страны неминуемо вызывают соответствующую реакцию и со стороны бизнеса.

Складывающаяся практика свидетельствует о том, что крупным игрокам ничего не остается, как занимать освобождающиеся ниши, в том числе путем поглощений.

Рост количества судебных дел также свидетельствует об увеличении напряженности и конкуренции в борьбе за ресурсы.

Тот факт, что Республика Татарстан замыкает тройку лидеров по показателям конфликтности деловой среды, обусловлен экономическим климатом в регионе и сосредоточенностью ресурсов, за которые можно вести борьбу.