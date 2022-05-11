Татарстан попал в тройку регионов с наибольшим индексом конфликтности бизнеса

Татарстан замкнул тройку регионов с наибольшим показателем индекса конфликтности бизнеса среди регионов — в первом квартале 2022 года он достиг 2,16, продемонстрировав рост в +181,9%, сообщает РБК со ссылкой на доклад разработчиков индекса — инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково».



Наибольший рост зафиксировали в Ямало-Ненецком округе — 5,87 (+890%), второе место заняла Адыгея с показателем 2,06 (+203,9%). Регионами с самым низким индексом конфликтности в 0,28 стали Карачаево-Черкесия (-78,5%), Ингушетия (0,83) и Кабардино-Балкария (1,05).

В целом по России индекс конфликтности деловой среды в первом квартале 2022 года вырос до показателя 2,23 — это рекордное значение за всю историю его наблюдений с 2017 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован во втором квартале 2021 года — он был равен 2,2.

Эксперты связывают рост индекса конфликтности с «трендом на повышение деловой активности» на фоне начавшегося процесса завершения пандемии коронавируса. В докладе отмечается, что к началу этого года экономика пришла в относительное равновесие, чтобы пуститься в грандиозный передел после 24 февраля.

Маргарита Головатенко